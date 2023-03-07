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ВСУ обстреляли брянское село в день нападения ДРГ, заявил местный житель - РИА Новости, 07.03.2023
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06:46 07.03.2023 (обновлено: 10:51 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/brakhlov-1856268519.html
ВСУ обстреляли брянское село в день нападения ДРГ, заявил местный житель
ВСУ обстреляли брянское село в день нападения ДРГ, заявил местный житель - РИА Новости, 07.03.2023
ВСУ обстреляли брянское село в день нападения ДРГ, заявил местный житель
Село Брахлов в Брянской области подверглось украинскому обстрелу в день нападения украинских террористов на соседние Любечане и Сушаны, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T06:46
2023-03-07T10:51
украина
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
брянская область
климовский район
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БРАХЛОВ (Брянская обл.), 7 мар - РИА Новости, Дарья Ураева. Село Брахлов в Брянской области подверглось украинскому обстрелу в день нападения украинских террористов на соседние Любечане и Сушаны, рассказал РИА Новости местный житель Анатолий Шакун, предположив, что это могло быть отвлекающим маневром. В прошлый четверг с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей - 10-летнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в четверг ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. "В то время когда нападали (на Любечане и Сушаны - ред.), было шесть прилетов на окраине нашего села. А потом стало известно, что в то же время было нападение. Наверное, хотели отвлечь", - рассказал Шакун. Он рассказал, что их село находится в порядка двух километрах от границы с Украиной.
https://ria.ru/20230305/terakt-1856020480.html
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брянская область
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Жители села Брахлов просят построить дорогу в объезд той, которая граничит с Украиной
Жители приграничного брянского села Брахлов просят местные власти построить им дорогу в объезд той, которая граничит с Украиной. Сейчас жители сел Брахлов и Любечане могут выехать с приграничной территории в Климово только по одной дороге, именно по ней погибший при теракте украинских боевиков Леонид Голованов возил детей в школу. Местные жители называют этот путь "дорогой смерти", от территории Украины его отделяют только ров и колючая проволока. Брянское село Брахлов обстреляли со стороны Украины в день нападения украинских террористов на соседние Любечане и Сушаны, рассказал РИА Новости местный житель Анатолий Шакун и предположил, что это мог быть отвлекающий маневр.
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украина, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), брянская область, климовский район
Украина, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Брянская область, Климовский район
ВСУ обстреляли брянское село в день нападения ДРГ, заявил местный житель

Местный житель Шакун: ВСУ обстреляли брянское село Брахлов в день нападения украинской ДРГ

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БРАХЛОВ (Брянская обл.), 7 мар - РИА Новости, Дарья Ураева. Село Брахлов в Брянской области подверглось украинскому обстрелу в день нападения украинских террористов на соседние Любечане и Сушаны, рассказал РИА Новости местный житель Анатолий Шакун, предположив, что это могло быть отвлекающим маневром.
В прошлый четверг с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей - 10-летнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в четверг ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
Кадр видео ФСБ из Брянской области
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"В то время когда нападали (на Любечане и Сушаны - ред.), было шесть прилетов на окраине нашего села. А потом стало известно, что в то же время было нападение. Наверное, хотели отвлечь", - рассказал Шакун.
Он рассказал, что их село находится в порядка двух километрах от границы с Украиной.
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УкраинаВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Брянская областьКлимовский район
 
 
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