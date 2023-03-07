https://ria.ru/20230307/ataki-1856498437.html

Германия приняла к сведению сообщения СМИ по атакам на "Северные потоки"

Германия приняла к сведению сообщения СМИ по атакам на "Северные потоки" - РИА Новости, 07.03.2023

Германия приняла к сведению сообщения СМИ по атакам на "Северные потоки"

Правительство Германии приняло к сведению сообщение газеты New York Times о вероятной причастности к атакам на "Северные потоки" проукраинской группы, сообщили... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T20:36

2023-03-07T20:36

2023-03-07T20:36

германия

в мире

авария на "северных потоках"

украина

оон

швеция

дания

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БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Правительство Германии приняло к сведению сообщение газеты New York Times о вероятной причастности к атакам на "Северные потоки" проукраинской группы, сообщили РИА Новости в кабмине.New York Times написала во вторник со ссылкой на американских чиновников, что новые разведданные дают основание предположить, что теракты на "Северных потоках" совершила некая проукраинская группировка.Спикер правительства также отметил, что прокуратура Германии расследует это дело с начала октября 2022 года, и тем самым в этом деле является вышестоящим ведомством."Кроме того, расследования взрывов продолжаются в Швеции и Дании под эгидой их властей. Несколько дней назад Швеция, Дания и Германия проинформировали Совет Безопасности ООН о том, что расследования продолжаются и что окончательного результата еще нет", - добавил спикер правительства.

https://ria.ru/20230307/potok-1856488083.html

германия

украина

швеция

дания

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германия, в мире, авария на "северных потоках", украина, оон, швеция, дания