https://ria.ru/20230307/chekaliny-1856327910.html

Супруги-блогеры Чекалины будут находиться под подпиской о невыезде

Супруги-блогеры Чекалины будут находиться под подпиской о невыезде - РИА Новости, 07.03.2023

Супруги-блогеры Чекалины будут находиться под подпиской о невыезде

Супруги-блогеры Валерия и Артем Чекалины будут находиться под подпиской о невыезде, пока расследуется уголовное дело о неуплате 300 миллионов рублей по налогам, РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T11:45

2023-03-07T11:45

2023-03-07T12:12

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Супруги-блогеры Валерия и Артем Чекалины будут находиться под подпиской о невыезде, пока расследуется уголовное дело о неуплате 300 миллионов рублей по налогам, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее столичный главк СК РФ сообщил, что против блогера Валерии Чекалиной возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. По версии следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, получив доход от фитнес-марафонов и не желая уплачивать НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных родственников. В результате она не уплатила 300 миллионов рублей."На время расследования уголовного дела им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.Блогер Чекалина, известная под ником Лерчек, имеет порядка 10 миллионов подписчиков в Instagram*.Согласно информации из открытых источников, над проектом дома Чекалиных работала команда дизайнеров. Так, в четырехэтажном танхаусе площадью 400 "квадратов", который находится в коттеджном поселке Ильинка, большая часть мебели сделана на заказ, даже есть лифт.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230307/blogery-1856290833.html

https://ria.ru/20230307/delo-1856273712.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)