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Троих украинских командиров объявили в розыск за преступления в Донбассе - РИА Новости, 07.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:14 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/donbass-1856366859.html
Троих украинских командиров объявили в розыск за преступления в Донбассе
Троих украинских командиров объявили в розыск за преступления в Донбассе - РИА Новости, 07.03.2023
Троих украинских командиров объявили в розыск за преступления в Донбассе
Главком ВС Украины Михаил Куцин, командующий воздушными силами Юрий Байдак и командир бригады штурмовой авиации Владимир Помогайло объявлены в международный... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:14
2023-03-07T13:14
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
россия
следственный комитет россии (ск рф)
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Главком ВС Украины Михаил Куцин, командующий воздушными силами Юрий Байдак и командир бригады штурмовой авиации Владимир Помогайло объявлены в международный розыск за преступления в Донбассе в 2014 году, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ. Отмечается, что следователи получили "дополнительные сведения" о причастности к обстрелам населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик в 2014 году троих высокопоставленных командиров украинских вооруженных сил. Это, по информации СК, начальник генштаба-главком ВС Украины Михаил Куцин, командующий воздушными силами Юрий Байдак и командир 299-й бригады штурмовой авиации Владимир Помогайло. "Указанные лица объявлены в международный розыск, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220401/genotsid-1781198556.html
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безопасность, украина, вооруженные силы украины, россия, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Троих украинских командиров объявили в розыск за преступления в Донбассе

СК объявил в розыск троих украинских командиров за преступления в Донбассе в 2014 году

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Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Главком ВС Украины Михаил Куцин, командующий воздушными силами Юрий Байдак и командир бригады штурмовой авиации Владимир Помогайло объявлены в международный розыск за преступления в Донбассе в 2014 году, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.
Отмечается, что следователи получили "дополнительные сведения" о причастности к обстрелам населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик в 2014 году троих высокопоставленных командиров украинских вооруженных сил. Это, по информации СК, начальник генштаба-главком ВС Украины Михаил Куцин, командующий воздушными силами Юрий Байдак и командир 299-й бригады штурмовой авиации Владимир Помогайло.
"Указанные лица объявлены в международный розыск, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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