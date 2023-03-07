https://ria.ru/20230307/chekaliny-1856327910.html
Супруги-блогеры Чекалины будут находиться под подпиской о невыезде
Супруги-блогеры Чекалины будут находиться под подпиской о невыезде - РИА Новости, 07.03.2023
Супруги-блогеры Чекалины будут находиться под подпиской о невыезде
Супруги-блогеры Валерия и Артем Чекалины будут находиться под подпиской о невыезде, пока расследуется уголовное дело о неуплате 300 миллионов рублей по налогам, РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T11:45
2023-03-07T11:45
2023-03-07T12:12
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Супруги-блогеры Валерия и Артем Чекалины будут находиться под подпиской о невыезде, пока расследуется уголовное дело о неуплате 300 миллионов рублей по налогам, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее столичный главк СК РФ сообщил, что против блогера Валерии Чекалиной возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. По версии следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, получив доход от фитнес-марафонов и не желая уплачивать НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных родственников. В результате она не уплатила 300 миллионов рублей."На время расследования уголовного дела им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.Блогер Чекалина, известная под ником Лерчек, имеет порядка 10 миллионов подписчиков в Instagram*.Согласно информации из открытых источников, над проектом дома Чекалиных работала команда дизайнеров. Так, в четырехэтажном танхаусе площадью 400 "квадратов", который находится в коттеджном поселке Ильинка, большая часть мебели сделана на заказ, даже есть лифт.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230307/blogery-1856290833.html
https://ria.ru/20230307/delo-1856273712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Супруги-блогеры Чекалины будут находиться под подпиской о невыезде
Блогеры Чекалины будут под подпиской о невыезде, пока расследуется дело о неуплате налогов
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Супруги-блогеры Валерия и Артем Чекалины будут находиться под подпиской о невыезде, пока расследуется уголовное дело о неуплате 300 миллионов рублей по налогам, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее столичный главк СК РФ
сообщил, что против блогера Валерии Чекалиной возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. По версии следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, получив доход от фитнес-марафонов и не желая уплачивать НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных родственников. В результате она не уплатила 300 миллионов рублей.
СК показал имущество в доме блогеров Чекалиных
"На время расследования уголовного дела им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
Блогер Чекалина, известная под ником Лерчек, имеет порядка 10 миллионов подписчиков в Instagram*.
Согласно информации из открытых источников, над проектом дома Чекалиных работала команда дизайнеров. Так, в четырехэтажном танхаусе площадью 400 "квадратов", который находится в коттеджном поселке Ильинка, большая часть мебели сделана на заказ, даже есть лифт.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Против супругов Чекалиных возбудили дело об уклонении от налогов