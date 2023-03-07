https://ria.ru/20230307/degtyarev-1856266501.html

На инвестпроекты в Хабаровском крае потребуется гигаватт электромощностей

На инвестпроекты в Хабаровском крае потребуется гигаватт электромощностей - РИА Новости, 07.03.2023

На инвестпроекты в Хабаровском крае потребуется гигаватт электромощностей

Для реализации инвестиционных проектов до 2030 года в Хабаровском крае потребуется 1 гигаватт (ГВт) электромощностей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T05:50

2023-03-07T05:50

2023-03-07T05:50

хабаровский край

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

экономика

верхнебуреинский район

михаил дегтярев

полиметалл

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ХАБАРОВСК, 7 мар - РИА Новости. Для реализации инвестиционных проектов до 2030 года в Хабаровском крае потребуется 1 гигаватт (ГВт) электромощностей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Развитие электроэнергетики Хабаровского края глава региона обсудил с руководителями ответственных министерств и ведомств правительства края. "Сегодня в фокусе внимания - обеспечение необходимыми объемами мощностей действующих и потенциальных инвестиционных проектов. В Хабаровском крае реализуются и готовятся к запуску десятки энергоемких инвестпроектов... Для реализации этих проектов до 2030 года нам требуется 1 гигаватт", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Он разъяснил, что крупные проекты в регионе - это строительство ГОКа на Малмыжском месторождении, электрификация БАМа на участке "Волочаевка-2 - Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань", возведение терминалов по перевалке угля на Ванинско-Советско-Гаванском узле, расширение производства АО "Полиметалл". Сюда же относится и Тихоокеанская железная дорога, и новый порт Эльга, уточнил глава региона. По словам губернатора, гарантировать необходимый запас и развитие энергетики способно появление новой современной тепловой электрической станции (ТЭС). Среди наиболее подходящих вариантов, по мнению губернатора, – строительство в Верхнебуреинском районе Ургальской ТЭС мощностью до 1 ГВт непосредственно на Ургальском угольном месторождении, где сейчас имеется 1130 миллионов тонн запасов каменного топлива. Такой подход существенно снизит топливно-транспортную составляющую в стоимости производства электроэнергии. А непосредственная близость ТЭС к магистральным электросетям 220 кВ значительно сократит капитальные затраты на строительство сопутствующих объектов. "Предлагаю начать движение именно в этом направлении. И не затягивать. Следующий стратегически важный шаг заключается в последовательном развитии "зеленой" гидроэнергетики и появления в Хабаровском крае экологически чистой гидроэлектростанции - Ниманской ГЭС", - указал Дегтярев. Параллельно с ее строительством необходимо предусмотреть всю необходимую для передачи генерируемой мощности инфраструктуру, нацелил собравшихся губернатор. Такой комплексный подход к решению задачи позволит в итоге обеспечить потребителей ГЭС более дешевой электроэнергией. По данным министра энергетики края Владимира Михалева, в настоящее время установленная мощность энергосистемы Хабаровского края – почти 2,3 ГВт, при этом располагаемая мощность – не более 1,7 ГВт. Собственный максимум нагрузки энергосистемы год назад составил 1,67 ГВт: в резерве остается около 30 мегаватт. При этом система работает штатно, без сбоев, обеспечивая надежность электроснабжения всего Дальнего Востока. Как отмечает правительство региона, за последние пять лет максимум электрической нагрузки края существенно вырос - на 20%, или на 300 МВт.

https://ria.ru/20230208/degtyarev-1850455715.html

https://ria.ru/20230220/podderzhka-1853072148.html

https://ria.ru/20230222/degtyarev-1853589144.html

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

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хабаровский край, комсомольск-на-амуре, экономика, верхнебуреинский район, михаил дегтярев, полиметалл