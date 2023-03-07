https://ria.ru/20230307/delo-1856273712.html

Против супругов Чекалиных возбудили дело об уклонении от налогов

Против супругов Чекалиных возбудили дело об уклонении от налогов - РИА Новости, 07.03.2023

Против супругов Чекалиных возбудили дело об уклонении от налогов

Против супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на фитнес-марафонах, возбуждено уголовное дело об уклонении от налогов, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T08:29

2023-03-07T08:29

2023-03-07T12:15

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Против супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на фитнес-марафонах, возбуждено уголовное дело об уклонении от налогов, сообщили в Telegram-канале сотрудники столичного следственного управления СК."Возбуждено уголовное дело в отношении Чекалиной Валерии и ее супруга Чекалина Артема по фактам уклонения и пособничества в уклонении от уплаты налогов с физического лица", — говорится в записи.По данным следствия, Валерия Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель и платила налоги по упрощенной системе с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год. В то же время, как утверждается, за этот период она получила существенно больший доход от проведения фитнес-марафонов, но на общую систему налогообложения не перешла.Далее, как заявили в СК, муж Чекалиной и другие родственники открыли ИП, куда также стали приходить доходы. Таким образом, говорится в сообщении, они незаконно раздробили бизнес и уклонились от уплаты налогов в размере более 300 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230306/nalogi-1856211159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия