https://ria.ru/20230307/donetsk-1856256343.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 07.03.2023

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска за пять минут выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщает... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T00:12

2023-03-07T00:12

2023-03-07T00:12

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849736022_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fcac950a536a704bda8bcb7b27bca662.jpg

ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирования Украины) по направлению: 23.45 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра... 23.50 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Также сообщалось, что украинские войска обстреляли снарядами калибра 152 миллиметра Никитовский район Горловки в 21.15 и снарядами 155 миллиметров Пантелеймоновку в ДНР в 22.20.

https://ria.ru/20230306/postradavshaya-1856240813.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк