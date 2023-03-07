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Троих украинских командиров объявили в розыск за преступления в Донбассе
Троих украинских командиров объявили в розыск за преступления в Донбассе - РИА Новости, 07.03.2023
Троих украинских командиров объявили в розыск за преступления в Донбассе
Главком ВС Украины Михаил Куцин, командующий воздушными силами Юрий Байдак и командир бригады штурмовой авиации Владимир Помогайло объявлены в международный... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:14
2023-03-07T13:14
2023-03-07T13:14
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
россия
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Главком ВС Украины Михаил Куцин, командующий воздушными силами Юрий Байдак и командир бригады штурмовой авиации Владимир Помогайло объявлены в международный розыск за преступления в Донбассе в 2014 году, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ. Отмечается, что следователи получили "дополнительные сведения" о причастности к обстрелам населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик в 2014 году троих высокопоставленных командиров украинских вооруженных сил. Это, по информации СК, начальник генштаба-главком ВС Украины Михаил Куцин, командующий воздушными силами Юрий Байдак и командир 299-й бригады штурмовой авиации Владимир Помогайло. "Указанные лица объявлены в международный розыск, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220401/genotsid-1781198556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Троих украинских командиров объявили в розыск за преступления в Донбассе
СК объявил в розыск троих украинских командиров за преступления в Донбассе в 2014 году