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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 07.03.2023
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13:13 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/donetsk-1856366121.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 07.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:13
2023-03-07T13:13
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230307/obstrel-1856360785.html
https://ria.ru/20230306/obstrel-1856203388.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия
Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку три снаряда

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
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Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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ДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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