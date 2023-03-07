https://ria.ru/20230307/diversiya-1856489739.html
В КГБ Белоруссии рассказали о задержании диверсанта, готовившего взрыв А-50
В КГБ Белоруссии рассказали о задержании диверсанта, готовившего взрыв А-50 - РИА Новости, 07.03.2023
В КГБ Белоруссии рассказали о задержании диверсанта, готовившего взрыв А-50
КГБ Белоруссии раскрыл подробности задержания украинского террориста и его пособников, готовивших диверсию со взрывом самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T19:32
2023-03-07T19:32
2023-03-07T19:32
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МИНСК, 7 мар – РИА Новости. КГБ Белоруссии раскрыл подробности задержания украинского террориста и его пособников, готовивших диверсию со взрывом самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах недалеко от Минска. "Комитетом государственной безопасности во взаимодействии с МВД, ГПК и другими правоохранительными органами проведена масштабная специальная операция, в результате которой на одной из явочных квартир задержан гражданин Украины Швец Николай Владимирович 1993 года рождения, предпринявший попытку совершения акта терроризма на белорусском военном объекте - аэродроме Мачулищи в Минском районе 26 февраля 2023 года", - цитирует агентство Белта слова заместителя начальника следственного управления КГБ республики Константина Бычка. По его словам, в результате проведенных КГБ контрразведывательных мероприятий установлена прямая причастность к организации теракта оперативного состава и руководства службы безопасности Украины. Кроме того, вскрыта система вербовки спецслужбами Украины собственных граждан для совершения актов терроризма на территории иностранных государств, установлены организации прикрытия, использовавшиеся для их подготовки и обучения, изучена тактика применения взрывчатых веществ, механизмы коммуникации и управления агентурой, вскрыты и ликвидированы каналы эвакуации агента, рассказал Бычек. Он также сообщил, что операция по поиску и задержанию преступников происходила под непосредственным контролем главы государства, которым незамедлительно были даны поручения о перекрытии государственной границы и принятии других исчерпывающих мер, направленных на выявление и привлечение к установленной ответственности всех причастных к террористической деятельности. "В результате вскрыта и ликвидирована агентурная сеть из числа граждан Республики Беларусь, принимавших участие в обеспечении деятельности агента-террориста, его легализации на территории Республики Беларусь и неудачной попытки эвакуации", - сообщил представитель КГБ. Как следует из материалов уголовного дела, указанные граждане были привлечены к противоправной деятельности находящимися за рубежом белорусскими экстремистскими политэмигрантскими центрами, которые фактически по заданию украинских и польских спецслужб использовали как расходные материалы. По факту попытки совершения акта терроризма следственным управлением КГБ возбуждено уголовное дело. Задержано более 20 лиц, в том числе непосредственный исполнитель - агент украинской спецслужбы. Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что при диверсии использовались беспилотники. Белорусский президент заявил, что в результате самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ произвести замену самолета.
https://ria.ru/20230307/ataka-1856428329.html
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в мире, украина, белоруссия, служба безопасности украины, а-50
В мире, Украина, Белоруссия, Служба безопасности Украины, А-50
В КГБ Белоруссии рассказали о задержании диверсанта, готовившего взрыв А-50
КГБ Белоруссии сообщил, что задержанный украинский диверсант сотрудничает со следствием
МИНСК, 7 мар – РИА Новости. КГБ Белоруссии раскрыл подробности задержания украинского террориста и его пособников, готовивших диверсию со взрывом самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах недалеко от Минска.
"Комитетом государственной безопасности во взаимодействии с МВД, ГПК и другими правоохранительными органами проведена масштабная специальная операция, в результате которой на одной из явочных квартир задержан гражданин Украины
Швец Николай Владимирович 1993 года рождения, предпринявший попытку совершения акта терроризма на белорусском военном объекте - аэродроме Мачулищи в Минском районе 26 февраля 2023 года", - цитирует агентство Белта слова заместителя начальника следственного управления КГБ республики Константина Бычка.
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По его словам, в результате проведенных КГБ контрразведывательных мероприятий установлена прямая причастность к организации теракта оперативного состава и руководства службы безопасности Украины. Кроме того, вскрыта система вербовки спецслужбами Украины собственных граждан для совершения актов терроризма на территории иностранных государств, установлены организации прикрытия, использовавшиеся для их подготовки и обучения, изучена тактика применения взрывчатых веществ, механизмы коммуникации и управления агентурой, вскрыты и ликвидированы каналы эвакуации агента, рассказал Бычек.
Он также сообщил, что операция по поиску и задержанию преступников происходила под непосредственным контролем главы государства, которым незамедлительно были даны поручения о перекрытии государственной границы и принятии других исчерпывающих мер, направленных на выявление и привлечение к установленной ответственности всех причастных к террористической деятельности. "В результате вскрыта и ликвидирована агентурная сеть из числа граждан Республики Беларусь, принимавших участие в обеспечении деятельности агента-террориста, его легализации на территории Республики Беларусь и неудачной попытки эвакуации", - сообщил представитель КГБ.
Как следует из материалов уголовного дела, указанные граждане были привлечены к противоправной деятельности находящимися за рубежом белорусскими экстремистскими политэмигрантскими центрами, которые фактически по заданию украинских и польских спецслужб использовали как расходные материалы.
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По факту попытки совершения акта терроризма следственным управлением КГБ возбуждено уголовное дело. Задержано более 20 лиц, в том числе непосредственный исполнитель - агент украинской спецслужбы.
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"В настоящее время Комитетом государственной безопасности во взаимодействии с другими заинтересованными государственными органами проводятся масштабные мероприятия, направленные на отработку лиц из деструктивной среды на предмет причастности их к противоправной деятельности. Задержанный Швец активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания", - информировал Бычек.
Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом
россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ
, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что при диверсии использовались беспилотники. Белорусский президент заявил, что в результате самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ
произвести замену самолета.
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