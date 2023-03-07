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На втором этаже здания ГУ МВД в Москве ликвидировали открытое горение

На втором этаже здания ГУ МВД в Москве ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 07.03.2023

На втором этаже здания ГУ МВД в Москве ликвидировали открытое горение

Открытое горение на втором этаже в здании ГУ МВД Москвы на Петровке ликвидировано, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T19:11

2023-03-07T19:11

2023-03-07T19:18

москва

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Открытое горение на втором этаже в здании ГУ МВД Москвы на Петровке ликвидировано, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.Ранее сообщалось, что пожар возник в административном здании ГУ МВД по Москве на Петровке, 38. Пять человек эвакуировались сами, сведений о пострадавших не поступало."В 18.57 на втором этаже открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении ГУ МЧС.В ведомстве добавили, что речь идет о четырехэтажном здании, которое находится на реконструкции."По предварительной информации, происходило возгорание строительных материалов и отделки на площади 15 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230306/pozhar-1856253284.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)