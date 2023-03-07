Рейтинг@Mail.ru
Белорусские пограничники перехватили беспилотник возле границы с Польшей - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 07.03.2023 (обновлено: 15:42 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/bespilotnik-1856408316.html
Белорусские пограничники перехватили беспилотник возле границы с Польшей
Белорусские пограничники перехватили беспилотник возле границы с Польшей - РИА Новости, 07.03.2023
Белорусские пограничники перехватили беспилотник возле границы с Польшей
Белорусские пограничники перехватили беспилотник недалеко от границы с Польшей, сообщила пресс-служба республиканского Госпогранкомитета. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T14:52
2023-03-07T15:42
в мире
польша
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856423418_27:120:1211:786_1920x0_80_0_0_257879d17201438d980ed3ee9d04945e.jpg
МИНСК, 7 мар — РИА Новости. Белорусские пограничники перехватили беспилотник недалеко от границы с Польшей, сообщила пресс-служба республиканского Госпогранкомитета. Оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего: круг причастных к инциденту, а также маршрут дрона.Ранее в белорусском Госпогранкомитете неоднократно сообщали о перехвате украинских разведывательных беспилотников, оборудованных видеокамерами. Дроны залетали на территорию республики и проводили съемку.Такие инциденты происходили 9 февраля, 1 декабря, 2 и 16 ноября.
https://ria.ru/20230307/dron-1856385417.html
польша
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856423418_137:78:1081:786_1920x0_80_0_0_85a693a90afad4e5a4d38ac07779c10b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, белоруссия
В мире, Польша, Белоруссия
Белорусские пограничники перехватили беспилотник возле границы с Польшей

Белорусские пограничники задержали беспилотник, летавший возле границы с Польшей

© Пограничный комитет Беларуси/TelegramБеспилотник, задержанный белорусскими пограничниками в районе границы с Польшей
Беспилотник, задержанный белорусскими пограничниками в районе границы с Польшей
© Пограничный комитет Беларуси/Telegram
Беспилотник, задержанный белорусскими пограничниками в районе границы с Польшей
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 мар — РИА Новости. Белорусские пограничники перехватили беспилотник недалеко от границы с Польшей, сообщила пресс-служба республиканского Госпогранкомитета.
«

"Инцидент произошел на белорусско-польской границе в ночь с 6 на 7 марта. Чтобы остаться незамеченными, злоумышленники запускали аппарат на некотором удалении от границы. Однако пограничникам удалось задержать и летательный аппарат, и операторов полета", — говорится в сообщении.

Оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего: круг причастных к инциденту, а также маршрут дрона.
Ранее в белорусском Госпогранкомитете неоднократно сообщали о перехвате украинских разведывательных беспилотников, оборудованных видеокамерами. Дроны залетали на территорию республики и проводили съемку.
Такие инциденты происходили 9 февраля, 1 декабря, 2 и 16 ноября.
Самолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Лукашенко: примененный при атаке на А-50 дрон был продан в США
Вчера, 14:05
 
В миреПольшаБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала