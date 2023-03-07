https://ria.ru/20230307/ekonomika-1856287208.html

Хазин призвал провести реформу чиновничьего аппарата

Хазин призвал провести реформу чиновничьего аппарата - РИА Новости, 07.03.2023

Хазин призвал провести реформу чиновничьего аппарата

России, чтобы начать сегодня процесс экономических преобразований, надо провести реформу чиновничьего аппарата, заявил РИА Новости российский экономист Михаил... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T09:58

2023-03-07T09:58

2023-03-07T09:58

экономика

россия

михаил хазин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39901/67/399016700_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3ee65c05ea06e9e0b272933bee1f0221.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. России, чтобы начать сегодня процесс экономических преобразований, надо провести реформу чиновничьего аппарата, заявил РИА Новости российский экономист Михаил Хазин. "Чтобы запустить сегодня процесс экономических преобразований, требуется радикальная смена части управляющего класса, правительственных чиновников ряда министерств и глав нескольких крупнейших банков", - сказал он. В целом, по его мнению, говорить можно о "новой команде, ядро которой составят 20-25 человек". "Причем грамотные люди, способные это сделать, в России есть", - заметил экономист.

https://ria.ru/20220628/ekonomika-1798718124.html

https://ria.ru/20230220/rossiya-1852999905.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил хазин