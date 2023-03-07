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Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 07.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:12 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/donetsk-1856256343.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 07.03.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска за пять минут выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщает... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T00:12
2023-03-07T00:12
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирования Украины) по направлению: 23.45 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра... 23.50 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Также сообщалось, что украинские войска обстреляли снарядами калибра 152 миллиметра Никитовский район Горловки в 21.15 и снарядами 155 миллиметров Пантелеймоновку в ДНР в 22.20.
https://ria.ru/20230306/postradavshaya-1856240813.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, СЦКК
Украинские войска нанесли удар по Донецку

ВСУ выпустили по Донецку семь снарядов "натовского" калибра

© Фото : МЧС ДНР/TelegramОбрушение перекрытия в жилом доме в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Обрушение перекрытия в жилом доме в Донецке после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Фото : МЧС ДНР/Telegram
Обрушение перекрытия в жилом доме в Донецке после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирования Украины) по направлению: 23.45 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра... 23.50 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Также сообщалось, что украинские войска обстреляли снарядами калибра 152 миллиметра Никитовский район Горловки в 21.15 и снарядами 155 миллиметров Пантелеймоновку в ДНР в 22.20.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаКуйбышевский районСЦКК
 
 
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