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В Египте во время раскопок обнаружили статую сфинкса

В Египте во время раскопок обнаружили статую сфинкса - РИА Новости, 07.03.2023

В Египте во время раскопок обнаружили статую сфинкса

Статуя сфинкса, изображающая, вероятно, римского императора Клавдия, обнаружена в ходе археологических раскопок в провинции Кена в Египте, сообщает министерство РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T02:08

2023-03-07T02:08

2023-03-07T10:43

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КАИР, 7 мар — РИА Новости. Статуя сфинкса, изображающая, вероятно, римского императора Клавдия, обнаружена в ходе археологических раскопок в провинции Кена в Египте, сообщает министерство туризма и древностей. Отмечается, что археологическая миссия из Университета Айн-Шамс, возглавляемая экс-министром древностей Мамдухом ад-Дамати, сумела найти павильон времен Римской империи к востоку от храмового комплекса Дендера. Исследователь сообщил, что статуя из известняка была обнаружена во время очистных работ. По его словам, первоначальный осмотр ее лица показал, что это изображение императора Клавдия. Отмечается, что под статуей удалось найти картину времен Римской империи, расписанную иероглифами и демотическим письмом. Ранее министр туризма и древностей Египта Ахмед Иса сообщил об обнаружении нового коридора в пирамиде Хеопса. По данным чиновника, проход, длина которого составляет девять метров, а ширина — 2,1 метра, найден внутри пирамиды в ходе сканирования, начавшегося в 2015 году.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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