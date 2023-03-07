https://ria.ru/20230307/buryatiya-1856305307.html

В Бурятии спасают туристов, пострадавших при спуске с перевала

В Бурятии спасают туристов, пострадавших при спуске с перевала - РИА Новости, 07.03.2023

В Бурятии спасают туристов, пострадавших при спуске с перевала

Спасательная операция по эвакуации пострадавших при спуске с перевала проводится в Окинском районе Бурятии, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:15

2023-03-07T12:15

2023-03-07T12:15

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новости - туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

окинский район

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УЛАН-УДЭ, 7 мар – РИА Новости. Спасательная операция по эвакуации пострадавших при спуске с перевала проводится в Окинском районе Бурятии, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС. Днем в понедельник в спасательную службу поступило сообщение, что два туриста получили травмы при спуске с перевала "Горных Духов" в Окинском районе. У двух женщин (20 и 30 лет), предположительно, переломы бедра и ключицы, самостоятельно передвигаться они не могут. "Для оказания помощи и эвакуации вечером 6 марта к пострадавшим выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда №2 БРПСС. Автомобильных путей к месту стоянки группы нет, пеший переход займёт около двух суток. Для эвакуации пострадавших 7 марта в 10.00 (5.00 мск) из города Иркутск вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении ведомства. По данным спасателей, туристическая группа зарегистрирована, с ними поддерживается постоянная связь.

https://ria.ru/20230225/spasenie-1854306805.html

окинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, туристы, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), окинский район, республика бурятия