https://ria.ru/20230307/bayden-1856270531.html
Новый "байденизм" довел австралийскую журналистку
Новый "байденизм" довел австралийскую журналистку - РИА Новости, 07.03.2023
Новый "байденизм" довел австралийскую журналистку
Ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи отреагировала на рассказ президента США Джо Байдена о медсестре, шептавшей ему на ухо после операции, заявив,... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T07:37
2023-03-07T07:37
2023-03-07T10:50
сша
в мире
джо байден
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи отреагировала на рассказ президента США Джо Байдена о медсестре, шептавшей ему на ухо после операции, заявив, что "сдалась" и более не будет "расшифровывать" высказывания американского лидера.Недавно Байден рассказал историю о том, как медсестра после трепанации черепа делала для него "то, чему не учат в медшколах": дула на него и шептала ему на ухо, чтобы он чувствовал "человеческую связь"."Что, черт возьми, все это значило? Самое безумное, что это не первый раз, когда он заговорил о том, что медсестры дуют на него", — отметила Панахи, напомнив, как во время президентской кампании 2020 года Байден рассказывал, как медсестра после операции "дула ему в нос".Далее в эфире была продемонстрирована еще одна известная оговорка американского президента, связанная с его женой Джилл. Тогда он заявил, что якобы познакомился с супругой, когда ей было 12 лет, в то время как ему исполнилось 30, хотя разница в возрасте между четой Байденов составляет девять лет.После этого Панахи обратилась к соведущему, выразив надежду, что тот все же докопается до сути этого "маленького байденизма". "Потому что я официально сдаюсь, я больше не буду пытаться расшифровать то, что пытается донести худший на памяти поколения президент. С меня хватит, я — все", — резюмировала журналистка.Байден, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, часто становится поводом для шуток из-за оговорок или забывчивости. Иногда он путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда глава государства прибегал к помощи окружающих в поисках выхода со сцены. Также президент США оступался на лестницах и трапах самолета, падал с велосипеда, оборачивался для рукопожатия к пустоте.
https://ria.ru/20230307/bayden-1856264440.html
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сша, в мире, джо байден
Новый "байденизм" довел австралийскую журналистку
Ведущая Sky News Панахи "сдалась" после очередного рассказа Байдена о своем прошлом
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
Ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи отреагировала
на рассказ президента США Джо Байдена о медсестре, шептавшей ему на ухо после операции, заявив, что "сдалась" и более не будет "расшифровывать" высказывания американского лидера.
Недавно Байден
рассказал историю о том, как медсестра после трепанации черепа делала для него "то, чему не учат в медшколах": дула на него и шептала ему на ухо, чтобы он чувствовал "человеческую связь".
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"Что, черт возьми, все это значило? Самое безумное, что это не первый раз, когда он заговорил о том, что медсестры дуют на него", — отметила Панахи, напомнив, как во время президентской кампании 2020 года Байден рассказывал, как медсестра после операции "дула ему в нос".
Далее в эфире была продемонстрирована еще одна известная оговорка американского президента, связанная с его женой Джилл. Тогда он заявил, что якобы познакомился с супругой, когда ей было 12 лет, в то время как ему исполнилось 30, хотя разница в возрасте между четой Байденов составляет девять лет.
После этого Панахи обратилась к соведущему, выразив надежду, что тот все же докопается до сути этого "маленького байденизма". "Потому что я официально сдаюсь, я больше не буду пытаться расшифровать то, что пытается донести худший на памяти поколения президент. С меня хватит, я — все", — резюмировала журналистка.
Байден, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, часто становится поводом для шуток из-за оговорок или забывчивости. Иногда он путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда глава государства прибегал к помощи окружающих в поисках выхода со сцены. Также президент США оступался на лестницах и трапах самолета, падал с велосипеда, оборачивался для рукопожатия к пустоте.
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