https://ria.ru/20230307/gospital-1856342693.html

В Москве откроют госпиталь для раненных пациентов с новых регионов

В Москве откроют госпиталь для раненных пациентов с новых регионов - РИА Новости, 07.03.2023

В Москве откроют госпиталь для раненных пациентов с новых регионов

Москва окажет помощь раненным пациентам из новых регионов, для этого лечебный госпиталь открывается на базе клинического центра "Вороновское", заявил в личном... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:27

2023-03-07T12:27

2023-03-07T12:32

москва

сергей собянин

общество

донецк

луганск

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Москва окажет помощь раненным пациентам из новых регионов, для этого лечебный госпиталь открывается на базе клинического центра "Вороновское", заявил в личном блоге во вторник мэр Москвы Сергей Собянин. "Чтобы разгрузить госпитали на новых территориях и дать им возможность хотя бы частично вернуться к оказанию плановой медицинской помощи гражданскому населению, на базе клинического центра "Вороновское" будет развернут госпиталь для пациентов с новых территорий", - сообщил Собянин. Он отметил, что в госпитале будут получать медицинскую помощь участники спецоперации, гражданские служащие, в том числе командированные, а также мирные жители, получившие ранения в ходе боевых действий. Госпиталь уже принял 25 пациентов.Мэр сообщил, что в госпитале дополнительно развернули операционные общего и специализированного профилей, госпиталь оснащен современным оборудованием. Медицинская помощь оказывается по принципу мультидисциплинарного подхода, то есть с пациентами работают врачи-хирурги, нейрохирурги, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, при необходимости психологи крупнейших городских больниц."В рамках соглашений с Донецком и Луганском Москва оказывает помощь и по медицинским вопросам на системной основе. Начиная с лета прошлого года бригады московских врачей выезжают на новые территории, работают в больницах Донецка и Луганска. За это время они выполнили тысячи хирургических операций самого разного профиля", - добавил Собянин.

https://ria.ru/20230220/pomosch-1853136533.html

https://ria.ru/20230216/pomosch-1852442223.html

москва

донецк

луганск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, сергей собянин, общество, донецк, луганск