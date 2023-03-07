https://ria.ru/20230307/evrosoyuz-1856273986.html

И. о. постпреда России при ЕС заявил о конфронтационной позиции союза

И. о. постпреда России при ЕС заявил о конфронтационной позиции союза - РИА Новости, 07.03.2023

И. о. постпреда России при ЕС заявил о конфронтационной позиции союза

Предпосылки для назначения нового постоянного представителя России при Евросоюзе не сформированы из-за конфронтационной позиции союза, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T08:33

2023-03-07T08:33

2023-03-07T08:38

россия

москва

владимир чижов

владимир путин

александр грушко

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Предпосылки для назначения нового постоянного представителя России при Евросоюзе не сформированы из-за конфронтационной позиции союза, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. Президент России Владимир Путин в конце сентября прошлого года освободил Владимира Чижова от обязанностей постпреда РФ при ЕС и Евратоме. Он проработал на этом посту больше 10 лет. Сам Чижов заявлял, что на его место будет назначен российский представитель, это необходимо. Говоря о сроках назначения, он отмечал, что это произойдет "не завтра и не через несколько лет". В свою очередь, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, Москва объявит о кандидатуре нового постпреда РФ при ЕС, "если и когда он будет назначен". "Предпосылки для назначения нового постпреда России при ЕС сформируются, очевидно, тогда, когда этот самый Евросоюз прекратит оголтелую конфронтацию с нашей страной и на деле продемонстрирует способность разговаривать с нами на языке дипломатии, а не войны", - сказал Логвинов. При этом он подчеркнул, что "в истории постпредства, которое по мидовским меркам довольно молодое, уже были периоды, когда главой дипмиссии являлся временный поверенный в делах… В этом нет ничего экстраординарного".

https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853093683.html

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Дарья Буймова

россия, москва, владимир чижов, владимир путин, александр грушко, евросоюз, в мире