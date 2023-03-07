https://ria.ru/20230307/ekonomika-1856287208.html
Хазин призвал провести реформу чиновничьего аппарата
Хазин призвал провести реформу чиновничьего аппарата - РИА Новости, 07.03.2023
Хазин призвал провести реформу чиновничьего аппарата
России, чтобы начать сегодня процесс экономических преобразований, надо провести реформу чиновничьего аппарата, заявил РИА Новости российский экономист Михаил... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T09:58
2023-03-07T09:58
2023-03-07T09:58
экономика
россия
михаил хазин
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. России, чтобы начать сегодня процесс экономических преобразований, надо провести реформу чиновничьего аппарата, заявил РИА Новости российский экономист Михаил Хазин. "Чтобы запустить сегодня процесс экономических преобразований, требуется радикальная смена части управляющего класса, правительственных чиновников ряда министерств и глав нескольких крупнейших банков", - сказал он. В целом, по его мнению, говорить можно о "новой команде, ядро которой составят 20-25 человек". "Причем грамотные люди, способные это сделать, в России есть", - заметил экономист.
https://ria.ru/20220628/ekonomika-1798718124.html
https://ria.ru/20230220/rossiya-1852999905.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил хазин
Экономика, Россия, Михаил Хазин
Хазин призвал провести реформу чиновничьего аппарата
Экономист Хазин: чтобы начать преобразования, надо провести реформу чиновничьего аппарата
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. России, чтобы начать сегодня процесс экономических преобразований, надо провести реформу чиновничьего аппарата, заявил РИА Новости российский экономист Михаил Хазин.
"Чтобы запустить сегодня процесс экономических преобразований, требуется радикальная смена части управляющего класса, правительственных чиновников ряда министерств и глав нескольких крупнейших банков", - сказал он.
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В целом, по его мнению, говорить можно о "новой команде, ядро которой составят 20-25 человек".
"Причем грамотные люди, способные это сделать, в России есть", - заметил экономист.
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"Разумеется, сдвинуть все с мертвой точки непросто. Скажу больше - чрезвычайно болезненно. Но начинать надо, и чем скорее, тем лучше. Главное, чтобы процесс шел без эксцессов", - заключил Хазин.
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