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ВСУ обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка - РИА Новости, 07.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:43 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/donetsk-1856444669.html
ВСУ обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка
ВСУ обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка - РИА Новости, 07.03.2023
ВСУ обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка
Украинские войска выпустили по Киевскому и Петровскому районам Донецка девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T16:43
2023-03-07T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому и Петровскому районам Донецка девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.В представительстве добавили, что в 16.25 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230307/postavki-1856441321.html
петровский район
донецк
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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
ВСУ обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка

ВСУ выпустили по Киевскому и Петровскому районам Донецка девять снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому и Петровскому районам Донецка девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
В представительстве добавили, что в 16.25 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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