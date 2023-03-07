https://ria.ru/20230307/donetsk-1856464368.html

В школу в Донецке попал боеприпас с маркировкой на латинице

В школу в Донецке попал боеприпас с маркировкой на латинице - РИА Новости, 07.03.2023

В школу в Донецке попал боеприпас с маркировкой на латинице

В школу №52 в Донецке при обстреле со стороны Украины попал боеприпас неустановленного образца с маркировкой на латинице, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T17:56

2023-03-07T17:56

2023-03-07T22:50

специальная военная операция на украине

безопасность

донецк

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856508608_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2817ebda18db055899cd41ad43427f31.jpg

ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. В школу №52 в Донецке при обстреле со стороны Украины попал боеприпас неустановленного образца с маркировкой на латинице, передает корреспондент РИА Новости. Около 12 часов дня в школу в Донецке было попадание. В результате "прилета" пробита стена и побиты стекла в холле первого этажа. Никто из учащихся и сотрудников учебного заведения не пострадал, рассказал агентству источник в силовых структурах. На место обстрела оперативно прибыли представители экстренных служб и правоохранительных органов ДНР. В школе были обнаружены обломки и осколки боеприпаса. Все они были отправлены на экспертизу. На обломках отчетливо видна маркировка на латинице, что косвенно указывает на происхождение боеприпаса из одной из стран НАТО.

https://ria.ru/20230303/obstrel-1855619214.html

донецк

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Школа в Донецке после обстрела ВСУ Украинские войска обстреляли школу в Донецке, применив высокоточный американский боеприпас M982 Excalibur. Он пробил стену здания, чудом никто из учащихся и преподавателей не пострадал. 2023-03-07T17:56 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецк, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр