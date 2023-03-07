Рейтинг@Mail.ru
Германия приняла к сведению сообщения СМИ по атакам на "Северные потоки" - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:36 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/ataki-1856498437.html
Германия приняла к сведению сообщения СМИ по атакам на "Северные потоки"
Германия приняла к сведению сообщения СМИ по атакам на "Северные потоки" - РИА Новости, 07.03.2023
Германия приняла к сведению сообщения СМИ по атакам на "Северные потоки"
Правительство Германии приняло к сведению сообщение газеты New York Times о вероятной причастности к атакам на "Северные потоки" проукраинской группы, сообщили... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T20:36
2023-03-07T20:36
германия
в мире
авария на "северных потоках"
украина
оон
швеция
дания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1f17486992c0b9e1632712ef89a49c1a.jpg
БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Правительство Германии приняло к сведению сообщение газеты New York Times о вероятной причастности к атакам на "Северные потоки" проукраинской группы, сообщили РИА Новости в кабмине.New York Times написала во вторник со ссылкой на американских чиновников, что новые разведданные дают основание предположить, что теракты на "Северных потоках" совершила некая проукраинская группировка.Спикер правительства также отметил, что прокуратура Германии расследует это дело с начала октября 2022 года, и тем самым в этом деле является вышестоящим ведомством."Кроме того, расследования взрывов продолжаются в Швеции и Дании под эгидой их властей. Несколько дней назад Швеция, Дания и Германия проинформировали Совет Безопасности ООН о том, что расследования продолжаются и что окончательного результата еще нет", - добавил спикер правительства.
https://ria.ru/20230307/potok-1856488083.html
германия
украина
швеция
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c4fd06fa0feaf45a1ec2828615ec86db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, в мире, авария на "северных потоках", украина, оон, швеция, дания
Германия, В мире, Авария на "Северных потоках", Украина, ООН, Швеция, Дания
Германия приняла к сведению сообщения СМИ по атакам на "Северные потоки"

ФРГ ознакомилась с данными о причастности проукраинской группы к ЧП на "Северных потоках"

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Правительство Германии приняло к сведению сообщение газеты New York Times о вероятной причастности к атакам на "Северные потоки" проукраинской группы, сообщили РИА Новости в кабмине.
New York Times написала во вторник со ссылкой на американских чиновников, что новые разведданные дают основание предположить, что теракты на "Северных потоках" совершила некая проукраинская группировка.
«
"Федеральное правительство приняло к сведению недавнее сообщение New York Times", - сообщили в немецком правительстве на запрос РИА Новости.
Спикер правительства также отметил, что прокуратура Германии расследует это дело с начала октября 2022 года, и тем самым в этом деле является вышестоящим ведомством.
"Кроме того, расследования взрывов продолжаются в Швеции и Дании под эгидой их властей. Несколько дней назад Швеция, Дания и Германия проинформировали Совет Безопасности ООН о том, что расследования продолжаются и что окончательного результата еще нет", - добавил спикер правительства.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Журналист Херш рассмеялся, говоря о публикации NYT о "Северных потоках"
Вчера, 19:22
 
ГерманияВ миреАвария на "Северных потоках"УкраинаООНШвецияДания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала