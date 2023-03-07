https://ria.ru/20230307/detsad-1856480389.html

Во Владимирской области крыша веранды детского сада обрушилась из-за снега

Во Владимирской области крыша веранды детского сада обрушилась из-за снега - РИА Новости, 07.03.2023

Во Владимирской области крыша веранды детского сада обрушилась из-за снега

Крыша веранды в детском саду города Гусь-Хрустальный обрушилась под тяжестью снега, проводится проверка всех дошкольных образовательных учреждений района,... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T18:44

2023-03-07T18:44

2023-03-07T18:44

происшествия

гусь-хрустальный

владимирская область

россия

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РЯЗАНЬ, 7 мар – РИА Новости. Крыша веранды в детском саду города Гусь-Хрустальный обрушилась под тяжестью снега, проводится проверка всех дошкольных образовательных учреждений района, сообщила РИА Новости пресс-служба прокуратуры региона. "Под тяжестью снега произошло обрушение крыши веранды в детском саду города Гусь-Хрустальный. По данному факту проводится проверка... В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц. Проходят проверки во всех детских садах района и города", - рассказали в прокуратуре. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, пострадал один ребенок, который получил ушибы и в настоящее время отпущен домой.

https://ria.ru/20230307/spasenie-1856451048.html

гусь-хрустальный

владимирская область

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, гусь-хрустальный, владимирская область, россия