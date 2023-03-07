https://ria.ru/20230307/dtp-1856297102.html

Автобус с сотрудниками аппарата премьера Армении попал в ДТП в Ереване

Автобус с сотрудниками аппарата премьера Армении попал в ДТП в Ереване - РИА Новости, 07.03.2023

Автобус с сотрудниками аппарата премьера Армении попал в ДТП в Ереване

Автобус с работниками аппарата премьера Армении попал в ДТП в Ереване, 13 человек доставлены в больницы, передает госагентство Арменпресс, ссылаясь на... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T10:47

2023-03-07T10:47

2023-03-07T11:14

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в мире

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ЕРЕВАН, 7 мар - РИА Новости. Автобус с работниками аппарата премьера Армении попал в ДТП в Ереване, 13 человек доставлены в больницы, передает госагентство Арменпресс, ссылаясь на управление информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра республики."Автобус, в котором находились работники аппарата премьер-министра, попал в ДТП. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства ДТП установит следствие", - говорится в сообщении.По данным спасательной службы МЧС Армении, в 7.35 мск произошло ДТП на окраине Еревана, столкнулись BMW и автобус Hyundai. В результате аварии один человек доставлен в медцентр "Астхик", двое - в медицинский центр "Эребуни", еще восемь - в медцентр "Армения".

https://ria.ru/20230306/delo-1856197095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

армения, ереван, в мире