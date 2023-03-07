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Троих украинских командиров объявили в розыск за преступления в Донбассе

Троих украинских командиров объявили в розыск за преступления в Донбассе - РИА Новости, 07.03.2023

Троих украинских командиров объявили в розыск за преступления в Донбассе

Главком ВС Украины Михаил Куцин, командующий воздушными силами Юрий Байдак и командир бригады штурмовой авиации Владимир Помогайло объявлены в международный... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T13:14

2023-03-07T13:14

2023-03-07T13:14

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

вооруженные силы украины

россия

следственный комитет россии (ск рф)

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Главком ВС Украины Михаил Куцин, командующий воздушными силами Юрий Байдак и командир бригады штурмовой авиации Владимир Помогайло объявлены в международный розыск за преступления в Донбассе в 2014 году, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ. Отмечается, что следователи получили "дополнительные сведения" о причастности к обстрелам населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик в 2014 году троих высокопоставленных командиров украинских вооруженных сил. Это, по информации СК, начальник генштаба-главком ВС Украины Михаил Куцин, командующий воздушными силами Юрий Байдак и командир 299-й бригады штурмовой авиации Владимир Помогайло. "Указанные лица объявлены в международный розыск, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220401/genotsid-1781198556.html

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, вооруженные силы украины, россия, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр