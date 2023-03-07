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На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре легковушки - РИА Новости, 07.03.2023
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12:47 07.03.2023 (обновлено: 12:56 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/dtp-1856352462.html
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре легковушки
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре легковушки - РИА Новости, 07.03.2023
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре легковушки
Сразу четыре легковых автомашины столкнулись на Кутузовском проспекте в сторону центра, движение транспорта перекрыто по двум полосам, передает корреспондент... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:47
2023-03-07T12:56
дтп
происшествия
авто
кутузовский проспект
москва
гибдд мвд рф
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Сразу четыре легковых автомашины столкнулись на Кутузовском проспекте в сторону центра, движение транспорта перекрыто по двум полосам, передает корреспондент РИА Новости.На Кутузовском проспекте напротив Парка Победы в сторону центра произошло ДТП с участием четырех легковых автомашин. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Движение автотранспорта из-за ДТП в сторону центра перекрыто по двум полосам. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.Сообщается, что на месте происшествия образовалась пробка 3-5 километров.
https://ria.ru/20230307/dtp-1856340486.html
кутузовский проспект
москва
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дтп, происшествия, авто, кутузовский проспект, москва, гибдд мвд рф, россия
ДТП, Происшествия, Авто, Кутузовский проспект, Москва, ГИБДД МВД РФ, Россия
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре легковушки

На Кутузовском проспекте в сторону центра Москвы столкнулись четыре легковушки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Сразу четыре легковых автомашины столкнулись на Кутузовском проспекте в сторону центра, движение транспорта перекрыто по двум полосам, передает корреспондент РИА Новости.
На Кутузовском проспекте напротив Парка Победы в сторону центра произошло ДТП с участием четырех легковых автомашин. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Движение автотранспорта из-за ДТП в сторону центра перекрыто по двум полосам. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.
Сообщается, что на месте происшествия образовалась пробка 3-5 километров.
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ДТППроисшествияАвтоКутузовский проспектМоскваГИБДД МВД РФРоссия
 
 
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