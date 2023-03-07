https://ria.ru/20230307/es-1856270701.html

Российский дипломат заявил, что в ЕС будет копиться усталость от санкций

Российский дипломат заявил, что в ЕС будет копиться усталость от санкций - РИА Новости, 07.03.2023

Российский дипломат заявил, что в ЕС будет копиться усталость от санкций

Усталость от антироссийских санкций будет накапливаться у экономических операторов в Евросоюзе, но не у европейских чиновников, полагает исполняющий обязанности РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T07:39

2023-03-07T07:39

2023-03-07T07:39

россия

япония

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Усталость от антироссийских санкций будет накапливаться у экономических операторов в Евросоюзе, но не у европейских чиновников, полагает исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. В то же время применительно к евроинститутам об усталости говорить не приходится, полагает высокопоставленный российский дипломат. По его словам, ситуация труднопредсказуема, поскольку она развивается вопреки законам логики. "Например, в Еврокомиссии с удовлетворением заявляют о том, что доля попавшего под санкции товаропотока между ЕС и Россией достигла 132 миллиарда евро. А ведь данный объем сопоставим, между прочим, с ежегодным товарообменом ЕС с Японией. Тем самым еврочиновников не особо заботит, что за этой цифрой стоят вполне реальные интересы европейских производственных предприятий и экспортеров, а также местных потребителей российской продукции", - сказал Логвинов. ЕС 25 февраля ввел в действие новый, десятый по счету, пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.

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россия, япония, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии