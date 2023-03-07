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Дипломат рассказал о сложностях, возникающих из-за антироссийского курса ЕС - РИА Новости, 07.03.2023
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09:59 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/es-1856287486.html
Дипломат рассказал о сложностях, возникающих из-за антироссийского курса ЕС
Дипломат рассказал о сложностях, возникающих из-за антироссийского курса ЕС - РИА Новости, 07.03.2023
Дипломат рассказал о сложностях, возникающих из-за антироссийского курса ЕС
Антироссийский курс Евросоюза осложняет успешное дипломатическое урегулирование всех международных вопросов, включая иранское ядерное досье, заявил в интервью... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T09:59
2023-03-07T09:59
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
нед прайс
евросоюз
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Антироссийский курс Евросоюза осложняет успешное дипломатическое урегулирование всех международных вопросов, включая иранское ядерное досье, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. При этом он не считает, что такой курс стал "определяющим в решении европейских стран "поставить на паузу" переговоры" по СВПД. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США под руководством президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
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иран
сша
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, нед прайс, евросоюз, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), санкции в отношении россии
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Нед Прайс, Евросоюз, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Санкции в отношении России
Дипломат рассказал о сложностях, возникающих из-за антироссийского курса ЕС

Логвинов: антироссийский курс Евросоюза осложняет урегулирование международных вопросов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Антироссийский курс Евросоюза осложняет успешное дипломатическое урегулирование всех международных вопросов, включая иранское ядерное досье, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.
«
"Свой отпечаток он (антироссийский курс – ред.), безусловно, накладывает на обсуждение всех международных вопросов, включая (Совместный всеобъемлющий план действий – ред.) СВПД, что однозначно серьезно осложнит, если не сделает невозможным, их успешное дипломатическое урегулирование", - сказал собеседник агентства.
При этом он не считает, что такой курс стал "определяющим в решении европейских стран "поставить на паузу" переговоры" по СВПД.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США под руководством президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Российский дипломат заявил, что в ЕС будет копиться усталость от санкций
07:39
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампНед ПрайсЕвросоюзСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Санкции в отношении России
 
 
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