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Долг украинцев за электричество достиг 67,5 миллиона долларов - РИА Новости, 07.03.2023
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08:48 07.03.2023 (обновлено: 08:49 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/dolg-1856275686.html
Долг украинцев за электричество достиг 67,5 миллиона долларов
Долг украинцев за электричество достиг 67,5 миллиона долларов - РИА Новости, 07.03.2023
Долг украинцев за электричество достиг 67,5 миллиона долларов
Общий долг за потребление электроэнергии на Украине составляет 67,5 миллиона долларов, платежная дисциплина за последние несколько месяцев ухудшилась, заявил... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T08:48
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МОСКВА. 7 мар – РИА Новости. Общий долг за потребление электроэнергии на Украине составляет 67,5 миллиона долларов, платежная дисциплина за последние несколько месяцев ухудшилась, заявил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко. "Платежная дисциплина за последние несколько месяцев ухудшилась. Похоже, все так обрадовались от света без перебоев, что решили не платить… Платить за потребленную электроэнергию все равно придется. Сейчас мы имеем около 2,5 миллиарда гривен (67,5 миллиона долларов) долгов от населения. Это колоссальная сумма, особенно в понимании того, что сейчас энергосистема нуждается в каждой гривне для восстановления", - написал Коваленко в социальной сети Facebook*. Он также предупредил, что в случае накопления большого долга, потребитель будет первым в очереди на отключение от электроэнергии. Кроме того, органы социальной защиты могут отказать в оформлении субсидии, если коммунальные услуги не оплачены. Ранее в январе Коваленко уже предупреждал украинцев, что им могут приходить платежки за электроэнергию с более крупными счетами, несмотря на регулярные отключения света.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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украина, россия, дтэк, в мире
Украина, Россия, ДТЭК, В мире
Долг украинцев за электричество достиг 67,5 миллиона долларов

YASNO: долг украинцев за электричество достиг 67,5 миллиона долларов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА. 7 мар – РИА Новости. Общий долг за потребление электроэнергии на Украине составляет 67,5 миллиона долларов, платежная дисциплина за последние несколько месяцев ухудшилась, заявил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.
"Платежная дисциплина за последние несколько месяцев ухудшилась. Похоже, все так обрадовались от света без перебоев, что решили не платить… Платить за потребленную электроэнергию все равно придется. Сейчас мы имеем около 2,5 миллиарда гривен (67,5 миллиона долларов) долгов от населения. Это колоссальная сумма, особенно в понимании того, что сейчас энергосистема нуждается в каждой гривне для восстановления", - написал Коваленко в социальной сети Facebook*.
Он также предупредил, что в случае накопления большого долга, потребитель будет первым в очереди на отключение от электроэнергии. Кроме того, органы социальной защиты могут отказать в оформлении субсидии, если коммунальные услуги не оплачены.
Ранее в январе Коваленко уже предупреждал украинцев, что им могут приходить платежки за электроэнергию с более крупными счетами, несмотря на регулярные отключения света.
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