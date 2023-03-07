https://ria.ru/20230307/frantsiya-1856261045.html

Во Франции начинаются забастовки против пенсионной реформы

Во Франции начинаются забастовки против пенсионной реформы - РИА Новости, 07.03.2023

Во Франции начинаются забастовки против пенсионной реформы

Сотрудники практически всех секторов экономики Франции во вторник начинают бессрочные забастовки против пенсионной реформы правительства президента Эммануэля... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T02:30

2023-03-07T02:30

2023-03-07T02:35

франция

в мире

париж

лион

эммануэль макрон

элизабет борн

ален жюппе

edf

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830589286_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_aa486da5ed62aac5449b2fb25e7e79b1.jpg

ПАРИЖ, 7 мар – РИА Новости. Сотрудники практически всех секторов экономики Франции во вторник начинают бессрочные забастовки против пенсионной реформы правительства президента Эммануэля Макрона, предполагающей повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, также в стране пройдут более 270 манифестаций. "Гуманитарная катастрофа", "черный вторник": так власти Франции называют 7 марта – день, объявленный профсоюзами началом межпрофессиональных общенациональных забастовок в стране с целью заставить правительство отказаться от повышения пенсионного возраста. Ведущие профсоюзы Франции, включая "Всеобщую конфедерацию труда" (CGT) и "Французскую демократическую конфедерацию рабочих" (CFDT), призывают к максимально возможным по масштабу акциям, чтобы "поставить французскую экономику на колени", если правительство не отзовёт проект реформы. Энергетика, транспорт и образованиеНекоторые работники энергетического сектора объявили о начале забастовки еще в пятницу, когда начали бастовать сотрудники французских АЭС. Так, АЭС "Фламанвиль", АЭС "Палюэль", АЭС "Сент-Альбан" начали вырабатывать на 1000 МВт/ч меньше электроэнергии, что эквивалентно мощности одного атомного энергоблока. Энергокомпания EDF также подтвердила снижение производительности на АЭС "Трикастен" и АЭС "Каттеном". С понедельника к ним присоединились работники газового сектора. Сотрудники трех из четырёх французских терминалов сжиженного природного газа – двух терминалов СПГ в Фос-сюр-Мер (Fos-Cavaou и Fos-Tonkin), а также терминале Сен-Назар – заявили, что прекращают работу на неделю. Во время забастовки газ не будет поступать в сети французского газового оператора GRTgaz, не будет происходить разгрузка танкеров СПГ и заполняться транспортировочные контейнеры-цистерны. Ожидается, что к забастовкам также присоединятся сотрудники нефтеперерабатывающих заводов, протесты которых осенью привели к острой нехватке топлива на АЗС Франции. Группа профсоюзов CGT-FO-CFDT уже объявила о начале бессрочной забастовки на НПЗ Донж, принадлежащем компании TotalEnergies. Из-за забастовок во Франции будет сильно нарушено движение поездов и общественного транспорта. Движение в парижском метро, однако, не будет полностью прекращено. На большинстве веток будет обеспечено движение поездов в пиковые часы, но ходить они будут с увеличенным интервалом. Только 1 и 14 автоматизированные линии будут работать без изменений. На линиях пригородных электричек RER будет ходить каждый второй поезд, также будет сокращено движение трамваев и автобусов. Парижские аэропорты Шарль-де-Голль, Орли и Бове, а также аэропорты крупнейших городов Франции сократят количество рейсов на 20-30% 7 и 8 марта, сообщало Главное управление гражданской авиации Франции (DGAC). Забастовки будут активно поддержаны сотрудниками образовательного сектора. Согласно ведущему профсоюзу начальных школ Snuipp-FSU, более 60% персонала во вторник не выйдут на работу. Профсоюзы призвали "к полному закрытию школ, лицеев, и колледжей" 7 марта. Как сообщил в понедельник генсекретарь Конфедерации малых и средних предприятий Франции (CPME) Жан-Эд дю Месниль, один день общенациональной забастовки во Франции обойдется стране в 1,5 миллиарда евро. Французские власти опасаются масштаба протестных акций. Министр транспорта Клеман Бон и министр труда Оливье Дюссо призвали не блокировать страну и не "наказывать французов", а спикер кабмина Франции Оливье Веран и вовсе заявил, что блокирование государства – это "риск экологической, сельскохозяйственной и санитарной катастрофы". Помимо забастовок во вторник во Франции также состоятся множественные манифестации против законопроекта по призыву профсоюзов CGT, FO, CFDT, FSU, Unsa, Solidaires. Ожидается, что по всей Франции пройдут более 270 демонстраций. По информации телеканал BFMTV, в них ожидается участие порядка 1,1-1,4 миллиона человек. Реформа и шестая волна протестовПремьер-министр Франции Элизабет Борн представила проект пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году, 10 января. