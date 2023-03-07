Германии не хватает боеспособных танков для авангарда НАТО, сообщили СМИ
Zdf: Германии не хватает боеспособных танков для сил быстрого реагирования НАТО
© AP Photo / Joerg SarbachНемецкие танки Leopard 2
© AP Photo / Joerg Sarbach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Германии не хватает боеспособных танков для сил быстрого реагирования НАТО, сообщил телеканал ZDF со ссылкой на закрытый отчет бундесвера.
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"Бундесвер едва ли может выполнить свои обязательства перед НАТО в отношении международной оперативной группы повышенной готовности "Острие копья". Внутренние документы бундесвера свидетельствуют об ощутимых проблемах с боевой готовностью танковых сил группы повышенной готовности", — говорится в публикации.
По данным телеканала, 393-й танковый батальон Тюрингии обязан держать в боевой готовности 30 из 44 танков на случай чрезвычайной ситуации. Согласно докладу 37-й мотопехотной бригады, в феврале боеспособных боевых машин было двадцать, а по прогнозу коэффициента готовности, в июле их будет всего четырнадцать. Недостаток танков временно восполнят другим батальоном.
"Официально ничего о проблемах с танками в Тюрингии не разглашается. Танки 104-го батальона вряд ли готовы к роли в "Острие копья" НАТО", — передает ZDF.
По мнению авторов публикации, если бы не бюрократические уловки, в батальоне было бы еще меньше боевых машин.
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"Предписанный срок технического обслуживания боевых танков "Острия копья" был спешно продлен с 12 до 24 месяцев. В противном случае еще одиннадцать Leopard 2 подразделения были бы "внезапно" классифицированы как неработоспособные," — указано в материале.
Бундесвер не прокомментировал ситуацию с боевой готовностью танков, отметив, что продолжит выполнять обязательства перед НАТО.
В начале марта министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что бундесвер не способен защитить страну в случае военного положения из-за слабой материальной базы и недостатка персонала. По его словам, Германии необходимо вложить больше средств в модернизацию армии.
Газета Die Welt сообщала, что нехватка танков для НАТО возникла в 9-й танковой бригаде в Мюнстере — она располагала только девятью боеспособными Leopard 2 из необходимых 44 танков и тремя машинами пехоты Marder из 14. Виной всему нехватка запчастей и высокие затраты на техническое обслуживание. Кроме того, бундесвер испытает недостаток в приборах ночного видения, гранатометах, вспомогательных транспортных средствах, зимнем обмундировании и бронежилетах.