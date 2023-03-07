https://ria.ru/20230307/gogunskiy-1856088631.html

Виталий Гогунский: "YouTube нам ничего хорошего не принесет"

Виталий Гогунский: "YouTube нам ничего хорошего не принесет" - РИА Новости, 07.03.2023

Виталий Гогунский: "YouTube нам ничего хорошего не принесет"

Актер и певец Виталий Гогунский с первых дней поддержал СВО, неоднократно был в зоне спецоперации с концертами. Кроме того, выпустил песню "Россия", авторы... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T08:00

2023-03-07T08:00

2023-03-07T08:16

шоубиз

россия

украина

кременчуг

мария кожевникова

youtube

rutube

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Актер и певец Виталий Гогунский с первых дней поддержал СВО, неоднократно был в зоне спецоперации с концертами. Кроме того, выпустил песню "Россия", авторы которой, как и он сам, с Украины. В интервью РИА Новости музыкант рассказал о ситуации в Донбассе, своей патриотической позиции, звездной дочери и проекте в новых регионах. "Прописано сердце по адресу: детство": о чем песня "Россия"— Почему вы обратились к патриотической песне?— Важны смыслы, но еще — когда они в хорошей упаковке: песня должна быть красивой. Есть тонкая грань между патриотизмом и ура-патриотизмом, вызывающим отторжение. Когда же, как в композиции "Россия", все сделано элегантно и от сердца — люди это чувствуют.— Все, кто создавали эту песню, с Украины, включая и вас. Вы родом из Кременчуга (Полтавская область). На ваш взгляд, в чем разница между русскими и украинцами?— Мы все по факту из Советского Союза. Да, выходцы с Украины, но столица моей родины — Москва, кто бы что ни говорил. Ментальной разницы между нами нет абсолютно, есть особенности. Знаете, я приезжаю в Белгород или Воронеж и уже чувствую себя в Кременчуге, потому что говор одинаковый. В родном городе, например, да — был отдельный респект запорожским казакам, шароварам. Но это не больше чем региональная специфика одного народа.Кстати, когда я учился в школе, мы все из-под палки ходили на украинский язык и литературу.— То есть вы украинский не знаете, хотя там выросли?— Я розмовляю та розумію українською мовою. Это вопрос воспитания. Вообще, когда изучаешь другие культуру и язык — это обогащает. И я рад, что в России нет запретов, в том числе на украинский язык и национальные рестораны.— Ваш отец остался на Украине. Удалось наладить отношения?— Нет. И знаете, мало кто там сохранил адекватное восприятие россиян. Они восемь лет под информационным колпаком, им твердят, что на них напали оккупанты и мародеры. Но простых людей нельзя в этом винить, им можно только посочувствовать. Они устали от ненависти.Давайте примем это как данность, не надо отвечать на их негатив. Ситуация поменяется — и все поймут.Об артистах и СВО: не все так просто— Вы и до СВО пели о России. Почему так получается, что только при негативных обстоятельствах у нас вспоминают о родине?— Не без перекосов в обществе, безусловно. У нас очень большая страна с разными народами и конфессиями. Но сегодня появилась та самая общая идея, вокруг которой стали объединяться. То, что запели о России, — это здорово. Но еще хотелось бы обратиться к коллегам: пишите что-то радостное. По моему опыту общения с участниками СВО: им хочется жизни и праздника. Именно радостные песни, то есть светлые, а не пошлые. Должна быть культура.Кстати, например, нашу песню с Марией Кожевниковой "Кто, если не мы" блокировали в YouTube в свое время. Поэтому я за то, чтобы его закрыли в России. Это прозападная площадка, ничего хорошего она не принесет. И алгоритмы выстроены так, что все нравственное и красивое — запрещается.— Но в России нет достойной замены, RuTube пока не справляется — и это признают все…— Уверен, что ситуация изменится. В России нет проблем с мозгами.— Просили ли у вас что-то особенное участники СВО?— Нет. Они скромны в желаниях. Чем человек мощнее, целостнее и важнее для общества, тем он более непритязательный.— Люди часто с претензией спрашивают у артистов, почему они не ездят в зону СВО. Те исполнители, которые там были, говорят, что не так просто выступать чисто с технической точки зрения. Что вы можете сказать?— Безусловно, это так. Это и небезопасно, потому что у каждого своя задача и отвлечь, условно говоря, одного военного от поста — значит подвергнуть опасности всех. Непосредственно в зоне СВО собрать более 30 человек просто невозможно.Достаточно их поддерживать — они это чувствуют на каком-то клеточном уровне.Звездная дочь и знаменитый Кузя: о планах Гогунского— Сегодня в моде ностальгия — по старым песням, фильмам. Выходили спецвыпуски "Друзей", "Гарри Поттера", сейчас перезапускают "Папиных дочек" с теми же актерами. Если вам предложат вернуться к роли Кузи, согласитесь?— Открываю карты. Да, есть запрос, и в июне я дал согласие снова исполнить эту роль. Уже пишут сценарий. Но сложно сказать, что будет в итоге и будет ли вообще, потому что повестка меняется каждый день.Точно знаю, что Кузя продолжает радовать людей. А что я могу дать социуму? Радость. Поэтому в 2022-м не задумываясь согласился, хотя до этого я десять лет отказывался.— Чем радует дочь?— Она звезда. Хотя в детстве не мечтала об этом, говорила: "Не хочу, потому что звезды холодные и далекие".Знаете, я боялся быть субъективным папочкой: мой ребенок ведь самый лучший в любом случае. Но Милана поразила всех еще на "Один в один!" со мной на сцене, и я понял, что оценка ее таланта объективная.Я рад, что ее творческое становление происходит сейчас. Вместе с этим — и все, что связано со звездной болезнью. Настоящий артист должен понимать свою миссию: отдавать все людям и Богу. Она несется вперед — это объяснимо в силу возраста, но, думаю, в будущем все поймет.— Что в ближайших планах?— Еще недавно я записывал альбом с танцевальными треками. А теперь мы совместно с продюсером Юрием Бардашем готовим к выпуску две абсолютно разные песни.Кроме того, в планах реализация крупного культурного проекта: концерты в новых регионах России. Причем бесплатные.А еще я читаю повесть "Метель" Александра Пушкина в сопровождении симфонического оркестра и продолжу развивать это направление."Роман о шоубизе": полная версия интервью.

https://ria.ru/20230307/shoubiz-1856114471.html

россия

украина

кременчуг

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

россия, украина, кременчуг, мария кожевникова, youtube, rutube