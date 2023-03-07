https://ria.ru/20230307/bespilotnik-1856408316.html
Белорусские пограничники перехватили беспилотник возле границы с Польшей
Белорусские пограничники перехватили беспилотник возле границы с Польшей - РИА Новости, 07.03.2023
Белорусские пограничники перехватили беспилотник возле границы с Польшей
Белорусские пограничники перехватили беспилотник недалеко от границы с Польшей, сообщила пресс-служба республиканского Госпогранкомитета. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T14:52
2023-03-07T14:52
2023-03-07T15:42
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МИНСК, 7 мар — РИА Новости. Белорусские пограничники перехватили беспилотник недалеко от границы с Польшей, сообщила пресс-служба республиканского Госпогранкомитета. Оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего: круг причастных к инциденту, а также маршрут дрона.Ранее в белорусском Госпогранкомитете неоднократно сообщали о перехвате украинских разведывательных беспилотников, оборудованных видеокамерами. Дроны залетали на территорию республики и проводили съемку.Такие инциденты происходили 9 февраля, 1 декабря, 2 и 16 ноября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, белоруссия
В мире, Польша, Белоруссия
Белорусские пограничники перехватили беспилотник возле границы с Польшей
Белорусские пограничники задержали беспилотник, летавший возле границы с Польшей
МИНСК, 7 мар — РИА Новости.
Белорусские пограничники перехватили беспилотник недалеко от границы с Польшей, сообщила пресс-служба
республиканского Госпогранкомитета.
«
"Инцидент произошел на белорусско-польской границе в ночь с 6 на 7 марта. Чтобы остаться незамеченными, злоумышленники запускали аппарат на некотором удалении от границы. Однако пограничникам удалось задержать и летательный аппарат, и операторов полета", — говорится в сообщении.
Оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего: круг причастных к инциденту, а также маршрут дрона.
Ранее в белорусском Госпогранкомитете неоднократно сообщали о перехвате украинских разведывательных беспилотников, оборудованных видеокамерами. Дроны залетали на территорию республики и проводили съемку.
Такие инциденты происходили 9 февраля, 1 декабря, 2 и 16 ноября.
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