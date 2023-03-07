https://ria.ru/20230307/ekonomika-1856380649.html

Экономика России продолжает восстанавливаться, заявил Решетников

Экономика России продолжает восстанавливаться, заявил Решетников - РИА Новости, 07.03.2023

Экономика России продолжает восстанавливаться, заявил Решетников

Результаты января показывают, что экономика России продолжает восстанавливаться: улучшается ситуация в промышленности, продолжает расти строительный сектор,... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T13:53

2023-03-07T13:53

2023-03-07T13:53

экономика

россия

азия

ближний восток

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

госдума рф

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Результаты января показывают, что экономика России продолжает восстанавливаться: улучшается ситуация в промышленности, продолжает расти строительный сектор, рынок труда стабилен, рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников. Во вторник он провел встречу с профильными комитетами Госдумы в преддверии ежегодного доклада премьер-министра РФ о работе правительства в прошлом году. Министр напомнил, что по итогам 2022 года ВВП России снизился на 2,1%. "Данные января относительно к декабрю с очищенной сезонностью показывают, что экономика продолжает восстанавливаться. В январе мы видим улучшение ситуации в промышленности за счет обрабатывающих производств, развитие транспортно-логистических коридоров - это помогает сохранить позитивную динамику по грузообороту. Продолжает расти строительный сектор, ситуация на рынке труда стабильная - уровень безработицы 3,6%. Восстанавливается потребительский спрос", - рассказал Решетников. "Все это сопровождается ожидаемым замедлением инфляции. Мы ожидаем замедления в ближайшие недели, достаточного существенного ее снижения год к году исходя из того, что происходило в прошлом году", - добавил он. Говоря о приоритетах, в качестве одного из ключевых министр выделил углубление интеграции с дружественными странами. Решетников пояснил, что фактически идет переориентация внешнеэкономической деятельности на новые рынки, и это требует развития необходимой инфраструктуры для транспорта и логистики, изменения платежной инфраструктуры и т.д. "Задача номер один – переориентация рынков сбыта. Важно дальше наращивать торговлю со странами, где созданы емкие рынки - это Азия, страны Черноморского бассейна, Евразийского экономического союза, страны СНГ - дружественные нам. И конечно, есть возможности для развития партнерства со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Северной Африки, Латинской Америки", - пояснил глава Минэкономразвития. В числе доступных инструментов развития интеграции Решетников назвал соглашения о свободной торговле. Также он подчеркнул, что Россия продолжит продвигать свои интересы во Всемирной торговой организации. "Институт остается безальтернативным механизмом для цивилизованного развития торговли", - заметил Решетников. В числе приоритетных направлений работы правительства глава Минэкономразвития назвал привлечение инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, развитие регионов и туризма.

https://ria.ru/20230307/heineken-1856372536.html

https://ria.ru/20230307/putin-1856371160.html

https://ria.ru/20230307/tekhnika-1856275302.html

россия

азия

ближний восток

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экономика, россия, азия, ближний восток, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф, евразийский экономический союз