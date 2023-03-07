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Лукашенко рассказал, как авторы атаки на А-50 управляли исполнителем - РИА Новости, 07.03.2023
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15:49 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/ataka-1856428329.html
Лукашенко рассказал, как авторы атаки на А-50 управляли исполнителем
Лукашенко рассказал, как авторы атаки на А-50 управляли исполнителем - РИА Новости, 07.03.2023
Лукашенко рассказал, как авторы атаки на А-50 управляли исполнителем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал предположение, что разработчиками атаки на российский ДРЛО А-50 могла использоваться созданная ЦРУ программа... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T15:49
2023-03-07T15:49
в мире
белоруссия
технологии
китай
киев
александр лукашенко
центральное разведывательное управление (цру)
служба безопасности украины
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МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал предположение, что разработчиками атаки на российский ДРЛО А-50 могла использоваться созданная ЦРУ программа для контроля за исполнителем диверсии. Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что в результате диверсии самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ произвести замену самолета. "Они создали ему (диверсанту – ред.) специальную программу, скорее всего ЦРУшники - американцы ему вручили специальные телефоны, по которым они (авторы атаки – ред.) отслеживали каждый его шаг в аудио- и видеорежиме. Они видели, куда он перемещается, с кем он встречается и разговаривает и так далее. Потом параллельный телефон. Это очень важно, второе, что меня удивило. Там мы немножко прокололись, когда он оставил этот телефон, нам это было неизвестно, незнакомо, в квартире, взял параллельный телефон, и уже они им управляли по этому телефону", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии во вторник. Он добавил, что "это приказ был СБУшников". "Когда мы зайдем в эту квартиру по следам - они сразу нас увидят. Так и произошло. В этот момент я уже, честно говоря, будучи в Китае (во время госвизита в КНР – ред.), начал сомневаться после вашего доклада (белорусских правоохранителей – ред.), что мы его (диверсанта – ред.) быстро найдем", - сказал глава Белоруссии.
https://ria.ru/20230307/dron-1856385417.html
https://ria.ru/20230307/lukashenko-1856371267.html
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в мире, белоруссия, технологии, китай, киев, александр лукашенко, центральное разведывательное управление (цру), служба безопасности украины, а-50
В мире, Белоруссия, Технологии, Китай, Киев, Александр Лукашенко, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Служба безопасности Украины, А-50
Лукашенко рассказал, как авторы атаки на А-50 управляли исполнителем

Лукашенко: авторы атаки на А-50 использовали программу ЦРУ для контроля исполнителя

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал предположение, что разработчиками атаки на российский ДРЛО А-50 могла использоваться созданная ЦРУ программа для контроля за исполнителем диверсии.
Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что в результате диверсии самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ произвести замену самолета.
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"Они создали ему (диверсанту – ред.) специальную программу, скорее всего ЦРУшники - американцы ему вручили специальные телефоны, по которым они (авторы атаки – ред.) отслеживали каждый его шаг в аудио- и видеорежиме. Они видели, куда он перемещается, с кем он встречается и разговаривает и так далее. Потом параллельный телефон. Это очень важно, второе, что меня удивило. Там мы немножко прокололись, когда он оставил этот телефон, нам это было неизвестно, незнакомо, в квартире, взял параллельный телефон, и уже они им управляли по этому телефону", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии во вторник.
Он добавил, что "это приказ был СБУшников". "Когда мы зайдем в эту квартиру по следам - они сразу нас увидят. Так и произошло. В этот момент я уже, честно говоря, будучи в Китае (во время госвизита в КНР – ред.), начал сомневаться после вашего доклада (белорусских правоохранителей – ред.), что мы его (диверсанта – ред.) быстро найдем", - сказал глава Белоруссии.
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В миреБелоруссияТехнологииКитайКиевАлександр ЛукашенкоЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Служба безопасности УкраиныА-50
 
 
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