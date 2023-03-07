СМИ: боец ВСУ заявил об отступлении от Артемовска "маленькими группами"
AFP: украинский военный заявил об отступлении от Артемовска "маленькими группами"
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМедик и раненый украинский военный в районе Артемовска (Бахмута)
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Медик и раненый украинский военный в районе Артемовска (Бахмута). Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Подразделения украинских войск отступают от Артемовска "маленькими группами", сообщило France Presse со ссылкой на неназванного украинского военного.
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"Бахмут (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) падет. <...> Мы почти окружены. Подразделения постепенно отступают маленькими группами", — передает агентство слова солдата, чинившего танк вблизи города Часов Яр, который расположен примерно в десяти километрах от Артемовска.
Артемовск с Часовым Яром сейчас связывают только разбитые дороги, застрявшие там танки могут стать мишенью для артиллерии, цитирует военного Франс Пресс.
В понедельник главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение обороны и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске. В то же время на минувшей неделе сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск, — это командир с позывным Мадьяр и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, который ныне командует взводом ударных беспилотников.
В начале марта основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы практически окружили Артемовск, об этом же накануне заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая. Гагин отмечал, что украинские потеряли при защите Соледара и Артемовска десятки тысяч человек, потому не способны на контрнаступление ни на одном из участков линии соприкосновения.