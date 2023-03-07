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Белоруссия испытала собственную ракету для комплекса "Бук" - РИА Новости, 07.03.2023
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17:43 07.03.2023 (обновлено: 18:05 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/buk-1856460063.html
Белоруссия испытала собственную ракету для комплекса "Бук"
Белоруссия испытала собственную ракету для комплекса "Бук" - РИА Новости, 07.03.2023
Белоруссия испытала собственную ракету для комплекса "Бук"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на днях республика испытала собственную ракету для комплекса "Бук". РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T17:43
2023-03-07T18:05
белоруссия
александр лукашенко
бук (зенитный ракетный комплекс)
безопасность
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МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на днях республика испытала собственную ракету для комплекса "Бук"."Позавчера испытали ракету "Бук" к нашему комплексу противовоздушному… Полетела, куда надо, и сделала все, что надо. У вас (военных – ред.) появляется собственное страшное оружие против летательных аппаратов", - сказал Лукашенко на церемонии вручения госнаград и генеральских погон во вторник в Минске. Отрывок выступления президента на церемонии разместил Telegram-канал "Пул Первого".В конце февраля Лукашенко заявил, что белорусский военпром завершает разработку собственной зенитной управляемой ракеты к новому белорусскому ЗРК.До этого госкомвоенпром республики сообщал, что продолжает работу по ракете дальностью 70 километров для зенитного ракетного комплекса "Бук", а также по ракете дальностью 300 километров для РСЗО "Полонез". В прошлом году в ведомстве анонсировали осенью-зимой испытания зенитного ракетного комплекса "Бук" с ракетой собственного производства.
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белоруссия, александр лукашенко, бук (зенитный ракетный комплекс), безопасность
Белоруссия, Александр Лукашенко, Бук (зенитный ракетный комплекс), Безопасность
Белоруссия испытала собственную ракету для комплекса "Бук"

Лукашенко рассказал об испытаниях белорусской ракеты для зенитно-ракетного комплекса "Бук"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук"
Зенитный ракетный комплекс Бук - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук". Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на днях республика испытала собственную ракету для комплекса "Бук".
"Позавчера испытали ракету "Бук" к нашему комплексу противовоздушному… Полетела, куда надо, и сделала все, что надо. У вас (военных – ред.) появляется собственное страшное оружие против летательных аппаратов", - сказал Лукашенко на церемонии вручения госнаград и генеральских погон во вторник в Минске. Отрывок выступления президента на церемонии разместил Telegram-канал "Пул Первого".
В конце февраля Лукашенко заявил, что белорусский военпром завершает разработку собственной зенитной управляемой ракеты к новому белорусскому ЗРК.
До этого госкомвоенпром республики сообщал, что продолжает работу по ракете дальностью 70 километров для зенитного ракетного комплекса "Бук", а также по ракете дальностью 300 километров для РСЗО "Полонез". В прошлом году в ведомстве анонсировали осенью-зимой испытания зенитного ракетного комплекса "Бук" с ракетой собственного производства.
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БелоруссияАлександр ЛукашенкоБук (зенитный ракетный комплекс)Безопасность
 
 
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