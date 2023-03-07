Дипломат рассказал о сложностях, возникающих из-за антироссийского курса ЕС
Логвинов: антироссийский курс Евросоюза осложняет урегулирование международных вопросов
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Антироссийский курс Евросоюза осложняет успешное дипломатическое урегулирование всех международных вопросов, включая иранское ядерное досье, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.
«
"Свой отпечаток он (антироссийский курс – ред.), безусловно, накладывает на обсуждение всех международных вопросов, включая (Совместный всеобъемлющий план действий – ред.) СВПД, что однозначно серьезно осложнит, если не сделает невозможным, их успешное дипломатическое урегулирование", - сказал собеседник агентства.
При этом он не считает, что такой курс стал "определяющим в решении европейских стран "поставить на паузу" переговоры" по СВПД.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США под руководством президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.