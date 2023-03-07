https://ria.ru/20230307/buk-1856460063.html

Белоруссия испытала собственную ракету для комплекса "Бук"

Белоруссия испытала собственную ракету для комплекса "Бук" - РИА Новости, 07.03.2023

Белоруссия испытала собственную ракету для комплекса "Бук"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на днях республика испытала собственную ракету для комплекса "Бук". РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T17:43

2023-03-07T17:43

2023-03-07T18:05

белоруссия

александр лукашенко

бук (зенитный ракетный комплекс)

безопасность

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МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на днях республика испытала собственную ракету для комплекса "Бук"."Позавчера испытали ракету "Бук" к нашему комплексу противовоздушному… Полетела, куда надо, и сделала все, что надо. У вас (военных – ред.) появляется собственное страшное оружие против летательных аппаратов", - сказал Лукашенко на церемонии вручения госнаград и генеральских погон во вторник в Минске. Отрывок выступления президента на церемонии разместил Telegram-канал "Пул Первого".В конце февраля Лукашенко заявил, что белорусский военпром завершает разработку собственной зенитной управляемой ракеты к новому белорусскому ЗРК.До этого госкомвоенпром республики сообщал, что продолжает работу по ракете дальностью 70 километров для зенитного ракетного комплекса "Бук", а также по ракете дальностью 300 километров для РСЗО "Полонез". В прошлом году в ведомстве анонсировали осенью-зимой испытания зенитного ракетного комплекса "Бук" с ракетой собственного производства.

https://ria.ru/20230201/iskander-1848927786.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, александр лукашенко, бук (зенитный ракетный комплекс), безопасность