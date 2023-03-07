https://ria.ru/20230307/bespilotniki-1856436230.html

В Пензенской области запретили использовать беспилотники

В Пензенской области запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 07.03.2023

В Пензенской области запретили использовать беспилотники

Запрет на использование беспилотных воздушных судов ввели в Пензенской области, сообщило министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T16:19

2023-03-07T16:19

2023-03-07T16:19

пензенская область

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САРАТОВ, 7 мар - РИА Новости. Запрет на использование беспилотных воздушных судов ввели в Пензенской области, сообщило министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей региона. "На основании решения оперативного штаба Пензенской области указом главы региона от 6 марта 2023 года на территории области запрещено использование беспилотных воздушных судов... Запрет установлен на срок до снятия режима "Уровень базовой готовности", - говорится в сообщении. Исключение сделано для беспилотников, используемых органами государственной власти и местного самоуправления и подведомственными им организациями в рамках возложенных функций, а также иными организациями и физическими лицами, которые имеют договорные отношения с органами власти и подведомственными им организациями.

https://ria.ru/20230302/bespilotniki-1855462586.html

пензенская область

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пензенская область