https://ria.ru/20230307/dtp-1856352462.html

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре легковушки

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре легковушки - РИА Новости, 07.03.2023

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре легковушки

Сразу четыре легковых автомашины столкнулись на Кутузовском проспекте в сторону центра, движение транспорта перекрыто по двум полосам, передает корреспондент... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:47

2023-03-07T12:47

2023-03-07T12:56

дтп

происшествия

авто

кутузовский проспект

москва

гибдд мвд рф

россия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Сразу четыре легковых автомашины столкнулись на Кутузовском проспекте в сторону центра, движение транспорта перекрыто по двум полосам, передает корреспондент РИА Новости.На Кутузовском проспекте напротив Парка Победы в сторону центра произошло ДТП с участием четырех легковых автомашин. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Движение автотранспорта из-за ДТП в сторону центра перекрыто по двум полосам. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.Сообщается, что на месте происшествия образовалась пробка 3-5 километров.

https://ria.ru/20230307/dtp-1856340486.html

кутузовский проспект

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дтп, происшествия, авто, кутузовский проспект, москва, гибдд мвд рф, россия