Рейтинг@Mail.ru
В Москве откроют госпиталь для раненных пациентов с новых регионов - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 07.03.2023 (обновлено: 12:32 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/gospital-1856342693.html
В Москве откроют госпиталь для раненных пациентов с новых регионов
В Москве откроют госпиталь для раненных пациентов с новых регионов - РИА Новости, 07.03.2023
В Москве откроют госпиталь для раненных пациентов с новых регионов
Москва окажет помощь раненным пациентам из новых регионов, для этого лечебный госпиталь открывается на базе клинического центра "Вороновское", заявил в личном... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:27
2023-03-07T12:32
москва
сергей собянин
общество
донецк
луганск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729087058_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_054c2e00a24b53d8db0b4986287f0c07.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Москва окажет помощь раненным пациентам из новых регионов, для этого лечебный госпиталь открывается на базе клинического центра "Вороновское", заявил в личном блоге во вторник мэр Москвы Сергей Собянин. "Чтобы разгрузить госпитали на новых территориях и дать им возможность хотя бы частично вернуться к оказанию плановой медицинской помощи гражданскому населению, на базе клинического центра "Вороновское" будет развернут госпиталь для пациентов с новых территорий", - сообщил Собянин. Он отметил, что в госпитале будут получать медицинскую помощь участники спецоперации, гражданские служащие, в том числе командированные, а также мирные жители, получившие ранения в ходе боевых действий. Госпиталь уже принял 25 пациентов.Мэр сообщил, что в госпитале дополнительно развернули операционные общего и специализированного профилей, госпиталь оснащен современным оборудованием. Медицинская помощь оказывается по принципу мультидисциплинарного подхода, то есть с пациентами работают врачи-хирурги, нейрохирурги, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, при необходимости психологи крупнейших городских больниц."В рамках соглашений с Донецком и Луганском Москва оказывает помощь и по медицинским вопросам на системной основе. Начиная с лета прошлого года бригады московских врачей выезжают на новые территории, работают в больницах Донецка и Луганска. За это время они выполнили тысячи хирургических операций самого разного профиля", - добавил Собянин.
https://ria.ru/20230220/pomosch-1853136533.html
https://ria.ru/20230216/pomosch-1852442223.html
москва
донецк
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729087058_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_cc0d8344f5f8e4167f4bf92eaee549bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин, общество, донецк, луганск
Москва, Сергей Собянин, Общество, Донецк, Луганск
В Москве откроют госпиталь для раненных пациентов с новых регионов

Мэр Собянин: на базе центра "Вороновское" откроют госпиталь для жителей новых регионов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ Московском клиническом центре "Вороновское"
В Московском клиническом центре Вороновское - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
В Московском клиническом центре "Вороновское". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Москва окажет помощь раненным пациентам из новых регионов, для этого лечебный госпиталь открывается на базе клинического центра "Вороновское", заявил в личном блоге во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.
"Чтобы разгрузить госпитали на новых территориях и дать им возможность хотя бы частично вернуться к оказанию плановой медицинской помощи гражданскому населению, на базе клинического центра "Вороновское" будет развернут госпиталь для пациентов с новых территорий", - сообщил Собянин.
Грузовые автомобили с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
КПРФ отправила гуманитарную помощь в новые российские регионы
20 февраля, 13:02
Он отметил, что в госпитале будут получать медицинскую помощь участники спецоперации, гражданские служащие, в том числе командированные, а также мирные жители, получившие ранения в ходе боевых действий. Госпиталь уже принял 25 пациентов.
Мэр сообщил, что в госпитале дополнительно развернули операционные общего и специализированного профилей, госпиталь оснащен современным оборудованием. Медицинская помощь оказывается по принципу мультидисциплинарного подхода, то есть с пациентами работают врачи-хирурги, нейрохирурги, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, при необходимости психологи крупнейших городских больниц.
"В рамках соглашений с Донецком и Луганском Москва оказывает помощь и по медицинским вопросам на системной основе. Начиная с лета прошлого года бригады московских врачей выезжают на новые территории, работают в больницах Донецка и Луганска. За это время они выполнили тысячи хирургических операций самого разного профиля", - добавил Собянин.
Мужчина на приеме у психотерапевта - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
В Москве откроют центр психологической помощи для демобилизованных
16 февраля, 15:47
 
МоскваСергей СобянинОбществоДонецкЛуганск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала