https://ria.ru/20230307/gaz-1856418095.html

В Анкаре рассказали, когда решится вопрос с поставками черноморского газа

В Анкаре рассказали, когда решится вопрос с поставками черноморского газа - РИА Новости, 07.03.2023

В Анкаре рассказали, когда решится вопрос с поставками черноморского газа

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез допустил отклонение от графика работ по запуску поставок черноморского газа, вопрос, скорее всего,... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T15:16

2023-03-07T15:16

2023-03-07T15:20

турция

черное море

анкара (провинция)

экономика

в мире

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АНКАРА, 7 мар – РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез допустил отклонение от графика работ по запуску поставок черноморского газа, вопрос, скорее всего, решится в апреле. Турция в 2020 году обнаружила в Черном море крупное месторождение газа, объемы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Тайип Эрдоган назвал месторождение крупнейшим в стране. Также он сообщал, что в Черном море обнаружено месторождение газа с запасами 58 миллиардов кубометров, оценка запасов была увеличена до 652 миллиардов, а общие запасы газа в Черном море достигли 710 миллиардов кубометров и стоят на международных рынках 1 триллион долларов. Турция рассчитывает осуществить подачу черноморского газа в национальную систему в первом квартале 2023 года, заявил ранее президент страны Тайип Эрдоган. Говоря о запуске поставок газа с нового черноморского месторождения Турции, министр допустил незначительные отклонения от графика работ. По его словам, часть персонала, участвовавшего в проектных работах, проживала в зоне сокрушительных землетрясений на юго-востоке страны, поэтому им нужно позаботиться о своих семьях. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Жертвами стихии в Турции стали более 46 тысяч человек.

https://ria.ru/20230113/gaz-1844623399.html

https://ria.ru/20230107/gaz-1843362934.html

турция

черное море

анкара (провинция)

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турция, черное море, анкара (провинция), экономика, в мире