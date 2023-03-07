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Лукашенко: примененный при атаке на А-50 дрон был продан в США - РИА Новости, 07.03.2023
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14:05 07.03.2023 (обновлено: 14:07 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/dron-1856385417.html
Лукашенко: примененный при атаке на А-50 дрон был продан в США
Лукашенко: примененный при атаке на А-50 дрон был продан в США - РИА Новости, 07.03.2023
Лукашенко: примененный при атаке на А-50 дрон был продан в США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что беспилотник китайского производства, примененный при атаке на самолет А-50 под Минском, был продан в США. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T14:05
2023-03-07T14:07
в мире
сша
украина
белоруссия
александр лукашенко
служба безопасности украины
а-50
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МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что беспилотник китайского производства, примененный при атаке на самолет А-50 под Минском, был продан в США. "Избрали маленький беспилотник. Но маленький этот беспилотник китайского производства, который продается и в наших магазинах, … он был продан в США, этот китайский беспилотник, а потом вернулся в Украину. И в Украине были задействованы эти два беспилотника, обучен этот человек и другие, которые ему помогали", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии во вторник. Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По его словам, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что в результате диверсии самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ произвести замену самолета.
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в мире, сша, украина, белоруссия, александр лукашенко, служба безопасности украины, а-50
В мире, США, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Служба безопасности Украины, А-50
Лукашенко: примененный при атаке на А-50 дрон был продан в США

Лукашенко: китайский беспилотник, примененный при атаке на А-50, был продан в США

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСамолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления
Самолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Самолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что беспилотник китайского производства, примененный при атаке на самолет А-50 под Минском, был продан в США.
"Избрали маленький беспилотник. Но маленький этот беспилотник китайского производства, который продается и в наших магазинах, … он был продан в США, этот китайский беспилотник, а потом вернулся в Украину. И в Украине были задействованы эти два беспилотника, обучен этот человек и другие, которые ему помогали", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии во вторник.
Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По его словам, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что в результате диверсии самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ произвести замену самолета.
Самолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
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