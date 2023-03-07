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В Анкаре рассказали, когда решится вопрос с поставками черноморского газа - РИА Новости, 07.03.2023
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15:16 07.03.2023 (обновлено: 15:20 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/gaz-1856418095.html
В Анкаре рассказали, когда решится вопрос с поставками черноморского газа
В Анкаре рассказали, когда решится вопрос с поставками черноморского газа - РИА Новости, 07.03.2023
В Анкаре рассказали, когда решится вопрос с поставками черноморского газа
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез допустил отклонение от графика работ по запуску поставок черноморского газа, вопрос, скорее всего,... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T15:16
2023-03-07T15:20
турция
черное море
анкара (провинция)
экономика
в мире
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АНКАРА, 7 мар – РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез допустил отклонение от графика работ по запуску поставок черноморского газа, вопрос, скорее всего, решится в апреле. Турция в 2020 году обнаружила в Черном море крупное месторождение газа, объемы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Тайип Эрдоган назвал месторождение крупнейшим в стране. Также он сообщал, что в Черном море обнаружено месторождение газа с запасами 58 миллиардов кубометров, оценка запасов была увеличена до 652 миллиардов, а общие запасы газа в Черном море достигли 710 миллиардов кубометров и стоят на международных рынках 1 триллион долларов. Турция рассчитывает осуществить подачу черноморского газа в национальную систему в первом квартале 2023 года, заявил ранее президент страны Тайип Эрдоган. Говоря о запуске поставок газа с нового черноморского месторождения Турции, министр допустил незначительные отклонения от графика работ. По его словам, часть персонала, участвовавшего в проектных работах, проживала в зоне сокрушительных землетрясений на юго-востоке страны, поэтому им нужно позаботиться о своих семьях. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Жертвами стихии в Турции стали более 46 тысяч человек.
https://ria.ru/20230113/gaz-1844623399.html
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турция
черное море
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турция, черное море, анкара (провинция), экономика, в мире
Турция, Черное море, Анкара (провинция), Экономика, В мире
В Анкаре рассказали, когда решится вопрос с поставками черноморского газа

В Минэнерго Турции допустили разрешение вопроса с поставками черноморского газа в апреле

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция. Архивное фото
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АНКАРА, 7 мар – РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез допустил отклонение от графика работ по запуску поставок черноморского газа, вопрос, скорее всего, решится в апреле.
Турция в 2020 году обнаружила в Черном море крупное месторождение газа, объемы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Тайип Эрдоган назвал месторождение крупнейшим в стране. Также он сообщал, что в Черном море обнаружено месторождение газа с запасами 58 миллиардов кубометров, оценка запасов была увеличена до 652 миллиардов, а общие запасы газа в Черном море достигли 710 миллиардов кубометров и стоят на международных рынках 1 триллион долларов. Турция рассчитывает осуществить подачу черноморского газа в национальную систему в первом квартале 2023 года, заявил ранее президент страны Тайип Эрдоган.
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Говоря о запуске поставок газа с нового черноморского месторождения Турции, министр допустил незначительные отклонения от графика работ. По его словам, часть персонала, участвовавшего в проектных работах, проживала в зоне сокрушительных землетрясений на юго-востоке страны, поэтому им нужно позаботиться о своих семьях.
«
"Часть работников уже возвращается к работе. Скорее всего, вопрос решится в апреле", - приводит слова министра агентство Anadolu.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Жертвами стихии в Турции стали более 46 тысяч человек.
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