https://ria.ru/20230307/es-1856287486.html

Дипломат рассказал о сложностях, возникающих из-за антироссийского курса ЕС

Дипломат рассказал о сложностях, возникающих из-за антироссийского курса ЕС - РИА Новости, 07.03.2023

Дипломат рассказал о сложностях, возникающих из-за антироссийского курса ЕС

Антироссийский курс Евросоюза осложняет успешное дипломатическое урегулирование всех международных вопросов, включая иранское ядерное досье, заявил в интервью... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T09:59

2023-03-07T09:59

2023-03-07T09:59

в мире

иран

сша

тегеран (город)

дональд трамп

нед прайс

евросоюз

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Антироссийский курс Евросоюза осложняет успешное дипломатическое урегулирование всех международных вопросов, включая иранское ядерное досье, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. При этом он не считает, что такой курс стал "определяющим в решении европейских стран "поставить на паузу" переговоры" по СВПД. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США под руководством президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.

https://ria.ru/20230307/es-1856270701.html

иран

сша

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, нед прайс, евросоюз, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), санкции в отношении россии