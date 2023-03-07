https://ria.ru/20230307/dobrovoltsy-1856399022.html
Минобороны определило порядок поступления россиян в добровольцы
Минобороны определило порядок поступления россиян в добровольцы - РИА Новости, 07.03.2023
Минобороны определило порядок поступления россиян в добровольцы
Минобороны определило порядок поступления граждан в добровольческие формирования, соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T14:32
2023-03-07T14:32
2023-03-07T14:58
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Минобороны определило порядок поступления граждан в добровольческие формирования, соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.При отборе кандидатов в добровольцы военным комиссариатам рекомендуют обращать внимание на россиян, прошедших военную службу и имеющих военно-учетные специальности.Кандидат должен соответствовать требованиям к здоровью, также в военкомате будут оценивать психологическую пригодность будущего добровольца, в том числе его мотивацию при поступлении в подобное подразделение.Россиянину, заключившему контракт, выдадут удостоверение гражданина, пребывающего в добровольческом формировании. Дополнительная подготовка бойцов займет не менее десяти суток.Документ также регулирует порядок пребывания в добровольческих формированиях и исключения из них.
https://ria.ru/20230307/dobrovoltsy-1856310673.html
https://ria.ru/20230302/feyki-1855343063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Минобороны определило порядок поступления россиян в добровольцы
Минобороны определило порядок поступления россиян в добровольческие формирования
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
Минобороны определило порядок поступления граждан в добровольческие формирования, соответствующий приказ
опубликован на портале правовой информации.
При отборе кандидатов в добровольцы военным комиссариатам рекомендуют обращать внимание на россиян, прошедших военную службу и имеющих военно-учетные специальности.
Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий
Кандидат должен соответствовать требованиям к здоровью, также в военкомате будут оценивать психологическую пригодность будущего добровольца, в том числе его мотивацию при поступлении в подобное подразделение.
Россиянину, заключившему контракт, выдадут удостоверение гражданина, пребывающего в добровольческом формировании. Дополнительная подготовка бойцов займет не менее десяти суток.
Документ также регулирует порядок пребывания в добровольческих формированиях и исключения из них.
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