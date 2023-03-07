Лукашенко рассказал, как авторы атаки на А-50 управляли исполнителем
Лукашенко: авторы атаки на А-50 использовали программу ЦРУ для контроля исполнителя
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал предположение, что разработчиками атаки на российский ДРЛО А-50 могла использоваться созданная ЦРУ программа для контроля за исполнителем диверсии.
Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что в результате диверсии самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ произвести замену самолета.
"Они создали ему (диверсанту – ред.) специальную программу, скорее всего ЦРУшники - американцы ему вручили специальные телефоны, по которым они (авторы атаки – ред.) отслеживали каждый его шаг в аудио- и видеорежиме. Они видели, куда он перемещается, с кем он встречается и разговаривает и так далее. Потом параллельный телефон. Это очень важно, второе, что меня удивило. Там мы немножко прокололись, когда он оставил этот телефон, нам это было неизвестно, незнакомо, в квартире, взял параллельный телефон, и уже они им управляли по этому телефону", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии во вторник.
Он добавил, что "это приказ был СБУшников". "Когда мы зайдем в эту квартиру по следам - они сразу нас увидят. Так и произошло. В этот момент я уже, честно говоря, будучи в Китае (во время госвизита в КНР – ред.), начал сомневаться после вашего доклада (белорусских правоохранителей – ред.), что мы его (диверсанта – ред.) быстро найдем", - сказал глава Белоруссии.