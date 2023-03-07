https://ria.ru/20230307/avdeevka-1856258279.html

Реактивный дивизион "Корса" отрезает ВСУ в Авдеевке от путей снабжения

Реактивный дивизион "Корса" отрезает ВСУ в Авдеевке от путей снабжения - РИА Новости, 07.03.2023

Реактивный дивизион "Корса" отрезает ВСУ в Авдеевке от путей снабжения

Реактивный дивизион "Корса" отрезает части украинских войск в Авдеевке, расположенной в ДНР, от путей снабжения, чтобы вызвать снарядный голод и нехватку... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T01:03

2023-03-07T01:03

2023-03-07T09:56

специальная военная операция на украине

киев

константиновка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Реактивный дивизион "Корса" отрезает части украинских войск в Авдеевке, расположенной в ДНР, от путей снабжения, чтобы вызвать снарядный голод и нехватку личного состава.Командир взвода с позывным "Игнат" сообщил РИА Новости, что дивизион, в частности его подразделение, наносит огневое поражение по местам скопления резервов и пунктам постоянной дислокации и накопления бронетехники."Из Константиновки происходят логистические поставки боеприпасов и личного состава, доставка резервов на авдеевское направление. Поэтому нам важно перерезать эту трассу, это направление... Так как сейчас распутица, плюсовая температура, в полях грязь, доставка БК (боекомплекта - ред.) идет только по твердому покрытию, по дорогам, по асфальту", - рассказал собеседник агентства.Таким образом, объяснил он, важно перерезать эти коммуникации. "Поэтому наша основная задача — установить полный огневой контроль над трассой, над всеми прилегающими дорогами", - заключил "Игнат".Авдеевка — хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка.

https://radiosputnik.ria.ru/20230226/avdeevka-udar-1854424332.html

киев

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Командир "Корсы" об ударах по скоплению украинской бронетехники и пунктах дислокации ВСУ Реактивный дивизион "Корса" отрезает части украинских войск в Авдеевке ДНР от путей снабжения, чтобы вызвать снарядный голод и нехватку личного состава. Командир взвода с позывным "Игнат" сообщил РИА Новости, что дивизион, в частности его подразделение, бьет по местам скопления резервов и пунктам постоянной дислокации и накопления украинской бронетехники. 2023-03-07T01:03 true PT0M55S

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киев, константиновка, донецкая народная республика