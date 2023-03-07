https://ria.ru/20230307/dron-1856385417.html

Лукашенко: примененный при атаке на А-50 дрон был продан в США

Лукашенко: примененный при атаке на А-50 дрон был продан в США - РИА Новости, 07.03.2023

Лукашенко: примененный при атаке на А-50 дрон был продан в США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что беспилотник китайского производства, примененный при атаке на самолет А-50 под Минском, был продан в США. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T14:05

2023-03-07T14:05

2023-03-07T14:07

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александр лукашенко

служба безопасности украины

а-50

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МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что беспилотник китайского производства, примененный при атаке на самолет А-50 под Минском, был продан в США. "Избрали маленький беспилотник. Но маленький этот беспилотник китайского производства, который продается и в наших магазинах, … он был продан в США, этот китайский беспилотник, а потом вернулся в Украину. И в Украине были задействованы эти два беспилотника, обучен этот человек и другие, которые ему помогали", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии во вторник. Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По его словам, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что в результате диверсии самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ произвести замену самолета.

https://ria.ru/20230307/a-50-1856377827.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, белоруссия, александр лукашенко, служба безопасности украины, а-50