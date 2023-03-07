https://ria.ru/20230307/bayden-1856270531.html

Новый "байденизм" довел австралийскую журналистку

Новый "байденизм" довел австралийскую журналистку - РИА Новости, 07.03.2023

Новый "байденизм" довел австралийскую журналистку

Ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи отреагировала на рассказ президента США Джо Байдена о медсестре, шептавшей ему на ухо после операции, заявив,... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T07:37

2023-03-07T07:37

2023-03-07T10:50

сша

в мире

джо байден

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи отреагировала на рассказ президента США Джо Байдена о медсестре, шептавшей ему на ухо после операции, заявив, что "сдалась" и более не будет "расшифровывать" высказывания американского лидера.Недавно Байден рассказал историю о том, как медсестра после трепанации черепа делала для него "то, чему не учат в медшколах": дула на него и шептала ему на ухо, чтобы он чувствовал "человеческую связь"."Что, черт возьми, все это значило? Самое безумное, что это не первый раз, когда он заговорил о том, что медсестры дуют на него", — отметила Панахи, напомнив, как во время президентской кампании 2020 года Байден рассказывал, как медсестра после операции "дула ему в нос".Далее в эфире была продемонстрирована еще одна известная оговорка американского президента, связанная с его женой Джилл. Тогда он заявил, что якобы познакомился с супругой, когда ей было 12 лет, в то время как ему исполнилось 30, хотя разница в возрасте между четой Байденов составляет девять лет.После этого Панахи обратилась к соведущему, выразив надежду, что тот все же докопается до сути этого "маленького байденизма". "Потому что я официально сдаюсь, я больше не буду пытаться расшифровать то, что пытается донести худший на памяти поколения президент. С меня хватит, я — все", — резюмировала журналистка.Байден, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, часто становится поводом для шуток из-за оговорок или забывчивости. Иногда он путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда глава государства прибегал к помощи окружающих в поисках выхода со сцены. Также президент США оступался на лестницах и трапах самолета, падал с велосипеда, оборачивался для рукопожатия к пустоте.

https://ria.ru/20230307/bayden-1856264440.html

https://ria.ru/20230228/bayden-1854746407.html

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сша, в мире, джо байден