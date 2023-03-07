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Лукашенко заявил, что оппозиция помогала украинскому диверсанту скрываться - РИА Новости, 07.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:54 07.03.2023 (обновлено: 14:28 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/diversant-1856381141.html
Лукашенко заявил, что оппозиция помогала украинскому диверсанту скрываться
Лукашенко заявил, что оппозиция помогала украинскому диверсанту скрываться - РИА Новости, 07.03.2023
Лукашенко заявил, что оппозиция помогала украинскому диверсанту скрываться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители белорусской оппозиции помогали украинскому диверсанту, организовавшему атаку на российской... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:54
2023-03-07T14:28
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
александр лукашенко
украина
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители белорусской оппозиции помогали украинскому диверсанту, организовавшему атаку на российской самолет А-50 на аэродроме под Минском, скрываться в республике."Мое невероятное удивление, когда вы (белорусские спецслужбы – ред.), анализируя тысячи звонков, переговоров, встреч и разговоров разного рода мерзавцев за пределами и внутри нашей страны (представители белорусской оппозиции – ред.), вычислили его. Вот просто вычислили в кабинете. Две точки. Когда вы зашли в эту точку, когда он лег на дно и ждал нового маршрута, вы его взяли в первой же этой квартире - под Боровлянами (под Минском – ред.) в каком-то там особняке садового товарищества. В подвале - типография с разного рода тряпками бэчэбэшными (имеется в виду флаг оппозиции – ред.) и прочей литературой. Ну, мерзавец проживал там", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.Президент подчеркнул, что можно сделать вывод. "О чем я всегда говорил - что нам никогда нельзя успокаиваться", - сказал президент. "Команды шли от СБУ беглым за границей, в данном случае - в Польше, оттуда они связывались, в данном случае это был врач, с мерзавцами здесь и помогали ему прятаться. Притом и на начальном, и на конечном этапе нашей операции. Ну и, наверное, бог помог и случилось чудо. Благодаря нашим оперативникам - Комитета госбезопасности, МВД и пограничникам - мы его вычислили и задержали. На сегодняшний день задержаны более 20 соучастников, которые на территории Беларуси. Остальные прячутся там (за границей – ред.), - отметил Лукашенко.Ранее белорусская оппозиция сообщила, что российский самолет ДРЛО А-50 был поврежден во время атаки дронами на аэродроме под Минском, но позже белорусское телевидение продемонстрировало кадры самолета на поле аэродрома и полета во время боевого дежурства. На распространенном видео видимых повреждений борт не имеет.Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства и участия в проходивших в Белоруссии с 16 января по 1 февраля совместных белорусско-российских летных учениях.Минобороны РФ 1 марта сообщало, что военные провели в западной зоне ответственности тренировку по ПВО вместе с гражданскими органами управления, были отработаны перехват и идентификация условного нарушителя. В Минобороны уточняли, что "в практической части тренировки были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа, которые совершили вылеты для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя". Также российское военное ведомство сообщало, что российские системы РЭБ подавили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее.
https://ria.ru/20230302/samolet-1855414286.html
https://ria.ru/20230206/belorussiya-1850019626.html
https://ria.ru/20230107/lukashenko-1843365147.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Украина, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лукашенко заявил, что оппозиция помогала украинскому диверсанту скрываться

Лукашенко: оппозиционеры помогали украинскому диверсанту скрываться в Белоруссии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители белорусской оппозиции помогали украинскому диверсанту, организовавшему атаку на российской самолет А-50 на аэродроме под Минском, скрываться в республике.
"Мое невероятное удивление, когда вы (белорусские спецслужбы – ред.), анализируя тысячи звонков, переговоров, встреч и разговоров разного рода мерзавцев за пределами и внутри нашей страны (представители белорусской оппозиции – ред.), вычислили его. Вот просто вычислили в кабинете. Две точки. Когда вы зашли в эту точку, когда он лег на дно и ждал нового маршрута, вы его взяли в первой же этой квартире - под Боровлянами (под Минском – ред.) в каком-то там особняке садового товарищества. В подвале - типография с разного рода тряпками бэчэбэшными (имеется в виду флаг оппозиции – ред.) и прочей литературой. Ну, мерзавец проживал там", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
В Белоруссии показали видео с А-50, об атаке на который сообщала оппозиция
2 марта, 16:26
Президент подчеркнул, что можно сделать вывод. "О чем я всегда говорил - что нам никогда нельзя успокаиваться", - сказал президент. "Команды шли от СБУ беглым за границей, в данном случае - в Польше, оттуда они связывались, в данном случае это был врач, с мерзавцами здесь и помогали ему прятаться. Притом и на начальном, и на конечном этапе нашей операции. Ну и, наверное, бог помог и случилось чудо. Благодаря нашим оперативникам - Комитета госбезопасности, МВД и пограничникам - мы его вычислили и задержали. На сегодняшний день задержаны более 20 соучастников, которые на территории Беларуси. Остальные прячутся там (за границей – ред.), - отметил Лукашенко.
Ранее белорусская оппозиция сообщила, что российский самолет ДРЛО А-50 был поврежден во время атаки дронами на аэродроме под Минском, но позже белорусское телевидение продемонстрировало кадры самолета на поле аэродрома и полета во время боевого дежурства. На распространенном видео видимых повреждений борт не имеет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Лукашенко считает, что на стороне Киева воюют около ста белорусов
6 февраля, 13:36
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства и участия в проходивших в Белоруссии с 16 января по 1 февраля совместных белорусско-российских летных учениях.
Минобороны РФ 1 марта сообщало, что военные провели в западной зоне ответственности тренировку по ПВО вместе с гражданскими органами управления, были отработаны перехват и идентификация условного нарушителя. В Минобороны уточняли, что "в практической части тренировки были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа, которые совершили вылеты для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя". Также российское военное ведомство сообщало, что российские системы РЭБ подавили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
Лукашенко призвал помочь уехавшим оппозиционерам, осознавшим свою ошибку
7 января, 12:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоУкраинаСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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