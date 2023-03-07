https://ria.ru/20230307/germaniya-1856437161.html

Германии не хватает боеспособных танков для авангарда НАТО, сообщили СМИ

Германии не хватает боеспособных танков для авангарда НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.03.2023

Германии не хватает боеспособных танков для авангарда НАТО, сообщили СМИ

Германии не хватает боеспособных танков для сил быстрого реагирования НАТО, сообщил телеканал ZDF со ссылкой на закрытый отчет бундесвера. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T16:22

2023-03-07T16:22

2023-03-07T20:31

германия

тюрингия

мюнстер

борис писториус

нато

бундесвер германии

в мире

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Германии не хватает боеспособных танков для сил быстрого реагирования НАТО, сообщил телеканал ZDF со ссылкой на закрытый отчет бундесвера.По данным телеканала, 393-й танковый батальон Тюрингии обязан держать в боевой готовности 30 из 44 танков на случай чрезвычайной ситуации. Согласно докладу 37-й мотопехотной бригады, в феврале боеспособных боевых машин было двадцать, а по прогнозу коэффициента готовности, в июле их будет всего четырнадцать. Недостаток танков временно восполнят другим батальоном."Официально ничего о проблемах с танками в Тюрингии не разглашается. Танки 104-го батальона вряд ли готовы к роли в "Острие копья" НАТО", — передает ZDF.По мнению авторов публикации, если бы не бюрократические уловки, в батальоне было бы еще меньше боевых машин.Бундесвер не прокомментировал ситуацию с боевой готовностью танков, отметив, что продолжит выполнять обязательства перед НАТО.В начале марта министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что бундесвер не способен защитить страну в случае военного положения из-за слабой материальной базы и недостатка персонала. По его словам, Германии необходимо вложить больше средств в модернизацию армии.Газета Die Welt сообщала, что нехватка танков для НАТО возникла в 9-й танковой бригаде в Мюнстере — она располагала только девятью боеспособными Leopard 2 из необходимых 44 танков и тремя машинами пехоты Marder из 14. Виной всему нехватка запчастей и высокие затраты на техническое обслуживание. Кроме того, бундесвер испытает недостаток в приборах ночного видения, гранатометах, вспомогательных транспортных средствах, зимнем обмундировании и бронежилетах.

https://ria.ru/20230224/leopard-1854171533.html

https://ria.ru/20230307/tanki-1856383856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, тюрингия, мюнстер, борис писториус, нато, бундесвер германии, в мире