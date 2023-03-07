https://ria.ru/20230307/gospital-1856342693.html
В Москве откроют госпиталь для раненных пациентов с новых регионов
В Москве откроют госпиталь для раненных пациентов с новых регионов - РИА Новости, 07.03.2023
В Москве откроют госпиталь для раненных пациентов с новых регионов
Москва окажет помощь раненным пациентам из новых регионов, для этого лечебный госпиталь открывается на базе клинического центра "Вороновское", заявил в личном... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:27
2023-03-07T12:27
2023-03-07T12:32
москва
сергей собянин
общество
донецк
луганск
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Москва окажет помощь раненным пациентам из новых регионов, для этого лечебный госпиталь открывается на базе клинического центра "Вороновское", заявил в личном блоге во вторник мэр Москвы Сергей Собянин. "Чтобы разгрузить госпитали на новых территориях и дать им возможность хотя бы частично вернуться к оказанию плановой медицинской помощи гражданскому населению, на базе клинического центра "Вороновское" будет развернут госпиталь для пациентов с новых территорий", - сообщил Собянин. Он отметил, что в госпитале будут получать медицинскую помощь участники спецоперации, гражданские служащие, в том числе командированные, а также мирные жители, получившие ранения в ходе боевых действий. Госпиталь уже принял 25 пациентов.Мэр сообщил, что в госпитале дополнительно развернули операционные общего и специализированного профилей, госпиталь оснащен современным оборудованием. Медицинская помощь оказывается по принципу мультидисциплинарного подхода, то есть с пациентами работают врачи-хирурги, нейрохирурги, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, при необходимости психологи крупнейших городских больниц."В рамках соглашений с Донецком и Луганском Москва оказывает помощь и по медицинским вопросам на системной основе. Начиная с лета прошлого года бригады московских врачей выезжают на новые территории, работают в больницах Донецка и Луганска. За это время они выполнили тысячи хирургических операций самого разного профиля", - добавил Собянин.
https://ria.ru/20230220/pomosch-1853136533.html
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москва
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, общество, донецк, луганск
Москва, Сергей Собянин, Общество, Донецк, Луганск
В Москве откроют госпиталь для раненных пациентов с новых регионов
Мэр Собянин: на базе центра "Вороновское" откроют госпиталь для жителей новых регионов
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости.
Москва окажет помощь раненным пациентам из новых регионов, для этого лечебный госпиталь открывается на базе клинического центра "Вороновское", заявил
в личном блоге во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.
"Чтобы разгрузить госпитали на новых территориях и дать им возможность хотя бы частично вернуться к оказанию плановой медицинской помощи гражданскому населению, на базе клинического центра "Вороновское" будет развернут госпиталь для пациентов с новых территорий", - сообщил Собянин.
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Он отметил, что в госпитале будут получать медицинскую помощь участники спецоперации, гражданские служащие, в том числе командированные, а также мирные жители, получившие ранения в ходе боевых действий. Госпиталь уже принял 25 пациентов.
Мэр сообщил, что в госпитале дополнительно развернули операционные общего и специализированного профилей, госпиталь оснащен современным оборудованием. Медицинская помощь оказывается по принципу мультидисциплинарного подхода, то есть с пациентами работают врачи-хирурги, нейрохирурги, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, при необходимости психологи крупнейших городских больниц.
"В рамках соглашений с Донецком и Луганском Москва оказывает помощь и по медицинским вопросам на системной основе. Начиная с лета прошлого года бригады московских врачей выезжают на новые территории, работают в больницах Донецка
и Луганска
. За это время они выполнили тысячи хирургических операций самого разного профиля", - добавил Собянин.
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