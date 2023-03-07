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Глава Крыма рассказал, когда состоится шестой Ялтинский форум - РИА Новости, 07.03.2023
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10:45 07.03.2023 (обновлено: 11:04 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/forum-1856296714.html
Глава Крыма рассказал, когда состоится шестой Ялтинский форум
Глава Крыма рассказал, когда состоится шестой Ялтинский форум - РИА Новости, 07.03.2023
Глава Крыма рассказал, когда состоится шестой Ялтинский форум
Проведение Ялтинского международного экономического форума с участием глав новых регионов России планируется 29-30 сентября в Москве, заявил глава Крыма Сергей... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T10:45
2023-03-07T11:04
экономика
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
ялта
москва
ялтинский международный экономический форум (ямэф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Проведение Ялтинского международного экономического форума с участием глав новых регионов России планируется 29-30 сентября в Москве, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. "Мы форум ялтинский переносим на сентябрь. Скорее всего, в Москве будем проводить совместно с новыми регионами. (Врио главы ДНР) Пушилин и (врио главы ЛНР) Пасечник приезжали регулярно на Ялтинский международный экономический форум, фактически участники были. С учетом логистики, наверное, будет предложение провести 29-30 сентября в Москве, когда будет отмечаться годовщина воссоединения новых субъектов с Россией", - сказал журналистам Аксенов. Глава Крыма пояснил, что обсуждаемый формат проведения форума не в Крыму, а в Москве связан со сложностью логистики. Он добавил, новый формат форума будет публично представлен до 1 апреля. Аксенов уточнил, что Ялтинский форум будет приурочен к первому году вхождения четырех новых регионов в состав России. "Ожидается, что ЯМЭФ-2023 пройдет в сентябре и будет приурочен к годовщине вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) – ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму, в городе Ялте с 2015 года. Входит в четверку крупнейших экономических событий, проводимых в России. Проведение шестого Ялтинского международного экономического форума организаторы переносили несколько раз. В апреле 2020 года Ялтинский форум не состоялся из-за пандемии коронавируса. Оргкомитет форума решил приурочить его проведение в 2021 году к 100-летию образования республики Крым в составе Российской Федерации (18 октября 1921 года была создана Автономная Крымская ССР в составе РСФСР). Форум в 2021 году был перенесен с традиционного апреля на начало ноября, но в итоге тоже был отменен из-за сложной эпидситуации. Ожидалось, что он пройдет в апреле 2022 года, но в связи с нестабильной международной ситуацией проведение форума перенесли на четвертый квартал 2022 года. В сентябре 2022 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проведение шестого Ялтинского международного экономического форума перенесли на второй квартал 2023 года.
https://ria.ru/20220928/forum-1820028886.html
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россия
республика крым
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экономика, россия, сергей аксенов (политик), республика крым, ялта, москва, ялтинский международный экономический форум (ямэф)
Экономика, Россия, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Ялта, Москва, Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ)
Глава Крыма рассказал, когда состоится шестой Ялтинский форум

Глава Крыма Аксенов анонсировал шестой Ялтинский форум 29-30 сентября в Москве

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДевушка сидит за столиком на Ялтинском международном экономическом форуме
Девушка сидит за столиком на Ялтинском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Девушка сидит за столиком на Ялтинском международном экономическом форуме. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Проведение Ялтинского международного экономического форума с участием глав новых регионов России планируется 29-30 сентября в Москве, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Мы форум ялтинский переносим на сентябрь. Скорее всего, в Москве будем проводить совместно с новыми регионами. (Врио главы ДНР) Пушилин и (врио главы ЛНР) Пасечник приезжали регулярно на Ялтинский международный экономический форум, фактически участники были. С учетом логистики, наверное, будет предложение провести 29-30 сентября в Москве, когда будет отмечаться годовщина воссоединения новых субъектов с Россией", - сказал журналистам Аксенов. Глава Крыма пояснил, что обсуждаемый формат проведения форума не в Крыму, а в Москве связан со сложностью логистики. Он добавил, новый формат форума будет публично представлен до 1 апреля.
Ялтинский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Ялтинский международный экономический форум
28 сентября 2022, 12:31
Аксенов уточнил, что Ялтинский форум будет приурочен к первому году вхождения четырех новых регионов в состав России. "Ожидается, что ЯМЭФ-2023 пройдет в сентябре и будет приурочен к годовщине вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) – ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму, в городе Ялте с 2015 года. Входит в четверку крупнейших экономических событий, проводимых в России.
Проведение шестого Ялтинского международного экономического форума организаторы переносили несколько раз. В апреле 2020 года Ялтинский форум не состоялся из-за пандемии коронавируса. Оргкомитет форума решил приурочить его проведение в 2021 году к 100-летию образования республики Крым в составе Российской Федерации (18 октября 1921 года была создана Автономная Крымская ССР в составе РСФСР). Форум в 2021 году был перенесен с традиционного апреля на начало ноября, но в итоге тоже был отменен из-за сложной эпидситуации. Ожидалось, что он пройдет в апреле 2022 года, но в связи с нестабильной международной ситуацией проведение форума перенесли на четвертый квартал 2022 года. В сентябре 2022 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проведение шестого Ялтинского международного экономического форума перенесли на второй квартал 2023 года.
Восточный экономический форум - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Восточный экономический форум перенесли на неделю
10:27
 
ЭкономикаРоссияСергей Аксенов (политик)Республика КрымЯлтаМоскваЯлтинский международный экономический форум (ЯМЭФ)
 
 
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