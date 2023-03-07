https://ria.ru/20230307/forum-1856296714.html

Глава Крыма рассказал, когда состоится шестой Ялтинский форум

Глава Крыма рассказал, когда состоится шестой Ялтинский форум - РИА Новости, 07.03.2023

Глава Крыма рассказал, когда состоится шестой Ялтинский форум

Проведение Ялтинского международного экономического форума с участием глав новых регионов России планируется 29-30 сентября в Москве, заявил глава Крыма Сергей... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T10:45

2023-03-07T10:45

2023-03-07T11:04

экономика

россия

сергей аксенов (политик)

республика крым

ялта

москва

ялтинский международный экономический форум (ямэф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Проведение Ялтинского международного экономического форума с участием глав новых регионов России планируется 29-30 сентября в Москве, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. "Мы форум ялтинский переносим на сентябрь. Скорее всего, в Москве будем проводить совместно с новыми регионами. (Врио главы ДНР) Пушилин и (врио главы ЛНР) Пасечник приезжали регулярно на Ялтинский международный экономический форум, фактически участники были. С учетом логистики, наверное, будет предложение провести 29-30 сентября в Москве, когда будет отмечаться годовщина воссоединения новых субъектов с Россией", - сказал журналистам Аксенов. Глава Крыма пояснил, что обсуждаемый формат проведения форума не в Крыму, а в Москве связан со сложностью логистики. Он добавил, новый формат форума будет публично представлен до 1 апреля. Аксенов уточнил, что Ялтинский форум будет приурочен к первому году вхождения четырех новых регионов в состав России. "Ожидается, что ЯМЭФ-2023 пройдет в сентябре и будет приурочен к годовщине вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) – ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму, в городе Ялте с 2015 года. Входит в четверку крупнейших экономических событий, проводимых в России. Проведение шестого Ялтинского международного экономического форума организаторы переносили несколько раз. В апреле 2020 года Ялтинский форум не состоялся из-за пандемии коронавируса. Оргкомитет форума решил приурочить его проведение в 2021 году к 100-летию образования республики Крым в составе Российской Федерации (18 октября 1921 года была создана Автономная Крымская ССР в составе РСФСР). Форум в 2021 году был перенесен с традиционного апреля на начало ноября, но в итоге тоже был отменен из-за сложной эпидситуации. Ожидалось, что он пройдет в апреле 2022 года, но в связи с нестабильной международной ситуацией проведение форума перенесли на четвертый квартал 2022 года. В сентябре 2022 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проведение шестого Ялтинского международного экономического форума перенесли на второй квартал 2023 года.

https://ria.ru/20220928/forum-1820028886.html

https://ria.ru/20230307/vef-1856293154.html

россия

республика крым

ялта

москва

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Кирилл Волков

экономика, россия, сергей аксенов (политик), республика крым, ялта, москва, ялтинский международный экономический форум (ямэф)