https://ria.ru/20230307/es-1856262144.html

У ЕС нет единого решения по замещению газа из России, заявил глава Petronas

У ЕС нет единого решения по замещению газа из России, заявил глава Petronas - РИА Новости, 07.03.2023

У ЕС нет единого решения по замещению газа из России, заявил глава Petronas

У Европы нет единого решения для замещения поставок российского газа, заявил РИА Новости вице-президент малайзийской нефтегазовой компании Petronas Аднан Зайнал РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T03:12

2023-03-07T03:12

2023-03-07T07:43

petronas

евросоюз

россия

европа

хьюстон

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ХЬЮСТОН, 7 мар - РИА Новости. У Европы нет единого решения для замещения поставок российского газа, заявил РИА Новости вице-президент малайзийской нефтегазовой компании Petronas Аднан Зайнал Абидин на полях международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне."Это зависит о того, что будет наилучшим решением для конкретных стран. Единого подходящего решения не существует", - ответил он на вопрос, есть ли в мире страна, способная полностью заместить российский газ на европейском рынке.

https://ria.ru/20230307/petronas-1856258930.html

россия

европа

хьюстон

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petronas, евросоюз, россия, европа, хьюстон