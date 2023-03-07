https://ria.ru/20230307/evrosoyuz-1856314929.html

И.о. постпреда заявил, что ЕС просчитался, объявив "поход на Россию"

И.о. постпреда заявил, что ЕС просчитался, объявив "поход на Россию" - РИА Новости, 07.03.2023

И.о. постпреда заявил, что ЕС просчитался, объявив "поход на Россию"

ЕС, так и не ставший глобальным внешнеполитическим игроком и взявший курс на изоляцию РФ на международной арене, просчитался и теперь пытается действовать с... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T11:18

2023-03-07T11:18

2023-03-07T11:18

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_76701a332682f94c24f271c4b6c68d2f.jpg

БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. ЕС, так и не ставший глобальным внешнеполитическим игроком и взявший курс на изоляцию РФ на международной арене, просчитался и теперь пытается действовать с помощью мер, которые не предусмотрены в повседневной дипломатии, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. "Взяв курс на изоляцию России на международной арене, есовцы, как сейчас всем стало очевидно, совершенно не просчитали последствия такой политики для самих себя. Евросоюз, так и не успев стать глобальным внешнеполитическим игроком, с чего-то решил, что, провозгласив "поход на Россию", все страны мира послушно пойдут за ним", - сказал собеседник агентства. Логвинов пояснил, что "на первых порах самоуверенности ЕС было не занимать: казалось, что стоит его представителю покинуть зал во время выступления российского дипломата, так сразу все ринутся за ним". "Составят в Брюсселе проект совместного документа с антироссийскими пассажами, так третьи страны сразу же молча его подпишут", - добавил он. "После череды псевдоуспехов Евросоюз пребывал в определенной растерянности, однако сейчас, похоже, затевает с новыми силами пойти по второму кругу, на сей раз не гнушаясь откровенного шантажа, подкупа и прочих подобных мер давления, коих в принципе не должно быть в повседневной дипломатии", - отметил собеседник агентства. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230218/zapad-1852779928.html

https://ria.ru/20230122/rusofobiya-1846514234.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика