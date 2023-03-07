https://ria.ru/20230307/buksirovka-1856393314.html

Житель Мурманска буксировал на машине матрас с девушкой

Житель Мурманска буксировал на машине матрас с девушкой - РИА Новости, 07.03.2023

Житель Мурманска буксировал на машине матрас с девушкой

Сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя, который буксировал по улицам Мурманска матрас с девушкой, пьющей вино из бокала,... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T14:24

2023-03-07T14:24

2023-03-07T15:11

происшествия

мурманск

гибдд мвд рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МУРМАНСК, 7 мар – РИА Новости. Сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя, который буксировал по улицам Мурманска матрас с девушкой, пьющей вино из бокала, сообщили в инспекции. Ранее в мурманских соцсетях распространилось видео, на котором водитель автомобиля Chevrolet, привязав матрас веревкой к машине, возит по улицам города девушку, которая в это время красиво пьет вино из бокала. Пользователи сетей предположили, что все это действо является съемкой рекламного ролика. "Сотрудниками полиции был установлен водитель автомобиля Chevrolet, допустивший нарушение правил дорожного движения. Им оказался мужчина 1997 года рождения, который в соответствии с действующим законодательством привлечён к административной ответственности за нарушение - часть 2 статьи 12.23 (перевозка людей вне кабины автомобиля) КоАП РФ", - говорится в сообщении. Как пояснили РИА Новости в инспекции, водитель оштрафован на 1 тысячу рублей.

https://ria.ru/20221230/kreslo-1842542769.html

мурманск

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, мурманск, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)