https://ria.ru/20230307/diversiya-1856383362.html

Лукашенко считает, что Зеленский знал о подготовке диверсии в Белоруссии

Лукашенко считает, что Зеленский знал о подготовке диверсии в Белоруссии - РИА Новости, 07.03.2023

Лукашенко считает, что Зеленский знал о подготовке диверсии в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский знал о подготовке диверсии в Белоруссии, потому что такие операции не проводятся без согласования с руководством, заявил... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T14:02

2023-03-07T14:02

2023-03-07T19:02

специальная военная операция на украине

белоруссия

в мире

украина

владимир зеленский

александр лукашенко

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 7 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский знал о подготовке диверсии в Белоруссии, потому что такие операции не проводятся без согласования с руководством, заявил глава республики Александр Лукашенко.По словам Лукашенко, Зеленский - "гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: "Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем".Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском."На что я говорил: "Мы не собираемся нападать". - "Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете". Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен", - сказал президент Белоруссии.

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Лукашенко: "Президент Зеленский просто гнида" Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Зеленского гнидой. Лукашенко считает, что Владимир Зеленский знал о подготовке диверсии в республике, потому что такие операции не проводятся без согласования с руководством. Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском. 2023-03-07T14:02 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, в мире, украина, владимир зеленский, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр