https://ria.ru/20230307/avdeevka-1856260308.html

Жители Донецка сообщили об активизации боев на авдеевском направлении

Жители Донецка сообщили об активизации боев на авдеевском направлении - РИА Новости, 07.03.2023

Жители Донецка сообщили об активизации боев на авдеевском направлении

Жители Донецка и окрестных населенных пунктов сообщают об активизации боев на авдеевском направлении: в последнее время в районе авдеевской промзоны слышна... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T02:03

2023-03-07T02:03

2023-03-07T09:16

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Жители Донецка и окрестных населенных пунктов сообщают об активизации боев на авдеевском направлении: в последнее время в районе авдеевской промзоны слышна работа российской артиллерии и авиации, а также стрелковые бои. Корреспондент РИА Новости побывал на этом направлении и сам стал свидетелем непрекращающихся артиллерийских дуэлей, работы ПВО, слышны и звуки стрелковых боев. В течение последних нескольких месяцев бои такой интенсивности не были актуальны для этого региона и ограничивались в основном позиционным противостоянием и локальными сражениями за отдельные населенные пункты вроде Опытного и Водяного.

https://ria.ru/20230307/ssha-1856259225.html

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Жители Донецка об активизации боев на Авдеевском направлении Жители Донецка и окрестностей сообщают об активизации боев на авдеевском направлении: в последнее время в районе авдеевской промзоны слышна постоянная работа российской артиллерии и авиации, а также стрелковые бои. Корреспондент РИА Новости побывал на этом направлении и сам стал свидетелем непрекращающихся артиллерийских дуэлей, работы ПВО, слышен и стрелковый бой. 2023-03-07T02:03 true PT0M50S

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