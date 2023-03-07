https://ria.ru/20230307/bespilotnik-1856408316.html

Белорусские пограничники перехватили беспилотник возле границы с Польшей

Белорусские пограничники перехватили беспилотник возле границы с Польшей - РИА Новости, 07.03.2023

Белорусские пограничники перехватили беспилотник возле границы с Польшей

Белорусские пограничники перехватили беспилотник недалеко от границы с Польшей, сообщила пресс-служба республиканского Госпогранкомитета. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T14:52

2023-03-07T14:52

2023-03-07T15:42

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МИНСК, 7 мар — РИА Новости. Белорусские пограничники перехватили беспилотник недалеко от границы с Польшей, сообщила пресс-служба республиканского Госпогранкомитета. Оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего: круг причастных к инциденту, а также маршрут дрона.Ранее в белорусском Госпогранкомитете неоднократно сообщали о перехвате украинских разведывательных беспилотников, оборудованных видеокамерами. Дроны залетали на территорию республики и проводили съемку.Такие инциденты происходили 9 февраля, 1 декабря, 2 и 16 ноября.

https://ria.ru/20230307/dron-1856385417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, белоруссия