https://ria.ru/20230307/evrosoyuz-1856273986.html
И. о. постпреда России при ЕС заявил о конфронтационной позиции союза
И. о. постпреда России при ЕС заявил о конфронтационной позиции союза - РИА Новости, 07.03.2023
И. о. постпреда России при ЕС заявил о конфронтационной позиции союза
Предпосылки для назначения нового постоянного представителя России при Евросоюзе не сформированы из-за конфронтационной позиции союза, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T08:33
2023-03-07T08:33
2023-03-07T08:38
россия
москва
владимир чижов
владимир путин
александр грушко
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:109:3078:1841_1920x0_80_0_0_599a188d20c6d1cc381f8cc8fb9bef73.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Предпосылки для назначения нового постоянного представителя России при Евросоюзе не сформированы из-за конфронтационной позиции союза, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. Президент России Владимир Путин в конце сентября прошлого года освободил Владимира Чижова от обязанностей постпреда РФ при ЕС и Евратоме. Он проработал на этом посту больше 10 лет. Сам Чижов заявлял, что на его место будет назначен российский представитель, это необходимо. Говоря о сроках назначения, он отмечал, что это произойдет "не завтра и не через несколько лет". В свою очередь, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, Москва объявит о кандидатуре нового постпреда РФ при ЕС, "если и когда он будет назначен". "Предпосылки для назначения нового постпреда России при ЕС сформируются, очевидно, тогда, когда этот самый Евросоюз прекратит оголтелую конфронтацию с нашей страной и на деле продемонстрирует способность разговаривать с нами на языке дипломатии, а не войны", - сказал Логвинов. При этом он подчеркнул, что "в истории постпредства, которое по мидовским меркам довольно молодое, уже были периоды, когда главой дипмиссии являлся временный поверенный в делах… В этом нет ничего экстраординарного".
https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853093683.html
https://ria.ru/20230119/evrosoyuz-1845858778.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_586350306304b86bddc17b4d55702235.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир чижов, владимир путин, александр грушко, евросоюз, в мире
Россия, Москва, Владимир Чижов, Владимир Путин, Александр Грушко, Евросоюз, В мире
И. о. постпреда России при ЕС заявил о конфронтационной позиции союза
И. о. постпреда России при ЕС: предпосылок для назначения главы представительства нет
БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Предпосылки для назначения нового постоянного представителя России при Евросоюзе не сформированы из-за конфронтационной позиции союза, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.
Президент России Владимир Путин
в конце сентября прошлого года освободил Владимира Чижова
от обязанностей постпреда РФ при ЕС и Евратоме. Он проработал на этом посту больше 10 лет. Сам Чижов заявлял, что на его место будет назначен российский представитель, это необходимо. Говоря о сроках назначения, он отмечал, что это произойдет "не завтра и не через несколько лет". В свою очередь, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко
, Москва
объявит о кандидатуре нового постпреда РФ при ЕС, "если и когда он будет назначен".
Постпреды ЕС планируют согласовать новые санкции против России и Белоруссии
"Предпосылки для назначения нового постпреда России при ЕС сформируются, очевидно, тогда, когда этот самый Евросоюз прекратит оголтелую конфронтацию с нашей страной и на деле продемонстрирует способность разговаривать с нами на языке дипломатии, а не войны", - сказал Логвинов.
При этом он подчеркнул, что "в истории постпредства, которое по мидовским меркам довольно молодое, уже были периоды, когда главой дипмиссии являлся временный поверенный в делах… В этом нет ничего экстраординарного".
Дипломат связал назначение постпреда России в ЕС с готовностью Брюсселя