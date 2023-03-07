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Российский дипломат заявил, что в ЕС будет копиться усталость от санкций
Российский дипломат заявил, что в ЕС будет копиться усталость от санкций - РИА Новости, 07.03.2023
Российский дипломат заявил, что в ЕС будет копиться усталость от санкций
Усталость от антироссийских санкций будет накапливаться у экономических операторов в Евросоюзе, но не у европейских чиновников, полагает исполняющий обязанности РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T07:39
2023-03-07T07:39
2023-03-07T07:39
россия
япония
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Усталость от антироссийских санкций будет накапливаться у экономических операторов в Евросоюзе, но не у европейских чиновников, полагает исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. В то же время применительно к евроинститутам об усталости говорить не приходится, полагает высокопоставленный российский дипломат. По его словам, ситуация труднопредсказуема, поскольку она развивается вопреки законам логики. "Например, в Еврокомиссии с удовлетворением заявляют о том, что доля попавшего под санкции товаропотока между ЕС и Россией достигла 132 миллиарда евро. А ведь данный объем сопоставим, между прочим, с ежегодным товарообменом ЕС с Японией. Тем самым еврочиновников не особо заботит, что за этой цифрой стоят вполне реальные интересы европейских производственных предприятий и экспортеров, а также местных потребителей российской продукции", - сказал Логвинов. ЕС 25 февраля ввел в действие новый, десятый по счету, пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.
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россия, япония, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Россия, Япония, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Российский дипломат заявил, что в ЕС будет копиться усталость от санкций
Дипломат Логвинов: усталость от санкций в ЕС будет накапливаться, но не у еврочиновников
БРЮССЕЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Усталость от антироссийских санкций будет накапливаться у экономических операторов в Евросоюзе, но не у европейских чиновников, полагает исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
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"Что касается усталости от санкций, то она, на мой взгляд, наряду с раздражением, вызванным заведомо проигрышной одержимостью Брюсселя разрушить экономику нашей страны, неизбежно будет накапливаться у еэсовских экономоператоров, которым надо как-то пристраивать свои товары, десятилетиями поставлявшиеся на емкий российский рынок, находить замену высококачественной продукции, импортировавшейся из России", - сказал Логвинов в интервью РИА Новости.
В то же время применительно к евроинститутам об усталости говорить не приходится, полагает высокопоставленный российский дипломат. По его словам, ситуация труднопредсказуема, поскольку она развивается вопреки законам логики.
"Например, в Еврокомиссии
с удовлетворением заявляют о том, что доля попавшего под санкции товаропотока между ЕС и Россией достигла 132 миллиарда евро. А ведь данный объем сопоставим, между прочим, с ежегодным товарообменом ЕС с Японией
. Тем самым еврочиновников не особо заботит, что за этой цифрой стоят вполне реальные интересы европейских производственных предприятий и экспортеров, а также местных потребителей российской продукции", - сказал Логвинов.
ЕС 25 февраля ввел в действие новый, десятый по счету, пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.
Товарооборот между ЕС и Россией в 2022 году оказался близок к рекорду