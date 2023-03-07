В Египте во время раскопок обнаружили статую сфинкса
В Египте в ходе раскопок обнаружили статую сфинкса с лицом римского императора
© Фото : Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثارСтатуя сфинкса, обнаруженная в марте 2023 в ходе археологических раскопок в провинции Кена в Египте
КАИР, 7 мар — РИА Новости. Статуя сфинкса, изображающая, вероятно, римского императора Клавдия, обнаружена в ходе археологических раскопок в провинции Кена в Египте, сообщает министерство туризма и древностей.
Отмечается, что археологическая миссия из Университета Айн-Шамс, возглавляемая экс-министром древностей Мамдухом ад-Дамати, сумела найти павильон времен Римской империи к востоку от храмового комплекса Дендера.
© Фото : Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثارСтатуя сфинкса, обнаруженная в марте 2023 в ходе археологических раскопок в провинции Кена в Египте
Статуя сфинкса, обнаруженная в марте 2023 в ходе археологических раскопок в провинции Кена в Египте
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© Фото : Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثارСтатуя сфинкса, обнаруженная в марте 2023 в ходе археологических раскопок в провинции Кена в Египте
Статуя сфинкса, обнаруженная в марте 2023 в ходе археологических раскопок в провинции Кена в Египте
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Статуя сфинкса, обнаруженная в марте 2023 в ходе археологических раскопок в провинции Кена в Египте
1 из 2
Статуя сфинкса, обнаруженная в марте 2023 в ходе археологических раскопок в провинции Кена в Египте
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Исследователь сообщил, что статуя из известняка была обнаружена во время очистных работ. По его словам, первоначальный осмотр ее лица показал, что это изображение императора Клавдия.
Отмечается, что под статуей удалось найти картину времен Римской империи, расписанную иероглифами и демотическим письмом.
Ранее министр туризма и древностей Египта Ахмед Иса сообщил об обнаружении нового коридора в пирамиде Хеопса. По данным чиновника, проход, длина которого составляет девять метров, а ширина — 2,1 метра, найден внутри пирамиды в ходе сканирования, начавшегося в 2015 году.