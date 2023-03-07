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Против супругов Чекалиных возбудили дело об уклонении от налогов - РИА Новости, 07.03.2023
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Шоубиз
 
08:29 07.03.2023 (обновлено: 12:15 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/delo-1856273712.html
Против супругов Чекалиных возбудили дело об уклонении от налогов
Против супругов Чекалиных возбудили дело об уклонении от налогов - РИА Новости, 07.03.2023
Против супругов Чекалиных возбудили дело об уклонении от налогов
Против супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на фитнес-марафонах, возбуждено уголовное дело об уклонении от налогов, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T08:29
2023-03-07T12:15
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Против супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на фитнес-марафонах, возбуждено уголовное дело об уклонении от налогов, сообщили в Telegram-канале сотрудники столичного следственного управления СК."Возбуждено уголовное дело в отношении Чекалиной Валерии и ее супруга Чекалина Артема по фактам уклонения и пособничества в уклонении от уплаты налогов с физического лица", — говорится в записи.По данным следствия, Валерия Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель и платила налоги по упрощенной системе с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год. В то же время, как утверждается, за этот период она получила существенно больший доход от проведения фитнес-марафонов, но на общую систему налогообложения не перешла.Далее, как заявили в СК, муж Чекалиной и другие родственники открыли ИП, куда также стали приходить доходы. Таким образом, говорится в сообщении, они незаконно раздробили бизнес и уклонились от уплаты налогов в размере более 300 миллионов рублей.
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москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Шоубиз
Против супругов Чекалиных возбудили дело об уклонении от налогов

Против Чекалиных, устраивающих фитнес-марафоны, возбудили дело об уклонении от налогов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкБлогеры Валерия и Артем Чекалины
Блогеры Валерия и Артем Чекалины - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Блогеры Валерия и Артем Чекалины. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Против супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на фитнес-марафонах, возбуждено уголовное дело об уклонении от налогов, сообщили в Telegram-канале сотрудники столичного следственного управления СК.
"Возбуждено уголовное дело в отношении Чекалиной Валерии и ее супруга Чекалина Артема по фактам уклонения и пособничества в уклонении от уплаты налогов с физического лица", — говорится в записи.
По данным следствия, Валерия Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель и платила налоги по упрощенной системе с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год. В то же время, как утверждается, за этот период она получила существенно больший доход от проведения фитнес-марафонов, но на общую систему налогообложения не перешла.
Далее, как заявили в СК, муж Чекалиной и другие родственники открыли ИП, куда также стали приходить доходы. Таким образом, говорится в сообщении, они незаконно раздробили бизнес и уклонились от уплаты налогов в размере более 300 миллионов рублей.
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