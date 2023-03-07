https://ria.ru/20230307/detsad-1856480389.html
Во Владимирской области крыша веранды детского сада обрушилась из-за снега
Во Владимирской области крыша веранды детского сада обрушилась из-за снега - РИА Новости, 07.03.2023
Во Владимирской области крыша веранды детского сада обрушилась из-за снега
Крыша веранды в детском саду города Гусь-Хрустальный обрушилась под тяжестью снега, проводится проверка всех дошкольных образовательных учреждений района,... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T18:44
2023-03-07T18:44
2023-03-07T18:44
происшествия
гусь-хрустальный
владимирская область
россия
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РЯЗАНЬ, 7 мар – РИА Новости. Крыша веранды в детском саду города Гусь-Хрустальный обрушилась под тяжестью снега, проводится проверка всех дошкольных образовательных учреждений района, сообщила РИА Новости пресс-служба прокуратуры региона. "Под тяжестью снега произошло обрушение крыши веранды в детском саду города Гусь-Хрустальный. По данному факту проводится проверка... В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц. Проходят проверки во всех детских садах района и города", - рассказали в прокуратуре. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, пострадал один ребенок, который получил ушибы и в настоящее время отпущен домой.
https://ria.ru/20230307/spasenie-1856451048.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, гусь-хрустальный, владимирская область, россия
Происшествия, Гусь-Хрустальный, Владимирская область, Россия
Во Владимирской области крыша веранды детского сада обрушилась из-за снега
В Гусь-Хрустальном ребенок пострадал при обрушении крыши веранды детского сада из-за снега
РЯЗАНЬ, 7 мар – РИА Новости. Крыша веранды в детском саду города Гусь-Хрустальный обрушилась под тяжестью снега, проводится проверка всех дошкольных образовательных учреждений района, сообщила РИА Новости пресс-служба прокуратуры региона.
"Под тяжестью снега произошло обрушение крыши веранды в детском саду города Гусь-Хрустальный. По данному факту проводится проверка... В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц. Проходят проверки во всех детских садах района и города", - рассказали в прокуратуре.
Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, пострадал один ребенок, который получил ушибы и в настоящее время отпущен домой.
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