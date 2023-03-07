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И.о. постпреда заявил, что ЕС просчитался, объявив "поход на Россию" - РИА Новости, 07.03.2023
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11:18 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/evrosoyuz-1856314929.html
И.о. постпреда заявил, что ЕС просчитался, объявив "поход на Россию"
И.о. постпреда заявил, что ЕС просчитался, объявив "поход на Россию" - РИА Новости, 07.03.2023
И.о. постпреда заявил, что ЕС просчитался, объявив "поход на Россию"
ЕС, так и не ставший глобальным внешнеполитическим игроком и взявший курс на изоляцию РФ на международной арене, просчитался и теперь пытается действовать с... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T11:18
2023-03-07T11:18
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. ЕС, так и не ставший глобальным внешнеполитическим игроком и взявший курс на изоляцию РФ на международной арене, просчитался и теперь пытается действовать с помощью мер, которые не предусмотрены в повседневной дипломатии, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. "Взяв курс на изоляцию России на международной арене, есовцы, как сейчас всем стало очевидно, совершенно не просчитали последствия такой политики для самих себя. Евросоюз, так и не успев стать глобальным внешнеполитическим игроком, с чего-то решил, что, провозгласив "поход на Россию", все страны мира послушно пойдут за ним", - сказал собеседник агентства. Логвинов пояснил, что "на первых порах самоуверенности ЕС было не занимать: казалось, что стоит его представителю покинуть зал во время выступления российского дипломата, так сразу все ринутся за ним". "Составят в Брюсселе проект совместного документа с антироссийскими пассажами, так третьи страны сразу же молча его подпишут", - добавил он. "После череды псевдоуспехов Евросоюз пребывал в определенной растерянности, однако сейчас, похоже, затевает с новыми силами пойти по второму кругу, на сей раз не гнушаясь откровенного шантажа, подкупа и прочих подобных мер давления, коих в принципе не должно быть в повседневной дипломатии", - отметил собеседник агентства. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230218/zapad-1852779928.html
https://ria.ru/20230122/rusofobiya-1846514234.html
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика
И.о. постпреда заявил, что ЕС просчитался, объявив "поход на Россию"

И.о. постпреда при ЕС Логвинов: Европа просчиталась, взяв курс на изоляцию России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. ЕС, так и не ставший глобальным внешнеполитическим игроком и взявший курс на изоляцию РФ на международной арене, просчитался и теперь пытается действовать с помощью мер, которые не предусмотрены в повседневной дипломатии, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.
"Взяв курс на изоляцию России на международной арене, есовцы, как сейчас всем стало очевидно, совершенно не просчитали последствия такой политики для самих себя. Евросоюз, так и не успев стать глобальным внешнеполитическим игроком, с чего-то решил, что, провозгласив "поход на Россию", все страны мира послушно пойдут за ним", - сказал собеседник агентства.
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Логвинов пояснил, что "на первых порах самоуверенности ЕС было не занимать: казалось, что стоит его представителю покинуть зал во время выступления российского дипломата, так сразу все ринутся за ним". "Составят в Брюсселе проект совместного документа с антироссийскими пассажами, так третьи страны сразу же молча его подпишут", - добавил он.
"После череды псевдоуспехов Евросоюз пребывал в определенной растерянности, однако сейчас, похоже, затевает с новыми силами пойти по второму кругу, на сей раз не гнушаясь откровенного шантажа, подкупа и прочих подобных мер давления, коих в принципе не должно быть в повседневной дипломатии", - отметил собеседник агентства.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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