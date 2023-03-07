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На втором этаже здания ГУ МВД в Москве ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 07.03.2023
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19:11 07.03.2023 (обновлено: 19:18 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/gorenie-1856486504.html
На втором этаже здания ГУ МВД в Москве ликвидировали открытое горение
На втором этаже здания ГУ МВД в Москве ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 07.03.2023
На втором этаже здания ГУ МВД в Москве ликвидировали открытое горение
Открытое горение на втором этаже в здании ГУ МВД Москвы на Петровке ликвидировано, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T19:11
2023-03-07T19:18
москва
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Открытое горение на втором этаже в здании ГУ МВД Москвы на Петровке ликвидировано, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.Ранее сообщалось, что пожар возник в административном здании ГУ МВД по Москве на Петровке, 38. Пять человек эвакуировались сами, сведений о пострадавших не поступало."В 18.57 на втором этаже открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении ГУ МЧС.В ведомстве добавили, что речь идет о четырехэтажном здании, которое находится на реконструкции."По предварительной информации, происходило возгорание строительных материалов и отделки на площади 15 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На втором этаже здания ГУ МВД в Москве ликвидировали открытое горение

На втором этаже здания ГУ МВД на Петровке, 38 ликвидировали открытое горение

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Главного управления внутренних дел по городу Москве
Здание Главного управления внутренних дел по городу Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание Главного управления внутренних дел по городу Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Открытое горение на втором этаже в здании ГУ МВД Москвы на Петровке ликвидировано, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось, что пожар возник в административном здании ГУ МВД по Москве на Петровке, 38. Пять человек эвакуировались сами, сведений о пострадавших не поступало.
"В 18.57 на втором этаже открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении ГУ МЧС.
В ведомстве добавили, что речь идет о четырехэтажном здании, которое находится на реконструкции.
"По предварительной информации, происходило возгорание строительных материалов и отделки на площади 15 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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