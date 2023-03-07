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Посольство Британии объяснило, зачем глава дипмиссии прибыла во Владивосток - РИА Новости, 07.03.2023
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16:18 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/bronnert-1856435711.html
Посольство Британии объяснило, зачем глава дипмиссии прибыла во Владивосток
Посольство Британии объяснило, зачем глава дипмиссии прибыла во Владивосток - РИА Новости, 07.03.2023
Посольство Британии объяснило, зачем глава дипмиссии прибыла во Владивосток
Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт находится во Владивостоке, чтобы почтить память погибших в Первой мировой войне солдат британской армии. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T16:18
2023-03-07T16:18
владивосток
великобритания
дебора броннерт
россия
в мире
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт находится во Владивостоке, чтобы почтить память погибших в Первой мировой войне солдат британской армии. В аккаунте посольства в соцсети Facebook* размещены фотографии посла в аэропорту Владивостока, которые сопровождаются следующим сообщением: "посол Великобритании в России Дебора Броннерт находится во Владивостоке для того, чтобы почтить память погибших в Первой мировой войне солдат из Великобритании и стран Содружества, а также встретиться с местным сообществом". Каких - либо пояснений в посте дипмиссии не приводится. ГТРК "Владивосток" во вторник опубликовало видео встречи Броннерт в аэропорту Владивостока. По данным канала, посол заявила, что "приехала посмотреть город и посетить кладбище". Местное издание "Город В" сообщило, что Броннерт намерена посетить могилы белочехов. На Морском кладбище Владивостока есть кладбище чехословацких легионеров. В представительстве МИД РФ во Владивостоке РИА Новости сказали, что "мы в курсе, что в эти дни визит должен состояться, но мы занимаемся, если предполагается официальная составляющая – встречи. По нашей информации, обращений не было. Насколько мы знаем, официальных встреч не планируется". В правительстве Приморья РИА Новости также подтвердили, что встреч с властями региона у посла Великобритании не планируется.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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владивосток, великобритания, дебора броннерт, россия, в мире
Владивосток, Великобритания, Дебора Броннерт, Россия, В мире
Посольство Британии объяснило, зачем глава дипмиссии прибыла во Владивосток

Посол Броннерт прибыла во Владивосток, чтобы почтить память британских солдат

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосол Великобритании в России Дебора Броннерт
Посол Великобритании в России Дебора Броннерт - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посол Великобритании в России Дебора Броннерт. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт находится во Владивостоке, чтобы почтить память погибших в Первой мировой войне солдат британской армии.
В аккаунте посольства в соцсети Facebook* размещены фотографии посла в аэропорту Владивостока, которые сопровождаются следующим сообщением: "посол Великобритании в России Дебора Броннерт находится во Владивостоке для того, чтобы почтить память погибших в Первой мировой войне солдат из Великобритании и стран Содружества, а также встретиться с местным сообществом". Каких - либо пояснений в посте дипмиссии не приводится.
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ГТРК "Владивосток" во вторник опубликовало видео встречи Броннерт в аэропорту Владивостока. По данным канала, посол заявила, что "приехала посмотреть город и посетить кладбище". Местное издание "Город В" сообщило, что Броннерт намерена посетить могилы белочехов. На Морском кладбище Владивостока есть кладбище чехословацких легионеров.
В представительстве МИД РФ во Владивостоке РИА Новости сказали, что "мы в курсе, что в эти дни визит должен состояться, но мы занимаемся, если предполагается официальная составляющая – встречи. По нашей информации, обращений не было. Насколько мы знаем, официальных встреч не планируется". В правительстве Приморья РИА Новости также подтвердили, что встреч с властями региона у посла Великобритании не планируется.
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