https://ria.ru/20230307/feyki-1856346027.html

Суд дал 8,5 года автору Telegram-канала "Протестный МГУ" за фейки об армии

Суд дал 8,5 года автору Telegram-канала "Протестный МГУ" за фейки об армии - РИА Новости, 07.03.2023

Суд дал 8,5 года автору Telegram-канала "Протестный МГУ" за фейки об армии

Тимирязевский суд Москвы приговорил к 8,5 годам колонии автора телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова по делу о фейках о Вооруженных силах России,... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:36

2023-03-07T12:36

2023-03-07T12:44

происшествия

россия

москва

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы приговорил к 8,5 годам колонии автора телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова по делу о фейках о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговором Тимирязевского районного суда г. Москвы Иванов Дмитрий Александрович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 4 года", - рассказал собеседник агентства. По статье о распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Ранее в ходе прений сторон прокуратура просила приговорить Иванова к 9 годам колонии.Как установило следствие, в телеграм-канале “Протестный МГУ” были опубликованы многочисленные посты, в которых говорилось о якобы преступлениях, совершенных ВС РФ, в том числе об убийствах мирного населения Украины.

https://ria.ru/20230307/amnistiya-1856295270.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, мгу имени м. в. ломоносова