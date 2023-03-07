https://ria.ru/20230307/dtp-1856352462.html
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре легковушки
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре легковушки - РИА Новости, 07.03.2023
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре легковушки
Сразу четыре легковых автомашины столкнулись на Кутузовском проспекте в сторону центра, движение транспорта перекрыто по двум полосам, передает корреспондент... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:47
2023-03-07T12:47
2023-03-07T12:56
дтп
происшествия
авто
кутузовский проспект
москва
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Сразу четыре легковых автомашины столкнулись на Кутузовском проспекте в сторону центра, движение транспорта перекрыто по двум полосам, передает корреспондент РИА Новости.На Кутузовском проспекте напротив Парка Победы в сторону центра произошло ДТП с участием четырех легковых автомашин. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Движение автотранспорта из-за ДТП в сторону центра перекрыто по двум полосам. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.Сообщается, что на месте происшествия образовалась пробка 3-5 километров.
https://ria.ru/20230307/dtp-1856340486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, происшествия, авто, кутузовский проспект, москва, гибдд мвд рф, россия
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На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре легковушки
На Кутузовском проспекте в сторону центра Москвы столкнулись четыре легковушки