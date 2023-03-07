https://ria.ru/20230307/buksirovka-1856393314.html
Житель Мурманска буксировал на машине матрас с девушкой
Житель Мурманска буксировал на машине матрас с девушкой - РИА Новости, 07.03.2023
Житель Мурманска буксировал на машине матрас с девушкой
Сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя, который буксировал по улицам Мурманска матрас с девушкой, пьющей вино из бокала,... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T14:24
2023-03-07T14:24
2023-03-07T15:11
происшествия
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МУРМАНСК, 7 мар – РИА Новости. Сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя, который буксировал по улицам Мурманска матрас с девушкой, пьющей вино из бокала, сообщили в инспекции. Ранее в мурманских соцсетях распространилось видео, на котором водитель автомобиля Chevrolet, привязав матрас веревкой к машине, возит по улицам города девушку, которая в это время красиво пьет вино из бокала. Пользователи сетей предположили, что все это действо является съемкой рекламного ролика. "Сотрудниками полиции был установлен водитель автомобиля Chevrolet, допустивший нарушение правил дорожного движения. Им оказался мужчина 1997 года рождения, который в соответствии с действующим законодательством привлечён к административной ответственности за нарушение - часть 2 статьи 12.23 (перевозка людей вне кабины автомобиля) КоАП РФ", - говорится в сообщении. Как пояснили РИА Новости в инспекции, водитель оштрафован на 1 тысячу рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурманск, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Мурманск, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Житель Мурманска буксировал на машине матрас с девушкой
В Мурманске оштрафовали водителя, который буксировал по улицам матрас с девушкой
МУРМАНСК, 7 мар – РИА Новости. Сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя, который буксировал по улицам Мурманска матрас с девушкой, пьющей вино из бокала, сообщили в инспекции.
Ранее в мурманских соцсетях распространилось видео, на котором водитель автомобиля Chevrolet, привязав матрас веревкой к машине, возит по улицам города девушку, которая в это время красиво пьет вино из бокала. Пользователи сетей предположили, что все это действо является съемкой рекламного ролика.
"Сотрудниками полиции был установлен водитель автомобиля Chevrolet, допустивший нарушение правил дорожного движения. Им оказался мужчина 1997 года рождения, который в соответствии с действующим законодательством привлечён к административной ответственности за нарушение - часть 2 статьи 12.23 (перевозка людей вне кабины автомобиля) КоАП РФ", - говорится в сообщении.
Как пояснили РИА Новости в инспекции, водитель оштрафован на 1 тысячу рублей.
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