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СМИ: боец ВСУ заявил об отступлении от Артемовска "маленькими группами" - РИА Новости, 07.03.2023
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03:39 07.03.2023 (обновлено: 11:20 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856263056.html
СМИ: боец ВСУ заявил об отступлении от Артемовска "маленькими группами"
СМИ: боец ВСУ заявил об отступлении от Артемовска "маленькими группами" - РИА Новости, 07.03.2023
СМИ: боец ВСУ заявил об отступлении от Артемовска "маленькими группами"
Подразделения украинских войск отступают от Артемовска "маленькими группами", сообщило France Presse со ссылкой на неназванного украинского военного. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T03:39
2023-03-07T11:20
артемовск
украина
ян гагин
валерий залужный
верховная рада украины
владимир зеленский
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Подразделения украинских войск отступают от Артемовска "маленькими группами", сообщило France Presse со ссылкой на неназванного украинского военного.Артемовск с Часовым Яром сейчас связывают только разбитые дороги, застрявшие там танки могут стать мишенью для артиллерии, цитирует военного Франс Пресс.В понедельник главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение обороны и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске. В то же время на минувшей неделе сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск, — это командир с позывным Мадьяр и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, который ныне командует взводом ударных беспилотников.В начале марта основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы практически окружили Артемовск, об этом же накануне заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин.Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая. Гагин отмечал, что украинские потеряли при защите Соледара и Артемовска десятки тысяч человек, потому не способны на контрнаступление ни на одном из участков линии соприкосновения.Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За населенный пункт идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856260792.html
https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856248757.html
артемовск
украина
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артемовск, украина, ян гагин, валерий залужный, верховная рада украины, владимир зеленский, донецкая народная республика
Артемовск, Украина, Ян Гагин, Валерий Залужный, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, Донецкая Народная Республика
СМИ: боец ВСУ заявил об отступлении от Артемовска "маленькими группами"

AFP: украинский военный заявил об отступлении от Артемовска "маленькими группами"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМедик и раненый украинский военный в районе Артемовска (Бахмута)
Медик и раненый украинский военный в районе Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Медик и раненый украинский военный в районе Артемовска (Бахмута). Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Подразделения украинских войск отступают от Артемовска "маленькими группами", сообщило France Presse со ссылкой на неназванного украинского военного.
«

"Бахмут (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) падет. <...> Мы почти окружены. Подразделения постепенно отступают маленькими группами", — передает агентство слова солдата, чинившего танк вблизи города Часов Яр, который расположен примерно в десяти километрах от Артемовска.

Артемовск с Часовым Яром сейчас связывают только разбитые дороги, застрявшие там танки могут стать мишенью для артиллерии, цитирует военного Франс Пресс.
В понедельник главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение обороны и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске. В то же время на минувшей неделе сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск, — это командир с позывным Мадьяр и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, который ныне командует взводом ударных беспилотников.
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В начале марта основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы практически окружили Артемовск, об этом же накануне заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая. Гагин отмечал, что украинские потеряли при защите Соледара и Артемовска десятки тысяч человек, потому не способны на контрнаступление ни на одном из участков линии соприкосновения.
Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За населенный пункт идут ожесточенные бои.
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АртемовскУкраинаЯн ГагинВалерий ЗалужныйВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийДонецкая Народная Республика
 
 
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