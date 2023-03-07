https://ria.ru/20230307/blagoustroystvo-1856429414.html

Воробьев: работы по благоустройству 5 парков Подмосковья завершатся к осени

Воробьев: работы по благоустройству 5 парков Подмосковья завершатся к осени - РИА Новости, 07.03.2023

Воробьев: работы по благоустройству 5 парков Подмосковья завершатся к осени

Работу по благоустройству пяти парков Московской области завершатся к осени, также начнут приводить в порядок ещё семь парков области, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T15:53

2023-03-07T15:53

2023-03-07T15:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Работу по благоустройству пяти парков Московской области завершатся к осени, также начнут приводить в порядок ещё семь парков области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. "В 5 лесопарках к осени завершим работы… Еще 7 начнем проектировать и приводить в порядок в этом году", - написал Воробьёв в своём телеграм-канале. Губернатор поделился, что работы завершат, в частности, в Видновском лесу в Ленинском городском округе и в лесопарке Павловская слобода в Истре, а начнут в том числе в Химкинском лесу и лесопарке Победа в Коломне. Воробьёв отметил, что в 2022 году во Фрязине, где он сегодня пообщался с местными, привели в порядок зону отдыха на озере Большое, а по просьбе жителей улицы Комсомольская и Дудкина в центре города и площадь перед ДК сделали зеленее и комфортнее. Губернатор уточнил, что работы по благоустройству продолжатся и в этом году. "Еще один важный проект – благоустройство Фрязинского лесопарка. Это одно из самых любимых мест для горожан. Здесь мы оборудуем пешеходные и велодорожки, зимой накатаем лыжню, установим детскую и спортивную площадки. Все работы завершим к 1 сентября", - рассказал Воробьёв.

https://realty.ria.ru/20230210/blagoustroystvo-1851133493.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев