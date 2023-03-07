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У ЕС нет единого решения по замещению газа из России, заявил глава Petronas - РИА Новости, 07.03.2023
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03:12 07.03.2023 (обновлено: 07:43 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/es-1856262144.html
У ЕС нет единого решения по замещению газа из России, заявил глава Petronas
У ЕС нет единого решения по замещению газа из России, заявил глава Petronas - РИА Новости, 07.03.2023
У ЕС нет единого решения по замещению газа из России, заявил глава Petronas
У Европы нет единого решения для замещения поставок российского газа, заявил РИА Новости вице-президент малайзийской нефтегазовой компании Petronas Аднан Зайнал РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T03:12
2023-03-07T07:43
petronas
евросоюз
россия
европа
хьюстон
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ХЬЮСТОН, 7 мар - РИА Новости. У Европы нет единого решения для замещения поставок российского газа, заявил РИА Новости вице-президент малайзийской нефтегазовой компании Petronas Аднан Зайнал Абидин на полях международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне."Это зависит о того, что будет наилучшим решением для конкретных стран. Единого подходящего решения не существует", - ответил он на вопрос, есть ли в мире страна, способная полностью заместить российский газ на европейском рынке.
https://ria.ru/20230307/petronas-1856258930.html
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petronas, евросоюз, россия, европа, хьюстон
Petronas, Евросоюз, Россия, Европа, Хьюстон
У ЕС нет единого решения по замещению газа из России, заявил глава Petronas

Глава Petronas Абидин: у ЕС нет единого решения для замещения поставок российского газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЬЮСТОН, 7 мар - РИА Новости. У Европы нет единого решения для замещения поставок российского газа, заявил РИА Новости вице-президент малайзийской нефтегазовой компании Petronas Аднан Зайнал Абидин на полях международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.
"Это зависит о того, что будет наилучшим решением для конкретных стран. Единого подходящего решения не существует", - ответил он на вопрос, есть ли в мире страна, способная полностью заместить российский газ на европейском рынке.
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PetronasЕвросоюзРоссияЕвропаХьюстон
 
 
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