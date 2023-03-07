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Автобус с сотрудниками аппарата премьера Армении попал в ДТП в Ереване - РИА Новости, 07.03.2023
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10:47 07.03.2023 (обновлено: 11:14 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/dtp-1856297102.html
Автобус с сотрудниками аппарата премьера Армении попал в ДТП в Ереване
Автобус с сотрудниками аппарата премьера Армении попал в ДТП в Ереване - РИА Новости, 07.03.2023
Автобус с сотрудниками аппарата премьера Армении попал в ДТП в Ереване
Автобус с работниками аппарата премьера Армении попал в ДТП в Ереване, 13 человек доставлены в больницы, передает госагентство Арменпресс, ссылаясь на... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T10:47
2023-03-07T11:14
армения
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ЕРЕВАН, 7 мар - РИА Новости. Автобус с работниками аппарата премьера Армении попал в ДТП в Ереване, 13 человек доставлены в больницы, передает госагентство Арменпресс, ссылаясь на управление информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра республики."Автобус, в котором находились работники аппарата премьер-министра, попал в ДТП. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства ДТП установит следствие", - говорится в сообщении.По данным спасательной службы МЧС Армении, в 7.35 мск произошло ДТП на окраине Еревана, столкнулись BMW и автобус Hyundai. В результате аварии один человек доставлен в медцентр "Астхик", двое - в медицинский центр "Эребуни", еще восемь - в медцентр "Армения".
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армения, ереван, в мире
Армения, Ереван, В мире
Автобус с сотрудниками аппарата премьера Армении попал в ДТП в Ереване

Автобус с сотрудниками аппарата премьера Армении попал в ДТП, 13 человек пострадали

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 7 мар - РИА Новости. Автобус с работниками аппарата премьера Армении попал в ДТП в Ереване, 13 человек доставлены в больницы, передает госагентство Арменпресс, ссылаясь на управление информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра республики.
"Автобус, в котором находились работники аппарата премьер-министра, попал в ДТП. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства ДТП установит следствие", - говорится в сообщении.
По данным спасательной службы МЧС Армении, в 7.35 мск произошло ДТП на окраине Еревана, столкнулись BMW и автобус Hyundai. В результате аварии один человек доставлен в медцентр "Астхик", двое - в медицинский центр "Эребуни", еще восемь - в медцентр "Армения".
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