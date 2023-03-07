https://ria.ru/20230307/avdeevka-1856260308.html
Жители Донецка сообщили об активизации боев на авдеевском направлении
Жители Донецка сообщили об активизации боев на авдеевском направлении - РИА Новости, 07.03.2023
Жители Донецка сообщили об активизации боев на авдеевском направлении
Жители Донецка и окрестных населенных пунктов сообщают об активизации боев на авдеевском направлении: в последнее время в районе авдеевской промзоны слышна... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T02:03
2023-03-07T02:03
2023-03-07T09:16
специальная военная операция на украине
донецк
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Жители Донецка и окрестных населенных пунктов сообщают об активизации боев на авдеевском направлении: в последнее время в районе авдеевской промзоны слышна работа российской артиллерии и авиации, а также стрелковые бои. Корреспондент РИА Новости побывал на этом направлении и сам стал свидетелем непрекращающихся артиллерийских дуэлей, работы ПВО, слышны и звуки стрелковых боев. В течение последних нескольких месяцев бои такой интенсивности не были актуальны для этого региона и ограничивались в основном позиционным противостоянием и локальными сражениями за отдельные населенные пункты вроде Опытного и Водяного.
https://ria.ru/20230307/ssha-1856259225.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Жители Донецка об активизации боев на Авдеевском направлении
Жители Донецка и окрестностей сообщают об активизации боев на авдеевском направлении: в последнее время в районе авдеевской промзоны слышна постоянная работа российской артиллерии и авиации, а также стрелковые бои. Корреспондент РИА Новости побывал на этом направлении и сам стал свидетелем непрекращающихся артиллерийских дуэлей, работы ПВО, слышен и стрелковый бой.
2023-03-07T02:03
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РИА Новости
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РИА Новости
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донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецк
Жители Донецка сообщили об активизации боев на авдеевском направлении
Жители Донецка и окрестностей сообщили об активизации боев на авдеевском направлении
ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Жители Донецка и окрестных населенных пунктов сообщают об активизации боев на авдеевском направлении: в последнее время в районе авдеевской промзоны слышна работа российской артиллерии и авиации, а также стрелковые бои.
Корреспондент РИА Новости побывал на этом направлении и сам стал свидетелем непрекращающихся артиллерийских дуэлей, работы ПВО, слышны и звуки стрелковых боев.
В течение последних нескольких месяцев бои такой интенсивности не были актуальны для этого региона и ограничивались в основном позиционным противостоянием и локальными сражениями за отдельные населенные пункты вроде Опытного и Водяного.
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