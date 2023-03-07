https://ria.ru/20230307/dtp-1856297102.html
Автобус с сотрудниками аппарата премьера Армении попал в ДТП в Ереване
Автобус с сотрудниками аппарата премьера Армении попал в ДТП в Ереване - РИА Новости, 07.03.2023
Автобус с сотрудниками аппарата премьера Армении попал в ДТП в Ереване
Автобус с работниками аппарата премьера Армении попал в ДТП в Ереване, 13 человек доставлены в больницы, передает госагентство Арменпресс, ссылаясь на... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T10:47
2023-03-07T10:47
2023-03-07T11:14
армения
ереван
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510800_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_ead8b20dd24d438eb5117d61de795979.jpg
ЕРЕВАН, 7 мар - РИА Новости. Автобус с работниками аппарата премьера Армении попал в ДТП в Ереване, 13 человек доставлены в больницы, передает госагентство Арменпресс, ссылаясь на управление информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра республики."Автобус, в котором находились работники аппарата премьер-министра, попал в ДТП. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства ДТП установит следствие", - говорится в сообщении.По данным спасательной службы МЧС Армении, в 7.35 мск произошло ДТП на окраине Еревана, столкнулись BMW и автобус Hyundai. В результате аварии один человек доставлен в медцентр "Астхик", двое - в медицинский центр "Эребуни", еще восемь - в медцентр "Армения".
https://ria.ru/20230306/delo-1856197095.html
армения
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510800_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_0df0a6d568714d512a7c624b562ff87e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, ереван, в мире
Автобус с сотрудниками аппарата премьера Армении попал в ДТП в Ереване
Автобус с сотрудниками аппарата премьера Армении попал в ДТП, 13 человек пострадали
ЕРЕВАН, 7 мар - РИА Новости. Автобус с работниками аппарата премьера Армении попал в ДТП в Ереване, 13 человек доставлены в больницы, передает госагентство Арменпресс, ссылаясь на управление информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра республики.
"Автобус, в котором находились работники аппарата премьер-министра, попал в ДТП. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства ДТП установит следствие", - говорится в сообщении.
По данным спасательной службы МЧС
Армении, в 7.35 мск произошло ДТП на окраине Еревана, столкнулись BMW
и автобус Hyundai
. В результате аварии один человек доставлен в медцентр "Астхик", двое - в медицинский центр "Эребуни", еще восемь - в медцентр "Армения".
После смертельного ДТП в Псковской области завели уголовное дело