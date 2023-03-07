https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856263056.html

СМИ: боец ВСУ заявил об отступлении от Артемовска "маленькими группами"

СМИ: боец ВСУ заявил об отступлении от Артемовска "маленькими группами" - РИА Новости, 07.03.2023

СМИ: боец ВСУ заявил об отступлении от Артемовска "маленькими группами"

Подразделения украинских войск отступают от Артемовска "маленькими группами", сообщило France Presse со ссылкой на неназванного украинского военного. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T03:39

2023-03-07T03:39

2023-03-07T11:20

артемовск

украина

ян гагин

валерий залужный

верховная рада украины

владимир зеленский

донецкая народная республика

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Подразделения украинских войск отступают от Артемовска "маленькими группами", сообщило France Presse со ссылкой на неназванного украинского военного.Артемовск с Часовым Яром сейчас связывают только разбитые дороги, застрявшие там танки могут стать мишенью для артиллерии, цитирует военного Франс Пресс.В понедельник главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение обороны и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске. В то же время на минувшей неделе сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск, — это командир с позывным Мадьяр и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, который ныне командует взводом ударных беспилотников.В начале марта основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы практически окружили Артемовск, об этом же накануне заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин.Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая. Гагин отмечал, что украинские потеряли при защите Соледара и Артемовска десятки тысяч человек, потому не способны на контрнаступление ни на одном из участков линии соприкосновения.Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За населенный пункт идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856260792.html

https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856248757.html

артемовск

украина

донецкая народная республика

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артемовск, украина, ян гагин, валерий залужный, верховная рада украины, владимир зеленский, донецкая народная республика