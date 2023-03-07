https://ria.ru/20230307/amnistiya-1856295270.html

"Яблоко" предложило амнистию по уголовным делам за фейки об армии

"Яблоко" предложило амнистию по уголовным делам за фейки об армии - РИА Новости, 07.03.2023

"Яблоко" предложило амнистию по уголовным делам за фейки об армии

Фракция "Яблока" внесла в Московскую городскую думу проект, который предполагает прекращение уголовных дел за фейки об армии и за призывы к санкциям против... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T10:38

2023-03-07T10:38

2023-03-07T10:38

политика

россия

яблоко

московская городская дума

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Фракция "Яблока" внесла в Московскую городскую думу проект, который предполагает прекращение уголовных дел за фейки об армии и за призывы к санкциям против России, сообщается в телеграм-канале пресс-службы партии. "Фракция партии "Яблоко" в Московской городской думе внесла на рассмотрение в столичный парламент проект постановления Государственной Думы "Об объявлении амнистии", - говорится в сообщении. Проектом предполагается, прекращение уголовных дел по статьям 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ), 280.3 (действия по дискредитации ВС РФ), 284.2 (призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, ее граждан и юрлиц) Уголовного кодекса РФ. Согласно предложениям, амнистия освободит обвиняемых по этим статьям из СИЗО, а осужденных - от несения наказания и снимет с них судимость. Предполагается, что под действие амнистии должны подпадать также осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, условно осужденные, лица, наказание которым отсрочено, и условно-досрочно освобожденные.

https://ria.ru/20230208/arest-1850567245.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, яблоко, московская городская дума, вооруженные силы рф