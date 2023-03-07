https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856320400.html
Небольшие группы украинских войск хаотично отступают из Артемовска
Небольшие группы украинских войск хаотично отступают из Артемовска - РИА Новости, 07.03.2023
Небольшие группы украинских войск хаотично отступают из Артемовска
Идет хаотичное отступление небольших групп украинских войск из Артемовска, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T11:34
2023-03-07T11:34
2023-03-07T11:35
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
безопасность
ян гагин
россия
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Идет хаотичное отступление небольших групп украинских войск из Артемовска, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Сейчас мы наблюдаем хаотичное отступление различных малых групп по тем самым проселочным дорогам, при этом несут потери либо сдаются в плен", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24". Ранее агентство Франс Пресс пообщалось с украинским солдатом и узнало, что украинские подразделения отступают маленькими группами от Артемовска, единственный путь лежит через разбитые дороги, ведущие к Часову Яру; если танки застрянут там, они могут стать мишенью для артиллерийского огня. Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856298706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Небольшие группы украинских войск хаотично отступают из Артемовска
Советник Пушилина Гагин сообщил о хаотичном отступлении небольших групп ВСУ из Артемовска