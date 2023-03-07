https://ria.ru/20230307/heineken-1856372536.html
Heineken разрешил запускать новые продукты в России
Heineken разрешил запускать новые продукты в России - РИА Новости, 07.03.2023
Heineken разрешил запускать новые продукты в России
Нидерландский пивоваренный концерн Heineken разрешил российскому подразделению запускать новые местные продукты, чтобы избежать банкротства, говорится на сайте... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:32
2023-03-07T13:32
2023-03-07T18:59
экономика
россия
heineken
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ПАРИЖ, 7 мар — РИА Новости. Нидерландский пивоваренный концерн Heineken разрешил российскому подразделению запускать новые местные продукты, чтобы избежать банкротства, говорится на сайте компании. В конце февраля голландское издание Follow The Money обвинило Heineken в том, что компания продолжает вести деятельность в России, запуская новые продукты. Heineken после критики в свой адрес объяснил свою позицию в отношении бизнеса в России. "Мы должны высказаться яснее по поводу того, что бизнес в России должен выпускать новые местные продукты с целью избежать банкротства, поскольку Heineken и два других крупных международных бренда покинули рынок", — говорится в сообщении компании. Отмечается, что целью было удержать бизнес на плаву до завершения передачи права собственности. "Запуски продукции, связанные с международными брендами, требовали одобрения международной команды, а запуск локальных брендов оставался на усмотрение местного российского подразделения", — сообщили в нидерландской компании. В конце февраля Heineken сообщил, что планирует завершить выход из российских активов в первой половине 2023-го. Компания при этом ожидает значительные финансовые потери, составляющие около 300 миллионов евро. Heineken — нидерландская пивоваренная компания, основанная в 1864 году. Ей принадлежит свыше 300 брендов по всему миру, которые продаются более чем в 190 странах.
https://ria.ru/20230306/pivo-1856046757.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, heineken
Экономика, Россия, Heineken
Heineken разрешил запускать новые продукты в России
Heineken разрешил запускать новые продукты в России во избежание банкротства
ПАРИЖ, 7 мар — РИА Новости.
Нидерландский пивоваренный концерн Heineken разрешил российскому подразделению запускать новые местные продукты, чтобы избежать банкротства, говорится на сайте
компании.
В конце февраля голландское издание Follow The Money обвинило Heineken в том, что компания продолжает вести деятельность в России, запуская новые продукты. Heineken после критики в свой адрес объяснил свою позицию в отношении бизнеса в России.
"Мы должны высказаться яснее по поводу того, что бизнес в России должен выпускать новые местные продукты с целью избежать банкротства, поскольку Heineken и два других крупных международных бренда покинули рынок", — говорится в сообщении компании. Отмечается, что целью было удержать бизнес на плаву до завершения передачи права собственности.
"Запуски продукции, связанные с международными брендами, требовали одобрения международной команды, а запуск локальных брендов оставался на усмотрение местного российского подразделения", — сообщили в нидерландской компании.
В конце февраля Heineken сообщил, что планирует завершить выход из российских активов в первой половине 2023-го. Компания при этом ожидает значительные финансовые потери, составляющие около 300 миллионов евро.
Heineken — нидерландская пивоваренная компания, основанная в 1864 году. Ей принадлежит свыше 300 брендов по всему миру, которые продаются более чем в 190 странах.
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