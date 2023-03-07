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И. о. постпреда России при ЕС заявил о конфронтационной позиции союза - РИА Новости, 07.03.2023
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08:33 07.03.2023 (обновлено: 08:38 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/evrosoyuz-1856273986.html
И. о. постпреда России при ЕС заявил о конфронтационной позиции союза
И. о. постпреда России при ЕС заявил о конфронтационной позиции союза - РИА Новости, 07.03.2023
И. о. постпреда России при ЕС заявил о конфронтационной позиции союза
Предпосылки для назначения нового постоянного представителя России при Евросоюзе не сформированы из-за конфронтационной позиции союза, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T08:33
2023-03-07T08:38
россия
москва
владимир чижов
владимир путин
александр грушко
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Предпосылки для назначения нового постоянного представителя России при Евросоюзе не сформированы из-за конфронтационной позиции союза, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. Президент России Владимир Путин в конце сентября прошлого года освободил Владимира Чижова от обязанностей постпреда РФ при ЕС и Евратоме. Он проработал на этом посту больше 10 лет. Сам Чижов заявлял, что на его место будет назначен российский представитель, это необходимо. Говоря о сроках назначения, он отмечал, что это произойдет "не завтра и не через несколько лет". В свою очередь, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, Москва объявит о кандидатуре нового постпреда РФ при ЕС, "если и когда он будет назначен". "Предпосылки для назначения нового постпреда России при ЕС сформируются, очевидно, тогда, когда этот самый Евросоюз прекратит оголтелую конфронтацию с нашей страной и на деле продемонстрирует способность разговаривать с нами на языке дипломатии, а не войны", - сказал Логвинов. При этом он подчеркнул, что "в истории постпредства, которое по мидовским меркам довольно молодое, уже были периоды, когда главой дипмиссии являлся временный поверенный в делах… В этом нет ничего экстраординарного".
https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853093683.html
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россия, москва, владимир чижов, владимир путин, александр грушко, евросоюз, в мире
Россия, Москва, Владимир Чижов, Владимир Путин, Александр Грушко, Евросоюз, В мире
И. о. постпреда России при ЕС заявил о конфронтационной позиции союза

И. о. постпреда России при ЕС: предпосылок для назначения главы представительства нет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Предпосылки для назначения нового постоянного представителя России при Евросоюзе не сформированы из-за конфронтационной позиции союза, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.
Президент России Владимир Путин в конце сентября прошлого года освободил Владимира Чижова от обязанностей постпреда РФ при ЕС и Евратоме. Он проработал на этом посту больше 10 лет. Сам Чижов заявлял, что на его место будет назначен российский представитель, это необходимо. Говоря о сроках назначения, он отмечал, что это произойдет "не завтра и не через несколько лет". В свою очередь, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, Москва объявит о кандидатуре нового постпреда РФ при ЕС, "если и когда он будет назначен".
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"Предпосылки для назначения нового постпреда России при ЕС сформируются, очевидно, тогда, когда этот самый Евросоюз прекратит оголтелую конфронтацию с нашей страной и на деле продемонстрирует способность разговаривать с нами на языке дипломатии, а не войны", - сказал Логвинов.
При этом он подчеркнул, что "в истории постпредства, которое по мидовским меркам довольно молодое, уже были периоды, когда главой дипмиссии являлся временный поверенный в делах… В этом нет ничего экстраординарного".
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