Лукашенко: примененный при атаке на А-50 дрон был продан в США
Лукашенко: китайский беспилотник, примененный при атаке на А-50, был продан в США
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСамолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления
Самолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Архивное фото
МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что беспилотник китайского производства, примененный при атаке на самолет А-50 под Минском, был продан в США.
"Избрали маленький беспилотник. Но маленький этот беспилотник китайского производства, который продается и в наших магазинах, … он был продан в США, этот китайский беспилотник, а потом вернулся в Украину. И в Украине были задействованы эти два беспилотника, обучен этот человек и другие, которые ему помогали", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии во вторник.
Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По его словам, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что в результате диверсии самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ произвести замену самолета.