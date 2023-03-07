https://ria.ru/20230307/amnistiya-1856295270.html
"Яблоко" предложило амнистию по уголовным делам за фейки об армии
"Яблоко" предложило амнистию по уголовным делам за фейки об армии - РИА Новости, 07.03.2023
"Яблоко" предложило амнистию по уголовным делам за фейки об армии
Фракция "Яблока" внесла в Московскую городскую думу проект, который предполагает прекращение уголовных дел за фейки об армии и за призывы к санкциям против... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T10:38
2023-03-07T10:38
2023-03-07T10:38
политика
россия
яблоко
московская городская дума
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804200604_0:46:3078:1777_1920x0_80_0_0_4b2ac3e36be4e240867cb245671ed6c3.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Фракция "Яблока" внесла в Московскую городскую думу проект, который предполагает прекращение уголовных дел за фейки об армии и за призывы к санкциям против России, сообщается в телеграм-канале пресс-службы партии. "Фракция партии "Яблоко" в Московской городской думе внесла на рассмотрение в столичный парламент проект постановления Государственной Думы "Об объявлении амнистии", - говорится в сообщении. Проектом предполагается, прекращение уголовных дел по статьям 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ), 280.3 (действия по дискредитации ВС РФ), 284.2 (призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, ее граждан и юрлиц) Уголовного кодекса РФ. Согласно предложениям, амнистия освободит обвиняемых по этим статьям из СИЗО, а осужденных - от несения наказания и снимет с них судимость. Предполагается, что под действие амнистии должны подпадать также осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, условно осужденные, лица, наказание которым отсрочено, и условно-досрочно освобожденные.
https://ria.ru/20230208/arest-1850567245.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804200604_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_cfd7a3ab2e28d7d8a54cc410f121ad72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, яблоко, московская городская дума, вооруженные силы рф
Политика, Россия, Яблоко, Московская городская дума, Вооруженные силы РФ
"Яблоко" предложило амнистию по уголовным делам за фейки об армии
Фракция "Яблока" внесла в Мосгордуму проект амнистии по уголовным делам за фейки об армии
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости.
Фракция "Яблока" внесла в Московскую городскую думу проект, который предполагает прекращение уголовных дел за фейки об армии и за призывы к санкциям против России, сообщается в телеграм-канале
пресс-службы партии.
"Фракция партии "Яблоко" в Московской городской думе внесла на рассмотрение в столичный парламент проект постановления Государственной Думы "Об объявлении амнистии", - говорится в сообщении.
Проектом предполагается, прекращение уголовных дел по статьям 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ), 280.3 (действия по дискредитации ВС РФ), 284.2 (призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, ее граждан и юрлиц) Уголовного кодекса РФ.
Согласно предложениям, амнистия освободит обвиняемых по этим статьям из СИЗО, а осужденных - от несения наказания и снимет с них судимость. Предполагается, что под действие амнистии должны подпадать также осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, условно осужденные, лица, наказание которым отсрочено, и условно-досрочно освобожденные.
Суд оставил Кара-Мурзу* в СИЗО по делу о фейках об армии и госизмене