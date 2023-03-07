https://ria.ru/20230307/dobrovoltsy-1856399022.html

Минобороны определило порядок поступления россиян в добровольцы

Минобороны определило порядок поступления россиян в добровольцы - РИА Новости, 07.03.2023

Минобороны определило порядок поступления россиян в добровольцы

Минобороны определило порядок поступления граждан в добровольческие формирования, соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T14:32

2023-03-07T14:32

2023-03-07T14:58

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852146062_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ee3f14f9c1724f08cbb326547530329.jpg

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Минобороны определило порядок поступления граждан в добровольческие формирования, соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.При отборе кандидатов в добровольцы военным комиссариатам рекомендуют обращать внимание на россиян, прошедших военную службу и имеющих военно-учетные специальности.Кандидат должен соответствовать требованиям к здоровью, также в военкомате будут оценивать психологическую пригодность будущего добровольца, в том числе его мотивацию при поступлении в подобное подразделение.Россиянину, заключившему контракт, выдадут удостоверение гражданина, пребывающего в добровольческом формировании. Дополнительная подготовка бойцов займет не менее десяти суток.Документ также регулирует порядок пребывания в добровольческих формированиях и исключения из них.

https://ria.ru/20230307/dobrovoltsy-1856310673.html

https://ria.ru/20230302/feyki-1855343063.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность