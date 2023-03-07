https://ria.ru/20230307/bronnert-1856435711.html

Посольство Британии объяснило, зачем глава дипмиссии прибыла во Владивосток

Посольство Британии объяснило, зачем глава дипмиссии прибыла во Владивосток - РИА Новости, 07.03.2023

Посольство Британии объяснило, зачем глава дипмиссии прибыла во Владивосток

Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт находится во Владивостоке, чтобы почтить память погибших в Первой мировой войне солдат британской армии. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T16:18

2023-03-07T16:18

2023-03-07T16:18

владивосток

великобритания

дебора броннерт

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в мире

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт находится во Владивостоке, чтобы почтить память погибших в Первой мировой войне солдат британской армии. В аккаунте посольства в соцсети Facebook* размещены фотографии посла в аэропорту Владивостока, которые сопровождаются следующим сообщением: "посол Великобритании в России Дебора Броннерт находится во Владивостоке для того, чтобы почтить память погибших в Первой мировой войне солдат из Великобритании и стран Содружества, а также встретиться с местным сообществом". Каких - либо пояснений в посте дипмиссии не приводится. ГТРК "Владивосток" во вторник опубликовало видео встречи Броннерт в аэропорту Владивостока. По данным канала, посол заявила, что "приехала посмотреть город и посетить кладбище". Местное издание "Город В" сообщило, что Броннерт намерена посетить могилы белочехов. На Морском кладбище Владивостока есть кладбище чехословацких легионеров. В представительстве МИД РФ во Владивостоке РИА Новости сказали, что "мы в курсе, что в эти дни визит должен состояться, но мы занимаемся, если предполагается официальная составляющая – встречи. По нашей информации, обращений не было. Насколько мы знаем, официальных встреч не планируется". В правительстве Приморья РИА Новости также подтвердили, что встреч с властями региона у посла Великобритании не планируется.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230303/propaganda-1855763211.html

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владивосток, великобритания, дебора броннерт, россия, в мире