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. Основной причиной реформы правительство Франции называет нехватку бюджетных денег на финансирование выплат пенсионерам. По официальным данным, в этом году не хватает 13,5 миллиарда евро. Реформа же позволит к 2030 году накопить более 17 миллиардов евро на эти нужды. Как заявила Борн в интервью телеканалу France 5 накануне начала забастовок, реформа является вынужденным следствием демографической ситуации в стране со значительным уровнем старения населения. Если граждане не хотят работать больше, властям придется либо повышать налоги, либо сокращать размер пенсионных выплат, объяснила министр. Законопроект вызвал волну протестов во французском обществе. Во Франции прошли уже пять общенациональных манифестаций против реформы. Первая общенациональная забастовка прошла 19 января - в этот день были проведены более 200 манифестаций, самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч – в Париже. Во второй общенациональной забастовке против повышения пенсионного возраста, состоявшейся 31 января, по данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), приняли участие 2,8 миллиона человек, из них 87 тысяч - в Париже. Число участников третьего дня демонстрации против пенсионной реформы значительно уступало количеству собравшихся на предыдущих акциях протеста. Так, по данным МВД страны, порядка 757 тысяч человек приняли участие в манифестациях по всей Франции, из них в Париже - 57 тысяч. Четвертая акция собрала 963 тысячи человек, по данным МВД, при этом рекордные 93 тысячи человек в Париже. Пятая акция протеста была отмечена более слабой мобилизацией граждан, что профсоюзы объяснили периодом школьных каникул и отпусков. По данным МВД, порядка 440 тысяч человек вышли на протест во Франции, из них 37 тысяч – в столице. Что говорят цифрыПо данным опроса Elabe для BFMTV, опубликованного в понедельник, 67% французов настроены против реформы. Двое из трех французов считают ее "необязательной" и "несправедливой". При этом 63% французов ответили, что поддерживают протестное движение, даже если не участвуют в нем. Однако почти две трети (64%) опрошенных уверены, что акции протеста ни к чему не приведут. Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона на фоне спорной и непопулярной реформы опустился до рекордно низкого за последние 3 года уровня. Его действия, согласно опросу Ifop для издания Journal du Dimanche, опубликованному ранее в феврале, поддерживают всего 32% населения. Пенсионные реформы во Франции всегда сопровождались массовыми протестами, но французам лишь однажды удалось добиться результатов. Так, в 1995 реформа тогдашнего премьер-министра Алена Жюппе, при котором выход на пенсию осуществлялся в 60 лет, парализовала Францию на 3 недели. Властям пришлось отказаться от законопроекта. В 2003 году подготовленная Франсуа Фийоном реформа привела к массовым протестам, но правительству удалось добиться соглашения с профсоюзами. При Николя Саркози французы лишились права уходить на пенсию в 60 лет. Тогда французы поставили рекорд: 12 октября 2010 в демонстрациях против реформы приняли участие более 3 миллионов человек, а забастовки на НПЗ привели к острой нехватке топлива на АЗС страны.

https://ria.ru/20230226/stoykost-1854355042.html

https://ria.ru/20230226/aktsiya-1854444622.html

https://ria.ru/20230226/aktsiya-1854417743.html

https://ria.ru/20230306/frantsiya-1856081721.html

https://ria.ru/20230303/zabastovka-1855769854.html

франция

париж

лион

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, в мире, париж, лион, эммануэль макрон, элизабет борн, ален жюппе, edf