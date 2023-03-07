Рейтинг@Mail.ru
Новый "байденизм" довел австралийскую журналистку - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:37 07.03.2023 (обновлено: 10:50 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/bayden-1856270531.html
Новый "байденизм" довел австралийскую журналистку
Новый "байденизм" довел австралийскую журналистку - РИА Новости, 07.03.2023
Новый "байденизм" довел австралийскую журналистку
Ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи отреагировала на рассказ президента США Джо Байдена о медсестре, шептавшей ему на ухо после операции, заявив,... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T07:37
2023-03-07T10:50
сша
в мире
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853614565_536:347:3077:1776_1920x0_80_0_0_191cc352809e5002c335ef70a6dff559.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи отреагировала на рассказ президента США Джо Байдена о медсестре, шептавшей ему на ухо после операции, заявив, что "сдалась" и более не будет "расшифровывать" высказывания американского лидера.Недавно Байден рассказал историю о том, как медсестра после трепанации черепа делала для него "то, чему не учат в медшколах": дула на него и шептала ему на ухо, чтобы он чувствовал "человеческую связь"."Что, черт возьми, все это значило? Самое безумное, что это не первый раз, когда он заговорил о том, что медсестры дуют на него", — отметила Панахи, напомнив, как во время президентской кампании 2020 года Байден рассказывал, как медсестра после операции "дула ему в нос".Далее в эфире была продемонстрирована еще одна известная оговорка американского президента, связанная с его женой Джилл. Тогда он заявил, что якобы познакомился с супругой, когда ей было 12 лет, в то время как ему исполнилось 30, хотя разница в возрасте между четой Байденов составляет девять лет.После этого Панахи обратилась к соведущему, выразив надежду, что тот все же докопается до сути этого "маленького байденизма". "Потому что я официально сдаюсь, я больше не буду пытаться расшифровать то, что пытается донести худший на памяти поколения президент. С меня хватит, я — все", — резюмировала журналистка.Байден, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, часто становится поводом для шуток из-за оговорок или забывчивости. Иногда он путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда глава государства прибегал к помощи окружающих в поисках выхода со сцены. Также президент США оступался на лестницах и трапах самолета, падал с велосипеда, оборачивался для рукопожатия к пустоте.
https://ria.ru/20230307/bayden-1856264440.html
https://ria.ru/20230228/bayden-1854746407.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853614565_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e820872bd18d021d30af3d14e8792e6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, джо байден
США, В мире, Джо Байден
Новый "байденизм" довел австралийскую журналистку

Ведущая Sky News Панахи "сдалась" после очередного рассказа Байдена о своем прошлом

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи отреагировала на рассказ президента США Джо Байдена о медсестре, шептавшей ему на ухо после операции, заявив, что "сдалась" и более не будет "расшифровывать" высказывания американского лидера.
Недавно Байден рассказал историю о том, как медсестра после трепанации черепа делала для него "то, чему не учат в медшколах": дула на него и шептала ему на ухо, чтобы он чувствовал "человеческую связь".
Президент США Джо Байден слушает выступление первой леди Джилл Байден - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Американцы заподозрили неладное после заявления жены Байдена
04:36
"Что, черт возьми, все это значило? Самое безумное, что это не первый раз, когда он заговорил о том, что медсестры дуют на него", — отметила Панахи, напомнив, как во время президентской кампании 2020 года Байден рассказывал, как медсестра после операции "дула ему в нос".
Далее в эфире была продемонстрирована еще одна известная оговорка американского президента, связанная с его женой Джилл. Тогда он заявил, что якобы познакомился с супругой, когда ей было 12 лет, в то время как ему исполнилось 30, хотя разница в возрасте между четой Байденов составляет девять лет.
После этого Панахи обратилась к соведущему, выразив надежду, что тот все же докопается до сути этого "маленького байденизма". "Потому что я официально сдаюсь, я больше не буду пытаться расшифровать то, что пытается донести худший на памяти поколения президент. С меня хватит, я — все", — резюмировала журналистка.
Байден, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, часто становится поводом для шуток из-за оговорок или забывчивости. Иногда он путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда глава государства прибегал к помощи окружающих в поисках выхода со сцены. Также президент США оступался на лестницах и трапах самолета, падал с велосипеда, оборачивался для рукопожатия к пустоте.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Экс-врач Белого дома предупредил об опасности Байдена
28 февраля, 04:04
 
СШАВ миреДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала