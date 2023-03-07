https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856320400.html

Небольшие группы украинских войск хаотично отступают из Артемовска

Небольшие группы украинских войск хаотично отступают из Артемовска - РИА Новости, 07.03.2023

Небольшие группы украинских войск хаотично отступают из Артемовска

Идет хаотичное отступление небольших групп украинских войск из Артемовска, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T11:34

2023-03-07T11:34

2023-03-07T11:35

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

безопасность

ян гагин

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Идет хаотичное отступление небольших групп украинских войск из Артемовска, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Сейчас мы наблюдаем хаотичное отступление различных малых групп по тем самым проселочным дорогам, при этом несут потери либо сдаются в плен", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24". Ранее агентство Франс Пресс пообщалось с украинским солдатом и узнало, что украинские подразделения отступают маленькими группами от Артемовска, единственный путь лежит через разбитые дороги, ведущие к Часову Яру; если танки застрянут там, они могут стать мишенью для артиллерийского огня. Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856298706.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

артемовск, донецкая народная республика, безопасность, ян гагин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр