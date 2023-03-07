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Экономика России продолжает восстанавливаться, заявил Решетников - РИА Новости, 07.03.2023
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13:53 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/ekonomika-1856380649.html
Экономика России продолжает восстанавливаться, заявил Решетников
Экономика России продолжает восстанавливаться, заявил Решетников - РИА Новости, 07.03.2023
Экономика России продолжает восстанавливаться, заявил Решетников
Результаты января показывают, что экономика России продолжает восстанавливаться: улучшается ситуация в промышленности, продолжает расти строительный сектор,... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:53
2023-03-07T13:53
экономика
россия
азия
ближний восток
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
госдума рф
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Результаты января показывают, что экономика России продолжает восстанавливаться: улучшается ситуация в промышленности, продолжает расти строительный сектор, рынок труда стабилен, рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников. Во вторник он провел встречу с профильными комитетами Госдумы в преддверии ежегодного доклада премьер-министра РФ о работе правительства в прошлом году. Министр напомнил, что по итогам 2022 года ВВП России снизился на 2,1%. "Данные января относительно к декабрю с очищенной сезонностью показывают, что экономика продолжает восстанавливаться. В январе мы видим улучшение ситуации в промышленности за счет обрабатывающих производств, развитие транспортно-логистических коридоров - это помогает сохранить позитивную динамику по грузообороту. Продолжает расти строительный сектор, ситуация на рынке труда стабильная - уровень безработицы 3,6%. Восстанавливается потребительский спрос", - рассказал Решетников. "Все это сопровождается ожидаемым замедлением инфляции. Мы ожидаем замедления в ближайшие недели, достаточного существенного ее снижения год к году исходя из того, что происходило в прошлом году", - добавил он. Говоря о приоритетах, в качестве одного из ключевых министр выделил углубление интеграции с дружественными странами. Решетников пояснил, что фактически идет переориентация внешнеэкономической деятельности на новые рынки, и это требует развития необходимой инфраструктуры для транспорта и логистики, изменения платежной инфраструктуры и т.д. "Задача номер один – переориентация рынков сбыта. Важно дальше наращивать торговлю со странами, где созданы емкие рынки - это Азия, страны Черноморского бассейна, Евразийского экономического союза, страны СНГ - дружественные нам. И конечно, есть возможности для развития партнерства со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Северной Африки, Латинской Америки", - пояснил глава Минэкономразвития. В числе доступных инструментов развития интеграции Решетников назвал соглашения о свободной торговле. Также он подчеркнул, что Россия продолжит продвигать свои интересы во Всемирной торговой организации. "Институт остается безальтернативным механизмом для цивилизованного развития торговли", - заметил Решетников. В числе приоритетных направлений работы правительства глава Минэкономразвития назвал привлечение инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, развитие регионов и туризма.
https://ria.ru/20230307/heineken-1856372536.html
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экономика, россия, азия, ближний восток, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Азия, Ближний Восток, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Госдума РФ, Евразийский экономический союз
Экономика России продолжает восстанавливаться, заявил Решетников

Решетников: в экономике России улучшается промышленность, растет строительный сектор

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Результаты января показывают, что экономика России продолжает восстанавливаться: улучшается ситуация в промышленности, продолжает расти строительный сектор, рынок труда стабилен, рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Во вторник он провел встречу с профильными комитетами Госдумы в преддверии ежегодного доклада премьер-министра РФ о работе правительства в прошлом году. Министр напомнил, что по итогам 2022 года ВВП России снизился на 2,1%.
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"Данные января относительно к декабрю с очищенной сезонностью показывают, что экономика продолжает восстанавливаться. В январе мы видим улучшение ситуации в промышленности за счет обрабатывающих производств, развитие транспортно-логистических коридоров - это помогает сохранить позитивную динамику по грузообороту. Продолжает расти строительный сектор, ситуация на рынке труда стабильная - уровень безработицы 3,6%. Восстанавливается потребительский спрос", - рассказал Решетников.
"Все это сопровождается ожидаемым замедлением инфляции. Мы ожидаем замедления в ближайшие недели, достаточного существенного ее снижения год к году исходя из того, что происходило в прошлом году", - добавил он.
Говоря о приоритетах, в качестве одного из ключевых министр выделил углубление интеграции с дружественными странами. Решетников пояснил, что фактически идет переориентация внешнеэкономической деятельности на новые рынки, и это требует развития необходимой инфраструктуры для транспорта и логистики, изменения платежной инфраструктуры и т.д.
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"Задача номер один – переориентация рынков сбыта. Важно дальше наращивать торговлю со странами, где созданы емкие рынки - это Азия, страны Черноморского бассейна, Евразийского экономического союза, страны СНГ - дружественные нам. И конечно, есть возможности для развития партнерства со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Северной Африки, Латинской Америки", - пояснил глава Минэкономразвития.
В числе доступных инструментов развития интеграции Решетников назвал соглашения о свободной торговле. Также он подчеркнул, что Россия продолжит продвигать свои интересы во Всемирной торговой организации. "Институт остается безальтернативным механизмом для цивилизованного развития торговли", - заметил Решетников.
В числе приоритетных направлений работы правительства глава Минэкономразвития назвал привлечение инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, развитие регионов и туризма.
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ЭкономикаРоссияАзияБлижний ВостокМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Госдума РФЕвразийский экономический союз
 
 
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