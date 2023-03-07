https://ria.ru/20230307/buryatiya-1856305307.html
В Бурятии спасают туристов, пострадавших при спуске с перевала
В Бурятии спасают туристов, пострадавших при спуске с перевала - РИА Новости, 07.03.2023
В Бурятии спасают туристов, пострадавших при спуске с перевала
Спасательная операция по эвакуации пострадавших при спуске с перевала проводится в Окинском районе Бурятии, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:15
2023-03-07T12:15
2023-03-07T12:15
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
окинский район
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 7 мар – РИА Новости. Спасательная операция по эвакуации пострадавших при спуске с перевала проводится в Окинском районе Бурятии, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС. Днем в понедельник в спасательную службу поступило сообщение, что два туриста получили травмы при спуске с перевала "Горных Духов" в Окинском районе. У двух женщин (20 и 30 лет), предположительно, переломы бедра и ключицы, самостоятельно передвигаться они не могут. "Для оказания помощи и эвакуации вечером 6 марта к пострадавшим выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда №2 БРПСС. Автомобильных путей к месту стоянки группы нет, пеший переход займёт около двух суток. Для эвакуации пострадавших 7 марта в 10.00 (5.00 мск) из города Иркутск вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении ведомства. По данным спасателей, туристическая группа зарегистрирована, с ними поддерживается постоянная связь.
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окинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), окинский район, республика бурятия
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Окинский район, Республика Бурятия
В Бурятии спасают туристов, пострадавших при спуске с перевала
Операция по эвакуации пострадавших при спуске с перевала туристов проводится в Бурятии
УЛАН-УДЭ, 7 мар – РИА Новости. Спасательная операция по эвакуации пострадавших при спуске с перевала проводится в Окинском районе Бурятии, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.
Днем в понедельник в спасательную службу поступило сообщение, что два туриста получили травмы при спуске с перевала "Горных Духов" в Окинском районе. У двух женщин (20 и 30 лет), предположительно, переломы бедра и ключицы, самостоятельно передвигаться они не могут.
"Для оказания помощи и эвакуации вечером 6 марта к пострадавшим выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда №2 БРПСС. Автомобильных путей к месту стоянки группы нет, пеший переход займёт около двух суток. Для эвакуации пострадавших 7 марта в 10.00 (5.00 мск) из города Иркутск вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении ведомства.
По данным спасателей, туристическая группа зарегистрирована, с ними поддерживается постоянная связь.
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