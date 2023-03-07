https://ria.ru/20230307/diversiya-1856383362.html
Лукашенко считает, что Зеленский знал о подготовке диверсии в Белоруссии
Лукашенко считает, что Зеленский знал о подготовке диверсии в Белоруссии - РИА Новости, 07.03.2023
Лукашенко считает, что Зеленский знал о подготовке диверсии в Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский знал о подготовке диверсии в Белоруссии, потому что такие операции не проводятся без согласования с руководством, заявил... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T14:02
2023-03-07T14:02
2023-03-07T19:02
специальная военная операция на украине
белоруссия
в мире
украина
владимир зеленский
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 7 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский знал о подготовке диверсии в Белоруссии, потому что такие операции не проводятся без согласования с руководством, заявил глава республики Александр Лукашенко.По словам Лукашенко, Зеленский - "гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: "Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем".Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском."На что я говорил: "Мы не собираемся нападать". - "Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете". Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен", - сказал президент Белоруссии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лукашенко: "Президент Зеленский просто гнида"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Зеленского гнидой. Лукашенко считает, что Владимир Зеленский знал о подготовке диверсии в республике, потому что такие операции не проводятся без согласования с руководством. Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском.
2023-03-07T14:02
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PT1M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире, украина, владимир зеленский, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лукашенко считает, что Зеленский знал о подготовке диверсии в Белоруссии
Лукашенко назвал Зеленского гнидой за попытку диверсии против самолета под Минском
МИНСК, 7 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский знал о подготовке диверсии в Белоруссии, потому что такие операции не проводятся без согласования с руководством, заявил глава республики Александр Лукашенко.
«
"Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский - просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент", — приводит слова белорусского лидера госагентство Белта.
По словам Лукашенко, Зеленский - "гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: "Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем".
Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50
на аэродроме под Минском.
"На что я говорил: "Мы не собираемся нападать". - "Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете". Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен", - сказал президент Белоруссии.
Лукашенко заявил, что Зеленский уничтожает Украину