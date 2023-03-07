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В школу в Донецке попал боеприпас с маркировкой на латинице - РИА Новости, 07.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:56 07.03.2023 (обновлено: 22:50 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/donetsk-1856464368.html
В школу в Донецке попал боеприпас с маркировкой на латинице
В школу в Донецке попал боеприпас с маркировкой на латинице - РИА Новости, 07.03.2023
В школу в Донецке попал боеприпас с маркировкой на латинице
В школу №52 в Донецке при обстреле со стороны Украины попал боеприпас неустановленного образца с маркировкой на латинице, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T17:56
2023-03-07T22:50
специальная военная операция на украине
безопасность
донецк
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. В школу №52 в Донецке при обстреле со стороны Украины попал боеприпас неустановленного образца с маркировкой на латинице, передает корреспондент РИА Новости. Около 12 часов дня в школу в Донецке было попадание. В результате "прилета" пробита стена и побиты стекла в холле первого этажа. Никто из учащихся и сотрудников учебного заведения не пострадал, рассказал агентству источник в силовых структурах. На место обстрела оперативно прибыли представители экстренных служб и правоохранительных органов ДНР. В школе были обнаружены обломки и осколки боеприпаса. Все они были отправлены на экспертизу. На обломках отчетливо видна маркировка на латинице, что косвенно указывает на происхождение боеприпаса из одной из стран НАТО.
https://ria.ru/20230303/obstrel-1855619214.html
донецк
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Школа в Донецке после обстрела ВСУ
Украинские войска обстреляли школу в Донецке, применив высокоточный американский боеприпас M982 Excalibur. Он пробил стену здания, чудом никто из учащихся и преподавателей не пострадал.
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безопасность, донецк, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В школу в Донецке попал боеприпас с маркировкой на латинице

В школе в Донецке после обстрела нашли обломки боеприпаса с маркировкой на латинице

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. В школу №52 в Донецке при обстреле со стороны Украины попал боеприпас неустановленного образца с маркировкой на латинице, передает корреспондент РИА Новости.
Около 12 часов дня в школу в Донецке было попадание. В результате "прилета" пробита стена и побиты стекла в холле первого этажа. Никто из учащихся и сотрудников учебного заведения не пострадал, рассказал агентству источник в силовых структурах.
На место обстрела оперативно прибыли представители экстренных служб и правоохранительных органов ДНР. В школе были обнаружены обломки и осколки боеприпаса. Все они были отправлены на экспертизу. На обломках отчетливо видна маркировка на латинице, что косвенно указывает на происхождение боеприпаса из одной из стран НАТО.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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