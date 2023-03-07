Рейтинг@Mail.ru
Воробьев: работы по благоустройству 5 парков Подмосковья завершатся к осени - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
15:53 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/blagoustroystvo-1856429414.html
Воробьев: работы по благоустройству 5 парков Подмосковья завершатся к осени
Воробьев: работы по благоустройству 5 парков Подмосковья завершатся к осени - РИА Новости, 07.03.2023
Воробьев: работы по благоустройству 5 парков Подмосковья завершатся к осени
Работу по благоустройству пяти парков Московской области завершатся к осени, также начнут приводить в порядок ещё семь парков области, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T15:53
2023-03-07T15:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799303935_1:0:1144:643_1920x0_80_0_0_3765369cc8cc790a785a1f7860744319.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Работу по благоустройству пяти парков Московской области завершатся к осени, также начнут приводить в порядок ещё семь парков области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. "В 5 лесопарках к осени завершим работы… Еще 7 начнем проектировать и приводить в порядок в этом году", - написал Воробьёв в своём телеграм-канале. Губернатор поделился, что работы завершат, в частности, в Видновском лесу в Ленинском городском округе и в лесопарке Павловская слобода в Истре, а начнут в том числе в Химкинском лесу и лесопарке Победа в Коломне. Воробьёв отметил, что в 2022 году во Фрязине, где он сегодня пообщался с местными, привели в порядок зону отдыха на озере Большое, а по просьбе жителей улицы Комсомольская и Дудкина в центре города и площадь перед ДК сделали зеленее и комфортнее. Губернатор уточнил, что работы по благоустройству продолжатся и в этом году. "Еще один важный проект – благоустройство Фрязинского лесопарка. Это одно из самых любимых мест для горожан. Здесь мы оборудуем пешеходные и велодорожки, зимой накатаем лыжню, установим детскую и спортивную площадки. Все работы завершим к 1 сентября", - рассказал Воробьёв.
https://realty.ria.ru/20230210/blagoustroystvo-1851133493.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799303935_161:0:1018:643_1920x0_80_0_0_6501db4ff51862fd0b04a217b75e81c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Воробьев: работы по благоустройству 5 парков Подмосковья завершатся к осени

© Фото : Правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Работу по благоустройству пяти парков Московской области завершатся к осени, также начнут приводить в порядок ещё семь парков области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
"В 5 лесопарках к осени завершим работы… Еще 7 начнем проектировать и приводить в порядок в этом году", - написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Губернатор поделился, что работы завершат, в частности, в Видновском лесу в Ленинском городском округе и в лесопарке Павловская слобода в Истре, а начнут в том числе в Химкинском лесу и лесопарке Победа в Коломне.
Воробьёв отметил, что в 2022 году во Фрязине, где он сегодня пообщался с местными, привели в порядок зону отдыха на озере Большое, а по просьбе жителей улицы Комсомольская и Дудкина в центре города и площадь перед ДК сделали зеленее и комфортнее. Губернатор уточнил, что работы по благоустройству продолжатся и в этом году.
"Еще один важный проект – благоустройство Фрязинского лесопарка. Это одно из самых любимых мест для горожан. Здесь мы оборудуем пешеходные и велодорожки, зимой накатаем лыжню, установим детскую и спортивную площадки. Все работы завершим к 1 сентября", - рассказал Воробьёв.
Открытие Павшинского пешеходного моста - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Второй этап благоустройства набережной в Павшинской пойме начнется весной
10 февраля, 13:46
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала